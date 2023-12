Philippine Airlines e American Airlines lanciano una nuova codeshare partnership

Philippine Airlines e American Airlines hanno lanciato una partnership in codeshare che introduce i primi voli commercializzati da un vettore filippino verso diverse destinazioni statunitensi e consente ai clienti di American di viaggiare verso Manila e le spiagge di Cebu.

I clienti di American possono ora prenotare i biglietti su aa.com per i voli in codeshare operati da Philippine Airlines per Manila e Cebu via Tokyo. Inoltre, i clienti potranno volare a Manila da Honolulu e Guam.

“Siamo entusiasti di collaborare con Philippine Airlines, che fornirà ai nostri clienti collegamenti senza interruzioni con Manila, la capitale e centro economico della regione, e Cebu, la porta d’accesso a innumerevoli isole tropicali con spiagge incontaminate”, ha affermato Anmol Bhargava, American’s Vice President of Global Alliances and Partnerships. “Le Filippine sono una delle economie asiatiche in più rapida crescita e non vediamo l’ora di continuare a rafforzare la nostra partnership con Philippine Airlines”.

Philippine Airlines ha inserito il suo codice “PR” sui voli American tra Los Angeles e sette città degli Stati Uniti: Atlanta, Denver, Houston, Las Vegas, Miami, Orlando e Washington, D.C., consentendo un’eccellente connettività con il servizio transpacifico di PAL.

“Questa partnership con American Airlines sblocca più opzioni per i clienti che viaggiano tra l’Asia e gli Stati Uniti”, ha affermato Eric David Anderson, Chief Commercial Officer, PAL. “Siamo lieti di portare avanti la nostra strategia a lungo termine volta a continuare a costruire la nostra portata globale. Non vediamo l’ora di creare maggiori opportunità per i viaggiatori di scoprire le meraviglie delle Filippine”.

Philippine Airlines opera voli diretti due volte al giorno per Los Angeles, voli giornalieri per San Francisco e più voli settimanali per New York, Honolulu e Guam.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)