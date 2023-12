Air Dolomiti ottiene da DNV il rinnovo della certificazione ISO

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, ha superato lo scrupoloso controllo effettuato da DNV, uno dei principali enti di terza parte, a livello globale, che fornisce servizi di assurance, certificazione, verifica e gestione del rischio, ottenendo il rinnovo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 e ISO/IEC 27001.

Tutte e tre le certificazioni relative rispettivamente ai sistemi di qualità, di sicurezza delle informazioni e alla gestione ambientale erano state ottenute negli scorsi anni, periodicamente sottoposte ai controlli previsti e confermate con cadenza regolare.

Quest’anno le strutture di Verona, sede centrale, Training & Technical Center, hangar hanno affrontato gli audit per ricevere nuovamente le certificazioni che saranno valide per il triennio 2023- 2026; per la prima volta anche l’hangar di manutenzione presso l’aeroporto di Firenze è stato certificato ISO 9001 e ISO 14001.

“Quest’anno possiamo dire di essere molto orgogliosi poiché, alla scadenza delle certificazioni ottenute gli anni scorsi, si è imposto un lavoro imponente non di semplice verifica ma di ricertificazione completa delle strutture che ci ha impegnato davvero molto; abbiamo raggiunto il risultato e centrato l’obiettivo che non potevamo mancare per garantire ancora una volta a tutti i nostri passeggeri, partner e collaboratori la trasparenza e la correttezza di tutti i nostri sistemi e delle nostre procedure. Air Dolomiti basa la propria credibilità sul corretto adeguamento alle normative, il nostro impegno è da sempre non solo corrispondere allo standard richiesto ma piuttosto raggiungere l’eccellenza in ogni settore della nostra attività, dalla sicurezza alla cura dei processi e dei dati che gestiamo, al controllo scrupoloso del sistema di gestione ambientale. Le certificazioni documentano dunque la nostra coerenza dal punto di vista normativo ma sono soprattutto il perimetro che definisce il nostro impegno, i nostri valori e la nostra consapevolezza”, commenta Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti.

“Quello della certificazione è un percorso volontario: Air Dolomiti sceglie di non essere autoreferenziale sottoponendo a verifica da parte di un ente terzo le proprie prestazioni ambientali, la gestione dei dati e il proprio orientamento alla qualità. Un approccio che dimostra come la certificazione volontaria sia un valore aggiunto, sia per dare concretezza al proprio impegno, sia come garanzia di trasparenza verso il consumatore. Questo rinnovo arriva dopo verifiche rigorose che attestano l’impegno di Air Dolomiti nel rispetto dei requisiti previsti dai più importanti standard internazionali, verso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni”, conclude Massimo Alvaro, AD di Business Assurance in Italia per DNV.

