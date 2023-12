News Brevi – 13.12.2023

ITA AIRWAYS ADEGUA I PROPRI SISTEMI DI VENDITA – ITA Airways comunica che, come anticipato in occasione della propria adesione all’iniziativa della Regione Siciliana che prevede sconti per i biglietti aerei in favore dei residenti nell’Isola, completerà l’adeguamento dei sistemi di vendita nella serata del prossimo venerdì 15 dicembre. Da quel momento sarà possibile per gli aventi diritto accedere tramite il sito web della Compagnia ita-airways.com alle tariffe scontate, nelle modalità previste dagli avvisi esplorativi della Regione Siciliana.

JETBLUE CELEBRA IL DECIMO ANNIVERSARIO DI FLY-FI – JetBlue celebra il decimo anniversario di Fly-Fi, il servizio Internet satellitare a banda larga veloce, gratuito e illimitato della compagnia aerea. “Con questa mossa coraggiosa che ha reso JetBlue la prima grande compagnia aerea statunitense a offrire la connessione Wi-Fi gratuita su ogni volo, Fly-Fi evidenzia l’impegno di JetBlue per un’esperienza di bordo incentrata sul cliente, con un ottimo servizio a tariffe basse. Sebbene il Wi-Fi sia ormai onnipresente negli spazi pubblici, fornire connettività gratuita ad alta velocità agli aerei che viaggiavano a 500 miglia orarie a 35.000 piedi è stata una sfida unica nel 2013. Per stabilire un nuovo standard di connettività a bordo, JetBlue ha collaborato con il provider Internet via satellite Viasat per integrare le velocità più elevate offerte a bordo, consentendo ai clienti di avere la larghezza di banda per lo streaming video e l’utilizzo di più dispositivi contemporaneamente: una capacità radicale che molte compagnie aeree stanno proprio ora integrando nei loro servizi. Attraverso i test e l’evoluzione dei prodotti e il lancio di satelliti di seconda generazione, JetBlue e Viasat sono stati in grado di espandere la copertura ad alta velocità sulla rete JetBlue, aprendo la strada alla sua espansione transatlantica”, afferma JetBlue. “JetBlue è stato un disgregatore per le compagnie aeree tradizionali e un pioniere nella tecnologia di bordo sin dal suo inizio con l’intrattenimento sullo schienale di ogni posto, e abbiamo continuato ad elevare lo standard con il nostro impareggiabile Wi-Fi a bordo”, ha affermato Mariya Stoyanova, director of product development, JetBlue. “Recentemente, abbiamo visto altre compagnie aeree adottare prodotti e servizi che JetBlue ha a bordo da anni: i vettori tradizionali si rendono conto che quando siamo sul mercato, non possono offrire un servizio semplice. Stiamo spingendo l’intero settore aereo statunitense a fornire una migliore esperienza di volo ai viaggiatori”. Negli ultimi dieci anni, Viasat ha continuamente aggiornato la propria infrastruttura per migliorare la stabilità, la connettività e la copertura, il che si è tradotto in prestazioni e copertura a bordo che si estendono ai voli JetBlue sull’Atlantico, sull’America Centrale e sui Caraibi. L’esperienza multischermo ha contribuito a far sì che i clienti JetBlue utilizzino Fly-Fi su ogni volo quattro volte di più rispetto a quanto i clienti di altre compagnie aeree utilizzano i loro servizi Wi-Fi. Per saperne di più, visitare jetblue.com/flying-with-us/wifi.

