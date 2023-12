News Brevi – 14.12.2023

ENAC: DAL 1° GENNAIO 2024 OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE REMOTA PER GLI UAS – Enac informa: “In conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dal 1° gennaio 2024 tutti gli UAS (Unmanned Aircraft Systems) che operano nella categoria specifica, compresi gli scenari standard nazionali, dovranno essere dotati di un sistema di identificazione remota attivo e aggiornato, conforme al Regolamento delegato (UE) 2019/945. Questo significa che gli UAS dovranno trasmettere informazioni quali ad esempio: il codice operatore, la posizione geografica dell’UAS e la sua altezza di volo rispetto al suolo, la posizione del pilota remoto o, qualora quest’ultima non sia disponibile, il punto di decollo dell’UAS, etc. Queste informazioni potranno essere rilevate da ogni cittadino tramite un’apposita app per smartphone. Solo le autorità preposte ai controlli potranno invece risalire all’identità dell’operatore. Lo scopo di questa misura è garantire la sicurezza, la legalità e la privacy nell’uso degli UAS. Gli UAS con marcatura di classe C1, C2, C3, C5 e C6 sono già dotati di un sistema di identificazione remota, mentre appositi moduli aggiuntivi potranno essere installati sugli UAS non ancora dotati di un sistema di identificazione conforme alla normativa applicabile. L’operatore UAS dovrà caricare sul modulo del sistema di identificazione remota il proprio codice operatore, ricevuto all’atto della registrazione sul portale D-Flight. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito EASA”.

AIR CANADA AMPLIA IL SUO NORTH AMERICAN NETWORK PER L’ESTATE 2024 – Air Canada ha annunciato che sta potenziando la capacità del suo North American network per l’estate 2024 con l’aggiunta di due nuove destinazioni, cinque nuove rotte, aumento delle frequenze di volo sulle rotte chiave e ripresa anticipata delle popolari rotte rotte stagionali, in risposta alla domanda prevista. Air Canada diventa la prima compagnia aerea canadese a offrire un servizio per Tulum, con voli da Toronto e Montreal verso il nuovo aeroporto della penisola messicana dello Yucatan, e per Charleston, Carolina del Sud da Toronto. I posti sono ora disponibili per l’acquisto su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i contact center di Air Canada e tramite gli agenti di viaggio. I voli per Tulum saranno disponibili per la vendita dal 15 dicembre. “Siamo entusiasti di aggiungere due nuove destinazioni alla nostra rete globale, Tulum, Messico dai nostri hub di Toronto e Montreal, e Charleston, Carolina del Sud da Toronto, oltre a nuovi voli per Austin e St. Louis da Montreal nell’estate 2024. Queste nuove destinazioni riflettono la leadership di mercato di Air Canada e la strategia di diversificazione della rete, volta ad aggiungere capacità alle destinazioni turistiche più richieste come Tulum e le aree metropolitane chiave in rapida crescita negli Stati Uniti”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, at Air Canada. “Siamo inoltre molto lieti di espandere il nostro North American network da costa a costa con frequenze aggiuntive nei mercati chiave tra cui Ottawa, Calgary, Saskatoon e Regina, nei mercati regionali e riprendendo in anticipo le principali rotte stagionali. Aggiungendo scala ai nostri hub canadesi, stiamo offrendo più scelte di viaggio e un accesso senza pari da e verso la nostra rete mondiale. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo”, ha concluso Galardo. Per l’estate 2024, Air Canada servirà 120 destinazioni in Canada, Stati Uniti e Caraibi con un massimo di 520 voli ogni giorno, che si traducono in circa 66.000 posti, con un aumento del 5% della capacità dei posti in Nord America e Caraibi a partire dal 2023.

CONDOR AMPLIA I SERVIZI VERSO MAIORCA LA PROSSIMA ESTATE – Condor informa: “I primi dati sulle prenotazioni per l’estate 2024 indicano Maiorca come il più grande mercato in crescita nel turismo tedesco. Condor risponde a questi sviluppi espandendo significativamente i propri servizi verso Maiorca. La maggior parte dei voli aggiuntivi sarà offerta dalle nuove località Colonia, Dortmund, Munster/Osnabrück, Karlsruhe/Baden-Baden, Rostock e Basilea. Condor quasi raddoppia la copertura geografica del suo servizio per Maiorca in Germania. I voli aggiuntivi verranno operati con un Airbus A320, sul quale gli ospiti possono aspettarsi l’amato prodotto Condor: oltre alla Economy Class, la Business Class può essere prenotata con un posto centrale gratuito, franchigia bagaglio aggiuntiva gratuita e bagaglio sportivo gratuito. I voli possono essere prenotati a partire da 69,99 euro per passeggero e per tratta come parte di un pacchetto turistico presso tutti i tour operator, presso le agenzie di viaggio o come biglietto di solo volo online su https://www.condor.com/eu. Oltre ai sei nuovi aeroporti, nell’estate 2024 ospiti provenienti dalla Germania e dalla Svizzera voleranno quotidianamente da Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Lipsia, Monaco, Norimberga, Stoccarda e Zurigo per Maiorca, nonché più volte alla settimana da Friedrichshafen”.

