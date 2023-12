Etihad Airways utilizza Artificial Intelligence solutions per migliorare i safety management systems

Etihad Airways è diventata una delle prime compagnie aeree a utilizzare l’Artificial Intelligence (AI) per migliorare i sistemi di gestione della sicurezza, elevandoli a un livello avanzato di sofisticazione. Questa mossa strategica testimonia l’impegno della compagnia aerea nel migliorare i protocolli di sicurezza attraverso una tecnologia all’avanguardia.

Questa iniziativa fa parte di una partnership con la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) per stabilire programmi di formazione congiunti, esplorazione della ricerca e sviluppare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per supportare e migliorare i processi di sicurezza leader a livello mondiale di Etihad. La piattaforma basata sull’intelligenza artificiale di Etihad raccoglie e analizza dati inclusi flight reports, maintenance and training activities, per accelerare e perfezionare i processi di sicurezza esistenti. La soluzione è potenziata da tecnologie di machine learning all’avanguardia, tra cui Google BERT, Microsoft Azure e TF-IDF, che contribuiscono alle sue capacità analitiche avanzate.

Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “La sicurezza è la massima priorità in Etihad Airways. Etihad esplora costantemente modi innovativi per migliorare le nostre prestazioni in materia di sicurezza; crediamo che l’integrazione dell’intelligenza artificiale rappresenti un significativo passo avanti in questa direzione e sia destinata a cambiare le regole del gioco nel settore dell’aviazione. Adottando l’intelligenza artificiale per supportare e migliorare i processi leader del settore, Etihad dimostra il proprio impegno nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, per garantire la sicurezza e il benessere continui dei suoi ospiti e dell’equipaggio”.

Mohamed Hasan Al Mansoori, Vice President Emiratization Strategy & Government Relation, Etihad Airways, ha dichiarato: “Esploriamo sempre approcci innovativi e collaboriamo con importanti istituzioni educative per offrire alle prossime generazioni esperienze tangibili nel settore dell’aviazione. Questo AI-powered system testimonia il successo della nostra collaborazione con MBZUAI e una strategia più ampia per supportare la visione di Abu Dhabi”.

Attraverso l’implementazione dell’intelligenza artificiale, Etihad sta perfezionando le sue operazioni quotidiane e migliorando il suo Safety Management System (SMS). Questo approccio incentrato sulla sicurezza dimostra l’impegno della compagnia aerea nel mantenere standard leader del settore, investendo in tecnologie che migliorano continuamente la sicurezza e il benessere dei suoi ospiti.

Da quando l’accordo con MBZUAI è stato firmato nel luglio 2023, Etihad ha formato cinque stagisti in varie divisioni aziendali tra cui Flight Operations, Revenue Enablement and Human Resources. Etihad ha anche accolto otto laureati degli Emirati attraverso il suo internship programme, Bedayati.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)