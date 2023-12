KLM nomina il nuovo Chief Financial Officer

KLM ha annunciato l’intenzione di nominare Bas Brouns come Chief Financial Officer (CFO) and Managing Director of KLM, con effetto dal 24 aprile 2024. Bas Brouns succede a Erik Swelheim, che si dimetterà nel 2024 shareholders meeting, al termine del suo attuale mandato dopo 12 anni come CFO di KLM. Bas Brouns (52) è attualmente Senior Vice President Corporate Controller di KLM. Ha lavorato presso KLM per quasi 27 anni ricoprendo diverse posizioni finanziarie.

“Siamo molto lieti di poter nominare qualcuno di KLM per questo importante incarico nell’Executive Committee. Bas è un professionista di grande esperienza e passione che ha guidato sia Finance & Treasury che Controlling presso KLM. Mi congratulo vivamente con lui per questa nomina e gli auguro tutto il meglio per il suo nuovo ruolo. Vorrei ringraziare Erik per i suoi tre mandati come CFO. Ha svolto un ruolo fondamentale nel KLM Executive Committee e ha plasmato in modo impressionante la strategia finanziaria di KLM”, afferma Cees ‘t Hart, chairman of the KLM Supervisory Board.

“A nome di tutti i nostri colleghi di KLM, vorrei ringraziare Erik con tutto il cuore per l’enorme impegno che ha dimostrato durante i suoi 20 anni di servizio presso la nostra compagnia. In qualità di CFO, Erik ha svolto un ruolo fondamentale nel nostro Executive Committee, affrontando numerosi importanti sviluppi che hanno interessato KLM e l’aviazione in generale, di cui la crisi Covid è forse la più ampia. KLM è di nuovo in piedi, grazie in parte al duro lavoro e alla dedizione di Erik. Gli auguro tutto il meglio per il futuro. In Bas abbiamo trovato un degno successore. Non vedo l’ora di lavorare con lui e con l’ampia conoscenza ed esperienza di KLM che porta con sé”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM.

“Sono immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme in tutti questi anni e di come abbiamo superato il periodo molto difficile della pandemia. Esiste un forte financial team e KLM si è ampiamente ripresa dal punto di vista finanziario. Sono felice che il mio successore provenga dalla nostra stessa squadra. Lavoro con Bas da molti anni e sono fiducioso che farà un lavoro fantastico”, afferma Erik Swelheim, CFO KLM.

Il KLM Works Council ha dato parere positivo sulla nomina di Bas. Supponendo l’approvazione degli azionisti il 24 aprile 2024, il KLM Managing Board sarà composto da Marjan Rintel (CEO), Bas Brouns (CFO), Maarten Stienen (COO), Miriam Kartman (CPO), Barry ter Voert (CXO, business development).

Oltion Carkaxhija nominato EVP Strategy and Transformation, Air France-KLM

Oltion Carkaxhija è nominato Executive Vice President Strategy and Transformation, Air France-KLM, a partire dal 1° gennaio 2024. Si tratta di un’espansione della sua attuale posizione di EVP Transformation, che ricopre da ottobre 2020.

Oltre al suo attuale ruolo di miglioramento dei costi unitari e della competitività del Gruppo, sarà responsabile dell’attuazione della strategia del Gruppo e della promozione dell’innovazione. Lavorando in stretta collaborazione con il CFO, supervisionerà anche le operazioni per sfruttare le risorse del Gruppo.

Carkaxhija è già membro dell’Air France-KLM Group Executive Committee e continuerà a riferire direttamente a Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM.

“Oltion continua a dare un enorme contributo al Gruppo e ha svolto un ruolo centrale nella nostra ripresa”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM. “La sua conoscenza approfondita del nostro settore e il suo approccio orientato ai risultati ci hanno permesso di implementare con successo centinaia di iniziative di trasformazione in tutte le nostre attività. Oltion ha lavorato instancabilmente per garantire che il Gruppo continuasse a progredire. Ho piena fiducia nella sua capacità di continuare su questa strada e aiutatarci a rafforzare la nostra posizione di leader del settore”.