QANTAS GROUP RISPONDE ALL’AVIATION GREEN PAPER – Qantas Group ha pubblicato la sua risposta al Federal Government’s Aviation Green Paper, come parte di un processo per contribuire a definire una strategia trentennale per l’industria aeronautica australiana. La presentazione dettagliata raccomanda una serie di riforme e fornisce il punto di vista della compagnia aerea nazionale su una serie di questioni poste dal governo, tra cui diritti dei clienti, decarbonizzazione, rumore, futura forza lavoro qualificata e regolamentazione aeroportuale. Andrew McGinnes, Chief Corporate Affairs Officer, Qantas Group, ha dichiarato: “L’aviazione australiana dovrà affrontare alcune grandi domande nei prossimi decenni e per rispondere è necessaria una riflessione a lungo termine. Accogliamo con favore la volontà del governo di svolgere questo lavoro e cerchiamo un’ampia gamma di opinioni nel processo. La nostra proposta contiene una serie di raccomandazioni sulla riforma, inclusa la necessità di una local sustainable aviation fuel industry, di barriere per la fissazione dei prezzi aeroportuali e di una regolamentazione più efficiente. Gli standard di servizio di Qantas sono migliorati molto dopo la ripartenza post-COVID e sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare. La nostra proposta richiede un’attenta riflessione sui cambiamenti politici permanenti, in risposta a quello che è stato uno shock temporaneo e senza precedenti per l’industria aeronautica durante la pandemia. L’aviazione a livello globale continuerà a crescere e ciò significa che abbiamo bisogno di una pipeline di competenze locali per sostenerla. Qantas Group dispone già di una pilot academy e stiamo costruendo una engineering academy come parte di questa, e siamo desiderosi di lavorare con il governo su politiche che incoraggino più persone, e soprattutto più donne, a scegliere queste carriere”.

AMERICAN AIRLINES RICEVE $22 MILIONI DALLO STATE OF OKLAHOMA PER TUSLA MAINTENANCE BASE ENHANCEMENTS – American Airlines ha ricevuto 22 milioni di dollari dallo State of Oklahoma Business Expansion Incentive Program. I fondi, che verranno ricevuti nel corso di tre anni, verranno utilizzati per far crescere e migliorare ulteriormente la airline’s maintenance base and engine repair and overhaul facility in Tulsa, Oklahoma (Tech Ops – Tulsa). Con questo investimento, la compagnia aerea ha annunciato più di 400 milioni di dollari in miglioramenti alla base di manutenzione negli ultimi tre anni. “Ringraziamo cordialmente il governatore Stitt, il vicegovernatore Pinnell e il Dipartimento del commercio dello Stato dell’Oklahoma per aver riconosciuto l’importante lavoro svolto dal nostro team e apprezziamo il loro investimento nel futuro della nostra Tulsa maintenance base”, afferma Greg Emerson, American’s Vice President of Base Maintenance and Facilities. “American ha una lunga e ricca storia in Oklahoma e questo investimento nella nostra Tech Ops – Tulsa facility e nei membri del team garantisce un futuro brillante per gli anni a venire. Siamo inoltre ansiosi di aggiungere più di 300 nuovi membri al nostro team con lavori ben retribuiti come risultato di questo investimento, rafforzando ulteriormente la nostra presenza nella comunità di Tulsa”. I fondi si aggiungono al recente investimento di capitale di 31,6 milioni di dollari di American nell’engine shop per modernizzare i macchinari e a un progetto di miglioramento multimilionario in corso presso Tech Ops – Tulsa. Tech Ops – Tulsa è la sede principale per airframe and engine maintenance and overhauls per gli aerei di American dal 1946 ed è la più grande commercial aviation maintenance base al mondo. Situato su 246 acri di terreno presso Tulsa International Airport, Tech Ops – Tulsa comprende circa 3,3 milioni di piedi quadrati di building space, sei hangar con 24 aircraft bays e 22 support facility buildings. Quasi 5.000 membri del team sono attualmente impiegati presso la base e più di 800 aerei della compagnia aerea visitano la struttura ogni anno. Come risultato diretto di questi nuovi investimenti, la compagnia aerea sta assumendo più di 300 nuovi membri del team presso Tech Ops – Tulsa per potenziare engine repair and overhaul work esistenti.

