Qatar Airways e Hamad International Airways danno il benvenuto a Iberia in Qatar

Qatar Airways ha accolto il primo volo diretto di Iberia per Doha, Qatar, da Madrid, Spagna (leggi anche qui). “Questa aggiunta consolida ulteriormente lo Skytrax “Best Airport in the Middle East”, Hamad International Airport (DOH), come porta d’accesso al mondo. Il nuovo servizio giornaliero di Iberia integra i due voli giornalieri di Qatar Airways tra le capitali della Spagna e del Qatar e i tre voli giornalieri tra Barcellona e Doha. Questi servizi ampliano il nostro impegno nel mercato spagnolo e supportano la nostra ambizione comune di espandere il più grande airline joint business del mondo tra Qatar Airways, British Airways e Iberia.

Attraverso Madrid, Londra e Doha, i tre partner strategici offrono una connettività senza pari verso più di 200 destinazioni in Asia, Australasia, Medio Oriente e Africa, con i trasferimenti più efficienti attraverso i loro hub a cinque stelle. Sia che si viaggi da Madrid a Bali, da Sydney a Ibiza, da Lisbona a Maputo o da Doha a Malaga, le reti combinate forniranno itinerari veloci e affidabili a tutti i passeggeri”, afferma Qatar Airways.

“Nell’ambito della partnership unica tra Qatar Airways, British Airways e Iberia, i passeggeri possono godere del miglior servizio a terra e in volo, collegandosi senza problemi alle loro destinazioni preferite. La partnership unica tra Qatar Airways, British Airways e Iberia offre a un numero maggiore di clienti flessibilità, scelta e valore ancora maggiori, e il volo inaugurale di oggi rafforza il Qatar come destinazione preferita nella regione e l’Hamad International Airport come gateway globale”, prosegue Qatar Airways.

“I passeggeri in transito attraverso l’Hamad International Airport possono usufruire di una vasta gamma di offerte che trasformano l’esperienza di transito in un viaggio senza interruzioni. Essendo una destinazione dallo stile di vita diversificato, l’aeroporto si rivolge a tutti i profili di passeggeri, garantendo una visita personalizzata e piacevole. Offrendo una miriade di opzioni per pranzare e fare shopping oltre a numerosi spazi per il relax, tra cui lounges, hotels and sleeping pods, l’aeroporto è progettato per superare le aspettative. Al fascino si aggiungono esperienze uniche come ORCHARD, lo straordinario giardino tropicale interno dell’aeroporto e accattivanti installazioni artistiche. L’Hamad International Airport non solo collega le destinazioni, ma crea un’esperienza di viaggio coinvolgente e memorabile per ogni viaggiatore che varca le sue porte.

I passeggeri possono anche trasformare una vacanza in due, avvalendosi di pacchetti con scalo in Qatar, la destinazione perfetta per un assaggio di cultura locale, avventure nel deserto, shopping di livello mondiale, cucina raffinata e molto altro ancora. I pacchetti includono tour per passeggeri con soste superiori a quattro ore o anche pernottamenti da una a quattro notti”, continua Qatar Airways.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Con il lancio dei voli Iberia, i nostri stimati clienti, tra cui aziende e partner commerciali, potranno sfruttare la capacità aggiuntiva tra Madrid e Doha. Gli orari si completano a vicenda e forniscono un accesso senza pari a centinaia di destinazioni su entrambe le reti”.

La partnership offre inoltre ai membri dei programmi fedeltà delle compagnie aeree il vantaggio di una valuta comune: gli Avios. I membri di Qatar Airways Privilege Club, Iberia Plus e British Airways Executive Club possono accumulare e spendere Avios sui voli con tutte e tre le compagnie aeree.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)