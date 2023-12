Nuovi uffici a Milano Malpensa per ANA (All Nippon Airways)

ANA informa: “Dal prossimo 18 dicembre ANA (All Nippon Airways), la più grande compagnia aerea giapponese, si trasferisce a Milano e chiude, dopo quasi tre decenni, gli uffici di Roma.

ANA cambia sede in attesa dell’arrivo – non ancora annunciato – del volo diretto Milano-Tokyo, già programmato per il 2020 e poi annullato a causa della pandemia”.

“Si tratta di una grande novità dopo i tanti anni passati nella capitale, ma ogni cambiamento porta nuovo entusiasmo e nuove sfide che non vediamo l’ora di cogliere”, dice Viviana Reali, Country Manager di ANA. “Ci tengo anche rassicurare i tanti contatti e partner presenti a Roma, nulla cambierà nelle nostre relazioni perché saremo spesso in visita”.

“ANA offre ai suoi passeggeri servizi di altissima qualità, cercando sempre di superare le loro aspettative, in linea con la filosofia di ospitalità giapponese riassunta nella parola omotenashi.

I viaggiatori italiani possono raggiungere l’aeroporto di Tokyo Haneda via Francoforte o Monaco di Baviera grazie a comode coincidenze da numerose città italiane, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino.

Il nuovo indirizzo:

ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD – Terminal 1 Primo Piano – Aeroporto di Malpensa – 21010 Ferno (VA)“, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)