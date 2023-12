Rolls-Royce: un nuovo capitolo per il Trent 1000

La Trent 1000 engine fleet ha superato 17 milioni di ore di volo in servizio sulla famiglia di aerei Boeing 787 Dreamliner, trasportando più di 250 milioni di passeggeri in tutto il mondo dalla sua entrata in servizio nel 2011.

“Durante questo periodo, il motore ha costantemente fornito world-class levels di affidabilità e disponibilità, con oltre il 99,9% dei voli decollati in orario.

Ma il viaggio per il Trent 1000 non finisce qui. I nostri ingegneri esplorano continuamente le opportunità per migliorare il motore e il supporto in servizio, per garantire di offrire sempre valore ai nostri clienti. Siamo quindi lieti di annunciare un nuovo entusiasmante capitolo per il Trent 1000“, afferma Rolls-Royce.

“Stiamo facendo grandi progressi su un nuovo Durability Enhancement package, che sarà disponibile nel terzo trimestre 2024, che aumenterà il time on-wing (TOW), riducendo allo stesso tempo le emissioni. Un elemento chiave di questo Durability Enhancement package è una re-engineered high-pressure turbine blade (HPTB), per migliorare la durata.

Per informare questa modifica progettuale abbiamo utilizzato gli in-service data del nostro advanced engine health monitoring system e una sofisticata modellazione termica per identificare miglioramenti all’efficienza dell’HPTB cooling system. Migliorando le cooling performance della paletta, abbiamo più che raddoppiato la blade life e quindi più che raddoppiato l’engine TOW.

Il pacchetto include anche miglioramenti per ridurre le emissioni che, insieme al consumo di carburante eccezionalmente basso del Trent 1000 TEN, rendono il motore a prova di futuro per un mondo più sostenibile.

Miglioramenti simili nella durata dell’HPTB sono già stati apportati alle varianti precedenti dei motori Trent 1000 e Trent 7000 e questi stanno offrendo vantaggi significativi in termini di servizio. Ne trarranno beneficio anche i clienti che possiedono motori Trent 1000 TEN esistenti antecedenti all’introduzione del durability enhancement package. Il pacchetto verrà installato sui motori in occasione del primo scheduled full refurbishment, nell’ambito del TotalCare programme di ogni cliente”, prosegue Rolls-Royce.

“Abbiamo completato con successo un rigoroso engine ground test programme e abbiamo spinto il motore oltre i requisiti di certificazione per la nuova HPTB, per convalidare e acquisire fiducia nelle nostre previsioni sui vantaggi che offrirà in servizio. La nostra attenzione si è ora spostata sulla certificazione a livello di aeromobile in collaborazione con Boeing e sono in corso i flight testing su un Boeing 787 flight test aircraft.

Sfruttando la three-shaft architecture della famiglia di motori Trent e incorporando le ultime novità in termini di materiali, component and subsystem design and technology, il Trent 1000 è stato specificamente progettato e ottimizzato per equipaggiare il more-electric 787 Dreamliner. Ha il bypass ratio più alto di qualsiasi motore della famiglia Trent ed è riconosciuto per essere uno dei motori widebody più silenziosi oggi in servizio”, continua Rolls-Royce.

“Dall’entrata in servizio nel 2011, abbiamo continuato a migliorare sia la fuel efficiency che le capacità del Trent 1000.

L’ultima versione del Trent 1000 è la TEN. Questo è l’attuale standard di produzione e equipaggia tutte e tre le varianti della famiglia Boeing 787.

TEN sta per ‘Thrust, Efficiency and New technology’, riflettendo i miglioramenti che offre: maggiore spinta e migliore consumo di carburante, resi possibili dalla nuova tecnologia che è stata maturata attraverso technology demonstrator programs e convalidata sul motore Trent XWB. Tutto ciò garantisce che la famiglia Boeing 787 Dreamliner continui a offrire opportunità e valore alle compagnie aeree e ai passeggeri di tutto il mondo”,conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)