AIR CANADA CARGO CERTIFICA GLI OPTICOOLER CONTAINERS – Gli shippers che utilizzano Air Canada Cargo possono ora fare affidamento sull’Opticooler RKN di DoKaSch Temperature Solutions, servito dalla flotta widebody di Air Canada o da cargo dedicati dopo la certificazione di Air Canada Cargo. Inoltre, per gli shippers è disponibile anche Opticooler RAP, che fornisce un imballaggio affidabile di prodotti sensibili alla temperatura come vaccini e altri prodotti farmaceutici. “Ci siamo sempre concentrati su una forte integrità della catena del freddo all’interno della nostra rete, perché la fornitura di farmaci salvavita è assolutamente cruciale. Grazie alla nostra rete globale, possiamo fornire trasporti altamente affidabili e rapidi verso un’ampia varietà di destinazioni. Gli Opticooler forniti da DoKaSch Temperature Solutions soddisfano i nostri elevati standard e contribuiranno a supportare il nostro vasto cool chain network nelle Americhe e oltre”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial at Air Canada Cargo. Attraverso il vasto international passenger network di Air Canada, oltre alle rotte servite dalla sua flotta di freighter dedicati, Air Canada Cargo ha accesso a oltre 300 città in sei continenti.

AIR CANADA: L’APP MOBILE PER VIAGGIARE MEGLIO – Air Canada ha pubblicato i suoi consigli di viaggio per aiutare i clienti a viaggiare durante il periodo di punta delle vacanze, che va da metà dicembre fino al 7 gennaio. “Durante le festività natalizie, si prevede che più di 3,25 milioni di clienti viaggeranno con Air Canada e stiamo operando fino a 1.200 voli Air Canada, Air Canada Rouge e Air Canada Express in tutto il mondo, ogni giorno. Oltre ad essere operativi con personale e piani di emergenza, stiamo monitorando il meteo e altri eventi e ci adatteremo come richiesto per trasportare in sicurezza i clienti e i loro bagagli verso le loro destinazioni finali”, ha affermato Tom Stevens, Vice President, Customer Experience and Operations Strategy. “L’essere pronti a viaggiare si estende alla gamma di nuovi strumenti digitali self-service e di tracciamento che abbiamo lanciato nell’app mobile di Air Canada per i nostri clienti, per facilitare il viaggio con informazioni prontamente disponibili. Per conto di 38.000 persone che lavorano per Air Canada in tutto il mondo auguriamo a tutti i nostri clienti il meglio della stagione e non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a bordo”. “I viaggiatori che hanno scaricato e utilizzano l’app mobile di Air Canada la valutano molto positivamente e in media vi accedono tre volte nel corso del viaggio. Progettata pensando alla navigazione in aeroporto, tutte le funzioni chiave possono essere utilizzate con una sola mano”, conclude Air Canada.

AMERICAN AIRLINES: IL DEICING E’ UNA PARTE FONDAMENTALE DELLE OPERAZIONI IN INVERNO – Durante i mesi invernali freddi e nevosi, il deicing diventa una parte fondamentale delle attività di American. Gene Herrick, American’s Manager of Deicing at Chicago O’Hare International Airport (ORD), afferma: “Il deicing è una parte davvero importante per garantire che i nostri aerei possano operare in sicurezza durante il clima invernale. Ciò è particolarmente vero durante gli inverni El Niño come questo, dove sono previste condizioni più umide in alcune parti degli Stati Uniti. Il deicing è in genere necessario quando le temperature sono pari o inferiori allo zero e vi sono precipitazioni o gelo. Come tutte le compagnie aeree, American segue le deicing guidelines pubblicate da Federal Aviation Administration (FAA), Transport Canada (TC) e European Union Aviation Safety Agency (EASA). Per noi tutto inizia con la formazione del nostro team. Investiamo continuamente per migliorare le nostre deicing facilities e stiamo anche implementando nuove tecnologie che ci aiutino a gestire e monitorare meglio le nostre deicing operations. ORD è la sede più grande in cui effettuiamo il deicing e uno dei più attivi al mondo per quanto riguarda lo sghiacciamento degli aerei. Anche le regioni più calde vedono alcune precipitazioni gelide che richiedono il deicing. Lo vediamo nel nostro hub più grande a Dallas-Fort Worth (DFW), e anche in luoghi come Las Vegas (LAS), Santa Barbara, California (SBA), Savannah, Georgia (SAV). Siamo pronti, qualunque sia il luogo”.

