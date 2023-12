Avolon ordina ulteriori 100 Airbus A321neo

Avolon, international leasing company, ha firmato un ordine fermo per 100 Airbus A321neo, portando il totale degli ordini per l’A321neo a 190 aeromobili. “L’accordo assicura la pipeline di consegna di Avolon per la single aisle Family preferita al mondo”, afferma Airbus.

“Questo ordine rafforza la nostra pipeline di consegne e riflette la nostra fiducia nelle prospettive di crescita a lungo termine per l’aviazione”, ha affermato Andy Cronin, CEO di Avolon. “Avolon ha ora ordinato 292 aeromobili A320neo Family, rafforzando la nostra capacità di supportare i piani di sostituzione e di espansione della flotta dei clienti nel prossimo decennio. Questo ordine riflette la forza del bilancio di Avolon e la nostra comprovata capacità di eseguire transazioni rapidamente. Accogliamo con favore l’opportunità di rafforzare il rapporto di lunga data che abbiamo con Airbus e di consolidare l’ordine che abbiamo effettuato per 20 A330neo all’inizio di quest’anno”.

“Questo investimento nell’A321neo è la testimonianza di uno dei principali lessors al mondo del valore senza precedenti che il single aisle aircraft più versatile del mondo genera per lessors e operatori. Ciò sottolinea la visione di Avolon di garantire slot a lungo termine per il suo forte airline customer portfolio con l’aereo giusto per il futuro. In questo modo Avolon e i suoi clienti possono trarre vantaggio dalla forte ondata di crescita e sostituzione osservata a livello globale in tutti i mercati”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International at Airbus.

“Con quest’ultimo accordo, il totale degli ordini fermi di Avolon direttamente con Airbus sale a 632 aeromobili e comprende le famiglie A320, A330 e A350. A settembre Avolon ha ordinato 20 aeromobili A330neo per sfruttare la crescente global widebody demand.

L’A321neo è il membro più grande della A320neo Family di Airbus e offre range e performance senza precedenti. Incorporando motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e di CO2 superiore al 20% rispetto agli aeromobili single-aisle della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella single-aisle cabin più ampia del cielo. Ad oggi sono stati ordinati più di 5.600 A321neo da più di 100 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

