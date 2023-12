Ryanair investe 1,4 miliardi di dollari in Marocco per l’operativo estivo 2024

Ryanair ha annunciato oggi il suo più grande operativo estivo di sempre per il Marocco, con oltre 1.100 voli settimanali su 175 rotte, tra cui 35 nuove. “Nell’ambito di questo investimento da 1,4 miliardi di dollari, Ryanair è anche orgogliosa di annunciare l’arrivo delle sue tariffe ultra-basse su 11 rotte nazionali marocchine, aumentando la connettività interna e stimolando la crescita del traffico in tutto il Regno.

Nell’ambito di questo operativo record per l’estate 2024, che trasporterà oltre 5 milioni di passeggeri (+33% di crescita) da/per e ora all’interno del Marocco, Ryanair è lieta di annunciare la sua quarta base marocchina, con 2 nuovi aeromobili a Tangeri (un investimento di 200 milioni di dollari), nonché i primi voli di Ryanair verso gli aeroporti di Beni-Mellal ed Errachidia“, afferma Ryanair.

“L’investimento di Ryanair in Marocco supera ora oltre 1,4 miliardi di dollari in aeromobili, supportando oltre 500 posti di lavoro diretti altamente retribuiti per piloti, assistenti di volo e ingegneri e 1.000 posti di lavoro di supporto nel turismo, garantendo la crescita economica in 12 città tra cui Rabat, Marrakech, Fez, Agadir, Tangeri, Ouarzazate ed Essaouira.

L’operativo estivo ’24 sul Marocco offrirà 14 aerei basati (7 Marrakesh, 3 Fez, 2 Agadir e 2 Tangeri); oltre 5 milioni di passeggeri da/per e all’interno del Regno (crescita del 33%); 175 rotte, incluse 35 nuove (24 internazionali e 11 domestiche); una nuova base aerea a Tangeri (200 milioni di dollari di investimento); 2 nuovi aeroporti – Beni Mellal ed Errachidia (12 aeroporti marocchini serviti); 11 nuove rotte nazionali”, prosegue Ryanair.

Il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha dichiarato “Questo è un giorno storico per la partnership tra Ryanair e il Regno del Marocco. Ryanair è orgogliosa di annunciare un importante investimento di 1,4 milioni di dollari in Marocco per l’estate ’24 che, con il nostro più grande operativo estivo, ci consentirà di trasportare più di 5 milioni di passeggeri da/per e all’interno del Regno del Marocco.

Questo operativo record vedrà Ryanair operare su 175 rotte, lanciarne 35 nuove tra cui 11 domestiche a tariffe basse, che aumenteranno il turismo e la connettività all’interno del Regno a partire da soli 330 MAD a tratta. Ryanair aprirà anche una nuova base a Tangeri (la quarta in Marocco), creando oltre 60 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’aviazione. Ciò porterà l’investimento totale di Ryanair nel Regno a oltre 1,4 miliardi di dollari, impiegando direttamente 500 persone e sostenendo migliaia di posti di lavoro nell’economia turistica locale”.

“Ryanair è anche entusiasta di lanciare quest’estate i voli verso 2 nuovi aeroporti: Beni Mellal ed Errachidia. Siamo fiduciosi che con il continuo supporto delle autorità locali, oggi sarà il primo di tanti annunci entusiasmanti che faremo insieme, poiché Ryanair sostiene lo sviluppo delle infrastrutture turistiche in Marocco in vista della Coppa del Mondo del 2030, con Ryanair che fa il tifo per i Leoni dell’Atlante.

Ryanair desidera ringraziare Sua Eccellenza Aziz Akhannouch, Capo del Governo di Sua Maestà Re Mohammed VI, i Ministri dei Trasporti e del Turismo, Mohammed Abdeljalil e Fatim-Zahra Ammor, nonché Adel El-Fakir, CEO dell’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco, per la loro visione e fiducia nel garantire questo investimento record per il Marocco. Insieme continueremo a sviluppare le infrastrutture, la connettività e il turismo del Marocco, il tutto sostenuto e stimolato dalle leggendarie tariffe basse di Ryanair e dalla puntualità leader del settore”, conclude Ryanair.