IL QATAR AIRWAYS GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER ANNUNCIA BENEFICI PER RETIRED QATARI NATIONALS – Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha annunciato un pacchetto speciale di benefici per Qatari retirees in possesso della official retirement card. “Questa nuova offerta è un omaggio ai pensionati del Qatar per la loro dedizione e servizio verso il loro Paese. Da gennaio 2024, tutti i Qatari retirement card holders avranno diritto a sconti su tutti i voli Qatar Airways, con sconti del 25% per la First e Business class e del 50% per i biglietti di classe Economy, verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo. Inoltre riceveranno uno sconto del 20% su tutti i punti vendita di cibo e bevande e su alcuni negozi al dettaglio di Qatar Duty Free. Qatar Airways Group lavorerà a stretto contatto con la General Retirement and Social Insurance Authority (GRSIA) per garantire che sia soddisfatta tutta la documentazione adeguata per questi pacchetti”, afferma Qatar Airways. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “È nostro piacere annunciare questo vasto ed esclusivo pacchetto di Qatar Airways flights and QDF benefits ai local retirees, come tributo alla loro dedizione e agli anni di duro lavoro e servizio per questo Paese. Inoltre, i local retirees diventeranno anche lifetime Silver status members del Qatar Airways Privilege Club e potranno godere di una meravigliosa gamma di vantaggi”. Questi benefici sono stati annunciati dall’Ing. Badr Mohammed Al-Meer durante l’inaugurazione del nuovo Souq Al Matar situato presso Hamad International Airport. Il Director General of the General Retirement and Social Insurance Authority (GRSIA), Mr. Ahmed Bin Ali Al Hammadi, ha dichiarato: “I Qatar Airways Group packages for Qatari retirees sono approvati e diretti dall’emiro del paese, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mostrando apprezzamento e sostegno in onore dei loro anni di servizio al loro Paese. Ringraziamo Qatar Airways per questa iniziativa che sottolinea il suo ruolo di compagnia aerea di bandiera”.

RAYTHEON: PROSEGUONO I TEST DI SUCCESSO DEL RADAR LTAMDS – Raytheon, una società RTX, ha completato con successo un’altra live-fire demonstration dell’advanced, 360-degree Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, noto come LTAMDS. Questo rappresenta l’ultimo di una serie di eventi di test di successo. Tutti i traguardi convalidano le prestazioni e i progressi del radar attraverso test di sviluppo. Per questo evento di test, condotto in collaborazione con l’esercito degli Stati Uniti, è stato lanciato un tactical ballistic missile surrogate, seguendo una traiettoria rappresentativa della minaccia. Il bersaglio è stato acquisito e tracciato da LTAMDS, i suoi dati di tracciamento sono stati passati all’Integrated Battle Command System (IBCS) per il comando di lancio e LTAMDS ha guidato un PAC-3, Cost Reduction Initiative (CRI) missile per intercettarlo. Sei radar LTAMDS stanno attualmente procedendo attraverso l’integrazione e le attività di test simultaneamente in diversi siti di test governativi e di Raytheon. I test formali proseguiranno nel 2024. LTAMDS è il next generation air and missile defense radar per l’U.S. Army. LTAMDS, 360-degree, Active Electronically Scanned Array radar, basato sul nitruro di gallio prodotto da Raytheon, offre prestazioni notevolmente superiori contro una vasta gamma di minacce, da manned and unmanned aircraft a cruise missiles, ballistic missiles and hypersonics.

