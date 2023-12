Il Qatar Airways Group Chief Executive eletto Member of the Board of Governors di IATA

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, è stato eletto nell’International Air Transport Association Board of Governors.

“L’International Air Transport Association (IATA) è l’associazione di categoria delle compagnie aeree mondiali e rappresenta circa 320 compagnie aeree, ovvero l’83% del traffico aereo totale. La missione della IATA è quella di rappresentare, guidare e servire l’industria aerea, difendendo gli interessi delle compagnie aeree di tutto il mondo.

L’Ing. Badr Al-Meer supporterà l’associazione nel plasmare la crescita futura di un trasporto aereo sicuro, protetto e sostenibile, collaborando con i membri per connettere e arricchire il nostro mondo attraverso i viaggi aerei. La sua forte esperienza e conoscenza del settore dell’aviazione sarà messa a frutto con la sua nomina come Member of the Executive Committee of the Arab Air Carriers Organization (AACO).

AACO è l’associazione regionale delle compagnie aeree arabe che rappresenta 34 vettori. La sua missione è quella di promuovere la cooperazione tra i suoi membri in molti settori come aero-political affairs, environmental sustainability and training, attraverso il suo regional training centre. L’Ing. Badr Al-Meer può avvalersi della sua esperienza nel settore nella missione di AACO di cooperare con organizzazioni regionali e internazionali, enti governativi e non, compagnie aeree, produttori e fornitori di servizi”, afferma Qatar Airways.

“L’Ing. Badr Al-Meer è diventato GCEO di Qatar Airways il 5 novembre 2023 dopo aver ricoperto per oltre 10 anni il ruolo di Chief Operating Officer of Hamad International Airport. Mentre era alla guida di HIA, l’aeroporto hub globale del Qatar e porta d’accesso al mondo, ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare i principali progetti dell’aeroporto, tra cui quello di espansione “The Orchard” – un giardino tropicale situato al centro dell’espansione del terminal, con punti di ristoro di livello mondiale e negozi di lusso che ha ridefinito l’esperienza aeroportuale. Il progetto di ampliamento è stato uno dei programmi di ingegneria più impegnativi di Doha ed è stato completato prima della FIFA World Cup Qatar 2022™.

Dal 2018 al 2020, l’Ing. Badr Al-Meer è stato Board Director of the Airports Council International in the Asia/Pacific Region, dove la sua esperienza ha contribuito allo sviluppo futuro degli aeroporti e alla loro sostenibilità.

La sua leadership è stata fondamentale per far sì che l’Hamad International Airport ricevesse una serie di riconoscimenti del settore, tra cui quello di Skytrax’s ‘Best Airport in the World’ nel 2021 e nel 2022, a testimonianza della capacità e della dedizione dell’intera organizzazione”, prosegue Qatar Airways.

“Nella sua carriera, l’Ing. Badr Al-Meer ha svolto ruoli chiave in alcuni degli sviluppi più iconici del Qatar. In qualità di Chief Operating Officer of Hamad International Airport (HIA) dal 2014, ha guidato divisioni fondamentali come MATAR – Qatar Company for Airports Operation and Management, Qatar Duty-Free, Qatar Aviation Services, Qatar Aircraft Catering Company, Qatar Distribution Centre, Dhiafatina e real estate. L’Ing. Badr Al-Meer ha maturato un’eccezionale esperienza nel settore delle costruzioni e dello sviluppo di progetti su larga scala. Nel suo nuovo ruolo di CEO del Gruppo, l’esperienza dell’Ing. Badr Al-Meer nella realizzazione di risultati di successo nel settore dell’aviazione e della gestione di grandi progetti lo posiziona in modo unico per guidare la nuova ed entusiasmante era di Qatar Airways Group, che vedrà l’innovazione coltivare una forza lavoro unita e motivata”, conclude Qatar Airways.

