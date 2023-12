Air France-KLM 2023 Investor Day: il Gruppo rafforzerà la propria leadership europea basandosi su un forte business profile

Air France-KLM ha ospitato oggi il suo Investor Day 2023. In questa occasione, Benjamin Smith, Chief Executive Officer of Air France-KLM, insieme ai membri dell’Executive Committee, ha presentato le ambizioni strategiche e la traiettoria finanziaria per i prossimi cinque anni.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “La trasformazione che abbiamo intrapreso dal 2019 in Air France-KLM ha prodotto risultati solidi, consentendoci di rientrare nella fascia più alta dei leader europei nel settore aereo. Abbiamo mantenuto i nostri impegni e sono particolarmente orgoglioso del duro lavoro svolto da tutti i nostri team per raggiungere questi risultati, in un contesto caratterizzato da forti venti contrari. Ora siamo ben posizionati per accelerare ulteriormente e sfruttare tutto il potenziale degli asset del nostro Gruppo per garantire una crescita sostenuta e più redditizia, raggiungendo al contempo gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati per ridurre il nostro impatto ambientale”.

“L’agenda dell’Investor Day di Air France-KLM copre le seguenti priorità chiave:

– Migliorare le posizioni di mercato e aumentare le iniziative di fatturato, continuando al contempo a ridurre i costi e a semplificare in tutte le attività.

– Aprire la strada all’aviazione sostenibile riaffermando i suoi obiettivi per il 2030 e sostenendo lo sviluppo delle capacità di produzione di SAF in tutto il mondo, attraverso accordi di offtake e investimenti diretti.

– Concentrarsi ulteriormente sulla crescita di Transavia e sulla riduzione dei costi unitari per garantire la sua posizione numero uno come LCC nei Paesi Bassi e a Parigi e sfruttare appieno il potenziale del network a Parigi-Orly.

– Massimizzare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti attraverso un servizio superiore e una maggiore eccellenza operativa.

– Ampliare il contributo alle entrate di Flying Blue, attraverso prospettive di crescita e una maggiore proposta di valore ai clienti con airline partners e un ampliamento mirato delle non-airline partnership.

– Consolidare la Engineering & Maintenance market position come fornitore redditizio multiprodotto leader a livello mondiale.

– Posizionare il business Cargo come leader nel trasporto aereo sostenibile, offrendo al contempo ai clienti esperienze di altissimo livello.

– Rafforzare e sviluppare le alleanze e la rete di partner del Gruppo ed esplorare nuove opportunità di crescita attraverso il consolidamento strategico.

Attraverso un’allocazione disciplinata del capitale e un programma mirato di spese in conto capitale, Air France-KLM continuerà a investire nel rinnovamento e nella manutenzione della flotta per migliorare le proprie prestazioni economiche e ridurre le emissioni di C02 e l’inquinamento acustico. A tal fine, il Gruppo stima investimenti netti in conto capitale tra 3,0 e 3,5 miliardi di euro all’anno tra il 2024 e il 2026, e tra 3,5 e 3,8 miliardi di euro all’anno nel 2027 e 2028″, afferma Air France-KLM Group.

“Sulla base di un’ulteriore accelerazione del programma di trasformazione e di una maggiore efficienza dei costi, si prevede che il risultato operativo del Gruppo migliorerà di 2,0 miliardi di euro nei prossimi cinque anni in tutte le attività.

Il Gruppo conferma il proprio outlook 2024-2026 e fissa i seguenti obiettivi per il periodo 2026-2028:

– Un ulteriore aumento della redditività, con un margine operativo superiore all’8%.

– Un’ulteriore riduzione dei costi unitari, grazie in particolare all’accelerazione del programma di trasformazione.

– Un continuo miglioramento della generazione di cassa, per fornire un adjusted operating free cash-flow significativamente positivo.

– Una continua ottimizzazione del profilo finanziario del Gruppo, con rating creditizi a lungo termine a livello di investment grade.

Air France-KLM annuncia oggi due inaugural long-term issuer credit ratings. Air France-KLM ha ora un rating Investment Grade “BBB-” con outlook stabile secondo Fitch e “BB+” con outlook stabile secondo S&P Global Ratings. Questo risultato è la testimonianza della solida performance operativa del Gruppo, di una struttura finanziaria notevolmente migliorata con una solida liquidità e di una forte ripresa dopo la pandemia Covid-19.

Entrambe le agenzie hanno sottolineato che Air France-KLM è uno dei più grandi global airline groups con posizioni di leadership nei principali hub, che beneficia di una delle reti più grandi e diversificate del mondo, nonché di un’offerta di servizi completa con attività MRO e Cargo combinate”, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)