RTX TRACCIA GLI UK SPACE ASSETS CON IL LOW EARTH ORBIT OBSERVATION SYSTEM – Raytheon NORSS – RTX UK-based space domain awareness specialist – si è aggiudicato un contratto per fornire all’UK Space Agency gli Space Surveillance and Tracking Services Data (SST) in low-Earth orbit (LEO) for Resident Space Objects (RSO). In base a questo contratto, Raytheon NORSS utilizzerà i suoi ground-based Low-Earth Orbit Camera Installation sensors, noti come LOCI, per raccogliere regolarmente dati di osservazione su oggetti in LEO, inclusi detriti spaziali, risorse di difesa e satelliti commerciali. Questi dati contribuiranno ad espandere e migliorare le UK’s sovereign space domain awareness capabilities e miglioreranno la capacità dell’Agenzia spaziale britannica di mantenere le risorse in orbita al sicuro da possibili pericoli, come eventi di collisione o frammentazione. “Poiché il numero di oggetti in LEO continua ad aumentare, è fondamentale che i nostri clienti sappiano cosa sta succedendo intorno non solo alle loro risorse, ma anche nell’ambiente spaziale”, ha affermato Sean Goldsbrough, head of Raytheon NORSS. “La nostra recente espansione internazionale di LOCI fornirà all’Agenzia spaziale britannica e al MOD i dati SST di alta qualità, tempestivi e sicuri di cui hanno bisogno”.

FLYDUBAI PREMIATA COME “COMPAGNIA AEREA DELL’ANNO” AGLI AVIATOR MIDDLE EAST AWARDS – flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, è stata nominata “Compagnia aerea dell’anno” agli Aviator Middle East Awards, precedentemente noti come The Aviation Business Middle East Awards. Daniel Kerrison, Senior Vice President of Inflight Operations di flydubai, ha ritirato il premio a nome della compagnia aerea durante una cerimonia tenutasi ieri a Dubai. All’evento hanno partecipato esponenti chiave del settore dei viaggi e dell’aviazione. Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai, ha commentato: “Siamo onorati di essere stati premiati come “Compagnia aerea dell’anno” all’evento Aviator Middle East. Questo premio riconosce il nostro impegno nel rendere i viaggi più accessibili in tutta la regione, fornendo il prodotto giusto al momento giusto e supportando l’hub aeronautico di Dubai. Questo premio va a tutti coloro che lavorano duramente in flydubai per garantire che si continui a superare i limiti e anche ai nostri passeggeri e partner commerciali per la fiducia che hanno riposto in noi”.

SITA: I TAXI AEREI E L’IA GENERATIVA TRAINERANNO IL SETTORE DEI VIAGGI NEI PROSSIMI 10 ANNI – L’emergere dell’IA generativa nel 2023 ha fatto salire questa tecnologia in cima alle agende di aeroporti e compagnie aeree, con il 97% dei vettori che sta pianificando dei progetti per svilupparla ulteriormente. Un trend così forte da rubare completamente la scena al metaverso, ovvero quello che nel 2022 era emerso come principale focus per gli operatori del settore. Allo stesso modo, la mobilità aerea urbana (UAM) è sempre più di interesse per compagnie aeree e aeroporti, con i primi voli dei taxi aerei elettrici previsti per il 2024. Di conseguenza, si stima che gli investimenti in questo settore da parte di tutti i soggetti interessati (compresi produttori, infrastrutture e sistemi) cresceranno da 5 miliardi di dollari nel 2022 a 28 miliardi di dollari nel 2030. Questi sono alcuni dei risultati chiave del rapporto aggiornato di SITA “Meet the Megatrends”, che mostra l’evoluzione dell’innovazione nel settore dei viaggi. Il rapporto SITA esamina le 12 tendenze nel campo della tecnologia, della società, dei viaggiatori e dell’economia che modificheranno in modo significativo il panorama dei viaggi entro il 2033. Mentre alcuni dei megatrend identificati nel 2022 hanno registrato una rapida crescita nell’ultimo anno, altri hanno continuato a svilupparsi, tra cui il viaggio digitale grazie all’ascesa delle identità digitali. Secondo il 2023 Air Transport IT Insights di SITA, entro la fine del 2026, l’82% delle compagnie aeree utilizzerà tecnologie biometriche per l’identità digitale per l’imbarco sugli aerei, un ulteriore 67% ha confermato l’utilizzo di tecnologie touchless e il 50% ha dichiarato di voler puntare sui token singoli.

