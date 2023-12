Iberia: nuove destinazioni la prossima estate

Iberia Group lancerà una nuova destinazione la prossima estate, Lubiana. Questa nuova rotta sarà disponibile dal 29 luglio al 5 settembre 2024 con due frequenze settimanali, il lunedì e il giovedì. I clienti ora possono acquistare i biglietti per visitare la capitale slovena su iberia.com. In totale, il gruppo offrirà più di 2.500 posti da Madrid quest’estate.

Nel 2021 Iberia ha lanciato un sondaggio sui suoi profili social affinché i suoi follower scegliessero in quale destinazione volevano che Iberia volasse quell’estate, e la loro scelta è stata proprio Lubiana.

Lubiana ha più di 2000 anni. La sua storia e la sua vicinanza alle Alpi Giulie la distinguono dal resto delle capitali dell’ex Jugoslavia. Inoltre, è una piccola città che rende facile la visita a piedi.

Quest’estate Iberia offrirà anche voli diretti verso due ulteriori destinazioni in Italia, Cagliari e Palermo. In questo modo quest’estate verranno offerti più di 4.400 posti in ciascuna di queste nuove destinazioni italiane.

Il 29 luglio inizieranno i voli per Cagliari e il giorno dopo per Palermo, entrambi con un massimo di tre frequenze settimanali. Sono già in vendita su iberia.com.

Iberia offrirà così quest’estate voli diretti verso 12 destinazioni italiane: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Napoli, Torino, Bari, Catania, Olbia, Cagliari e Palermo.

A partire dal prossimo aprile Iberia aggiungerà un’altra nuova destinazione alla sua lista: Tirana. Il 28 marzo la compagnia aerea inizierà ad operare tre voli settimanali da Madrid al Nënë Tereza International Airport di Tirana.

La capitale dell’Albania avrà tre collegamenti diretti settimanali dall’aeroporto di Madrid-Barajas, ogni martedì, giovedì e domenica. Questa rotta sarà operata con aeromobili A320neo, con una capacità di 186 passeggeri. Pertanto, durante la stagione estiva 2024, saranno offerti complessivamente 32.364 posti tra la Spagna e il Paese balcanico.

Allo stesso modo, Iberia sta consolidando molte delle rotte che operava solo nei mesi di luglio e agosto e, a partire dalla prossima stagione estiva, opereranno ininterrottamente da aprile a fine ottobre. È il caso di Spalato e Zagabria (Croazia), Catania e Ponta Delgada (Portogallo).

Le operazioni verranno estese anche ad altre destinazioni verso cui Iberia vola nella stagione estiva: le isole greche e la Sardegna. La compagnia aerea pianificherà voli per Corfù, Mykonos e Santorini (Grecia) e per Olbia da maggio a settembre. Inoltre, Iberia volerà a Bergen (Norvegia) da maggio a inizio settembre.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)