DELTA: PIU’ DI 21.500 DIPENDENTI HANNO PARTECIPATO ALL’EMERGENCY SAVINGS PROGRAM – Più di 21.500 dipendenti Delta hanno partecipato all’Emergency Savings Program da quando è stato lanciato a gennaio. “Quando abbiamo considerato il fatto che oltre il 50% degli americani non dispone di 1.000 dollari su cui poter mettere le mani oggi in caso di emergenza finanziaria, e la quantità di stress e insicurezza che ciò crea, ho detto che non posso risolvere questo per il mondo, ma posso risolverlo per le 100.000 persone di Delta Air Lines e, si spera, far avanzare il movimento tra le altre società”, ha detto Ed Bastian, CEo di Delta, durante una conversazione sul palco con John Hope Bryant, fondatore, presidente e CEO di Operation HOPE. L’Emergency Savings Program è progettato per aiutare le persone Delta a rafforzare il proprio benessere finanziario attraverso istruzioni online, coaching individuale e un emergency savings safety net. Lanciato nel gennaio 2023, è disponibile per tutti i dipendenti statunitensi al di sotto del director level e consente ai partecipanti di scegliere tra tre percorsi in base ai propri obiettivi personali e alla situazione finanziaria, seguiti da sessioni di coaching personalizzate da Fidelity Investments o Operation HOPE.

DELTA ANNUNCIA 15 TEAM USA ATHLETE AMBASSADORS VERSO PARIS 2024 – Delta Air Lines si sta preparando per la competizione, annunciando il suo elenco di Team USA athlete ambassadors per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Questi atleti si uniranno alla compagnia aerea globale sulla strada per Parigi, lavorando al fianco di Delta per inseguire i loro sogni. “È un momento emozionante, mentre il mondo si prepara per le competizioni la prossima estate e in pochi mesi Delta porterà questi athlete ambassadors insieme al resto del Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, collegando il mondo attraverso lo sport e la competizione”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta. “Ognuno di questi atleti incarna ciò che Delta e la nostra gente rappresentano, e siamo orgogliosi di sostenerli mentre continuano a scalare verso i loro sogni di medaglia d’oro”. I Delta’s Team USA athlete ambassadors includono olimpionici e paralimpici statunitensi, aspiranti olimpici e leggende vincitrici di medaglie d’oro, che sosterranno i Giochi il prossimo anno come spettatori, alcuni per la prima volta. Questi atleti rappresentano sport tradizionali tra cui l’atletica leggera e il nuoto, nonché sport emergenti come lo skateboard, il breaking e l’arrampicata sportiva. Complessivamente, il gruppo detiene 32 medaglie d’oro, 19 d’argento e nove di bronzo nei Giochi Olimpici e Paralimpici. Delta collaborerà con l’intero elenco di athlete ambassadors su opportunità di coinvolgimento dei dipendenti, attivazioni dei clienti e materiali di marketing. Gli atleti appariranno in spot pubblicitari, annunci digitali, social media e altro per conto del brand.

DELTA ESPANDE IL DIGITAL ID PROGRAM A LAX, LGA E JFK – I clienti Delta a LAX, LGA e JFK ora hanno un modo più rapido per spostarsi all’interno dell’aeroporto. Con il debutto nel 2021 negli hub di Detroit e Atlanta della compagnia aerea, Delta Digital ID offre ai clienti un modo semplice per spostarsi in aeroporto. Ora, questa tecnologia leader del settore, sviluppata in stretta collaborazione con la Transportation Security Administration (TSA), si sta espandendo in tre principali hub costieri. Delta Digital ID utilizza la corrispondenza facciale biometrica per eliminare la necessità di un controllo dei documenti facilitato dall’agente, consentendo ai clienti di spostarsi attraverso i checkpoint di consegna bagagli e di sicurezza con maggiore comodità e facilità. I clienti idonei riceveranno una notifica nella loro app Fly Delta quando viaggiano da un aeroporto abilitato all’ID digitale: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL); Detroit Metro Airport (DTW); Los Angeles International Airport (LAX); LaGuardia Airport (LGA); John F. Kennedy International Airport. Una volta attivato, l’ID digitale Delta diventa parte del profilo SkyMiles del cliente, anche se questi può scegliere di disattivarlo in qualsiasi momento. Delta non salva né memorizza alcun dato biometrico. I clienti idonei possono sempre attivare l’ID digitale tramite il proprio profilo SkyMiles su Delta.com. Un passaporto e/o un numero di viaggiatore conosciuto dovranno essere archiviati nel profilo SkyMiles del cliente prima che possa aderire. “Sappiamo che un’esperienza aeroportuale senza intoppi è parte integrante della soddisfazione per il viaggio complessivo”, ha affermato Allison Ausband, Chief Customer Experience Officer. “Con l’ID digitale, i nostri clienti dedicano meno tempo ad armeggiare con i loro portafogli e i nostri agenti dedicano meno tempo al controllo dei documenti. Offre un’opportunità per le nostre persone e i nostri clienti di connettersi veramente”.

EMIRATES RIVELA I CONTENUTI PIU’ VISTI SU ‘ICE’ – Emirates informa: “Mentre un anno impegnativo di viaggi internazionali volge al termine, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo rivela come i passeggeri trascorrono il loro tempo in volo, analizzando i dati per definire ciò che esattamente i clienti Emirates hanno guardato e ascoltato durante i viaggi verso e da 140 destinazioni in tutto il mondo. I clienti che desiderano un intrattenimento di prim’ordine hanno l’imbarazzo della scelta con Emirates ice, che offre oltre 6.500 canali di film on demand, programmi TV, musica, podcast e persino TV in diretta per catturare notizie e sport internazionali. Dagli oltre 2.000 film di Hollywood e internazionali disponibili, e tutti i migliori film del 2023, tra i film più visti dai clienti Emirates in tutto il mondo c’erano Avatar: The Way of Water, Ticket to Paradise, Top Gun: Maverick. I clienti a lungo raggio in tutto il mondo hanno apprezzato cofanetti come la trilogia completa del Signore degli Anelli e tutti e quattro i film di John Wick. I Bambini si sono sintonizzati su una miriade di film con le scelte più popolari nel 2023 note come Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio, Tom e Jerry e il film Super Mario Bros. Sui canali TV in diretta Ice di Emirates, tra cui Sport 24, BBC World News, CNN e Sky News Arabia, i clienti si sono sintonizzati su una serie di eventi sportivi e sociali tra cui l’incoronazione del re Carlo III e della regina Camilla, le gare di Formula 1®, il Superbowl NFL, l’inglese Premier League. Da una libreria di oltre 3.000 album, più di 500 playlist curate, oltre 40.000 brani e più di 4.000 ore di musica e podcast, i clienti di Emirates hanno mostrato i loro lati sofisticati con uno degli album più popolari su ice rivelato come la musica da camera di Mozart. Per soddisfare ogni stato d’animo e personalità, Emirates ice offre anche un’area dedicata ai contenuti su Felicità e Benessere, molto apprezzata dai passeggeri. Per coloro che partono per le festività natalizie e oltre, Emirates chiude il 2023 con i film più importanti dell’anno su ice. Gli appassionati di azione possono godersi Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, un thriller ad alto rischio in parte girato negli Emirati Arabi Uniti, disponibile sul ice in un massimo di 8 lingue, o The Equalizer 3 con Denzel Washington. Guardando al 2024, i clienti Emirates possono aspettarsi di vedere molti entusiasmanti sviluppi, da nuove partnership esclusive per contenuti a nuovi sistemi di intrattenimento in volo di prossima generazione che offrono esperienze cinematografiche e personalizzate ai passeggeri sulla flotta di 50 A350 in arrivo”.

EASYJET: I PILOTI E GLI EQUIPAGGI PASSANO A POSATE E TAZZE RIUTILIZZABILI AL 100% – Per prima nel settore e dopo una sperimentazione di successo, easyJet sta equipaggiando tutti i cira 14.000 membri dell’equipaggio (piloti e personale di cabina) con tazze e posate riutilizzabili, in una missione per ridurre gli articoli monouso usa e getta. In totale, si prevede che l’iniziativa impedirà l’utilizzo di oltre 10 milioni di articoli monouso all’anno, equivalenti a 71 tonnellate all’anno, e fa parte dell’impegno costante di easyJet per ridurre l’impatto delle sue operazioni. Le nuove tazze e posate riutilizzabili sono realizzate con materiali durevoli, quindi sono costruite per durare. Tutto l’equipaggio riceverà le nuove tazze e i set di posate nelle prossime settimane, con l’implementazione che sarà completata entro gennaio 2024. Tutti i nuovi piloti e l’equipaggio di cabina riceveranno una tazza e un set di posate come parte dell’assegnazione dell’uniforme. Angela Mullen, Head of Inflight Retail Operations di easyJet, commenta: “Come sempre, il nostro brillante equipaggio ha preso questa sperimentazione sotto la propria ala protettrice e, grazie alla loro passione e dedizione nel ridurre gli sprechi inutili, siamo ora in grado di lanciare questa fantastica iniziativa a livello di rete. Questo è solo uno dei tanti modi in cui stiamo lavorando per ridurre l’impatto delle nostre operazioni e continueremo a sperimentare nuove iniziative e ad apportare miglioramenti continui per contribuire a raggiungere questo obiettivo”. Nel 2022, easyJet ha lanciato la sua roadmap “net zero”, definendo la sua visione per ridurre le emissioni di carbonio per passeggero, per chilometro, del 78% entro il 2050 (rispetto al 2019).

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 22 dicembre 2023 come record date per il December 2023 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento del December 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 29 dicembre 2023.

KNDS E LEONARDO SIGLANO UN’ALLEANZA STRATEGICA – Leonardo e KNDS, di concerto con il Ministero della Difesa Italiano, hanno siglato un’alleanza strategica per definire e sviluppare ulteriormente una collaborazione più stretta. Obiettivo dell’accordo, infatti, è la creazione di un Gruppo di Difesa Europeo e il rafforzamento della collaborazione nel campo dell’elettronica terrestre. L’alleanza strategica consentirà di implementare programmi di collaborazione tra le nazioni europee attraverso il rafforzamento delle proprie basi industriali e lo sviluppo della futura generazione di piattaforme per veicoli blindati, tra le quali l’MGCS (Main Ground Combat System). L’intesa è in linea sia con la strategia definita dal Ministero della Difesa italiano nel Documento Programmatico Difesa 2023-2025, sia con il Piano di Azione dell’Accordo recentemente siglato dai Governi di Italia e Germania. Leonardo e KNDS, inoltre, hanno siglato un’intesa per l’implementazione congiunta del programma di approvvigionamento del Main Battle Tank (MBT) basato sul LEOPARD 2 A8. Le aziende collaboreranno nello sviluppo, nella costruzione e nella manutenzione del LEOPARD 2 A8 per l’Esercito Italiano, oltre che nelle piattaforme di supporto. L’obiettivo congiunto è accrescere ulteriormente le capacità di produzione e sviluppo in Italia e di utilizzarle per futuri progetti europei e di export. Il Ministero della Difesa italiano sta attualmente lavorando a due importanti programmi per il rinnovamento delle proprie Forze terrestri: l’approvvigionamento di LEOPARD MBT e dei veicoli di supporto, oltre che di nuovi Veicoli da combattimento di fanteria (IFV) conosciuti con il nome AICS e di sistemi di supporto al combattimento.