EXECUJET MRO SERVICES EUROPE NOMINA NADIA COETZEE COME GENERAL MANAGER OF BRUSSELS FACILITY – ExecuJet MRO Services Europe (ExecuJet), una consociata interamente controllata da Dassault Aviation, ha nominato Nadia Coetzee as General Manager – Brussels. La signora Coetzee si concentrerà sull’espansione del supporto ai clienti, inclusa la crescita del suo AOG support business. Coetzee aveva precedentemente sede presso la sede globale di ExecuJet a Lanseria, vicino a Johannesburg, Sud Africa, dove era supervisore responsabile del company’s Technical Services department. In quel ruolo ha gestito tutti gli aspetti dei progetti di manutenzione degli aeromobili. “Rimettere rapidamente in servizio gli AOG aircraft è molto apprezzato dai nostri clienti ed è un’attività che conosciamo bene”, ha affermato Coatzee. “Aiuta a fidelizzare e porta a ripetere le ispezioni e le attività di assistenza”. ExecuJet MRO Services Europe fa parte del Maintenance Control Center (MCC) di Dassault Aviation. La struttura di Bruxelles ha risposto agli AOG in tutta Europa e in Africa. “Siamo qualificati e certificati per rispondere agli AOG in qualsiasi parte del mondo, a seconda del tipo e della registrazione dell’aeromobile”, prosegue Coetzee. Coetzee è nata in Sud Africa e ha una laurea in gestione aziendale e finanziaria presso la Nelson Mandala University in Port Elizabeth, South Africa’s Eastern Cape region. Circa un terzo della forza lavoro di ExecuJet MRO Services Europe è composta da donne, ben al di sopra della media del settore per l’aviation MRO industry. Christophe De Coppel, Regional VP Europe presso ExecuJet MRO Services, afferma: “La nomina di Nadia testimonia il nostro impegno nel promuovere il talento femminile all’interno di ExecuJet e nel settore dell’aviazione, anche in ruoli di leadership senior”.

DELTA SI PREPARA AL PERIODO DELLE VACANZE INVERNALI – Delta si sta preparando ad accogliere altri quasi 9 milioni di persone durante il periodo di viaggio delle vacanze invernali che va dal 21 dicembre al 7 gennaio. “Come sempre, il personale Delta è pronto per giornate di viaggio ad alto volume in cui i passeggeri hanno bisogno dell’esperienza sicura e puntuale che si aspettano, con i bagagli ad aspettarli. Circa 6,4 milioni di clienti hanno sperimentato la Delta Difference durante il periodo festivo del Ringraziamento dal 17 al 28 novembre, inclusi cinque “brand days”, giorni in cui sono stati cancellati zero voli operati dai vettori Delta e Delta Connection (ci sono stati 30 brand days nel 2023, dieci dei quali si sono verificati a novembre)”, afferma Delta. “Con il successo delle operazioni di novembre e del Ringraziamento alle spalle, il personale Delta è pronto a offrire un’esperienza di livello mondiale ai nostri clienti durante le vacanze”, ha affermato il Chief Operating Officer, Mike Spanos. “Insieme, il nostro team globale e i nostri partner collegheranno in modo sicuro e affidabile milioni di persone mentre celebrano la stagione”. “I clienti sono incoraggiati ad arrivare in aeroporto almeno tre ore prima del volo. In particolare il 21-22 dicembre e il 26-30 dicembre si prevede che saranno i giorni più trafficati del periodo festivo. Il Delta Operations and Customer Center funge da “mission control” della compagnia aerea per oltre 4.000 voli al giorno, con personale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in costante comunicazione con gli equipaggi e i team in prima linea per garantire il servizio più fluido, sicuro e puntuale possibile”, conclude Delta.

DELTA: NUOVE FUNZIONI PER VIAGGIARE MEGLIO NEL PERIODO INVERNALE – “Le vacanze sono un momento per creare ricordi con amici e familiari e il nostro lavoro in Delta è garantire che il tuo viaggio sia il più agevole e privo di stress possibile”, ha affermato Allison Ausband, E.V.P and Chief Customer Experience Officer. “Continuiamo a migliorare la nostra esperienza cliente leader del settore in base al vostro feedback e il nostro personale è pronto a far sì che la magia accada per i quasi 9 milioni di clienti che si affidano a noi per i loro viaggi in questa stagione”. “Viaggiare durante un periodo festivo intenso può sembrare scoraggiante. Assicurati di prenderti del tempo per prepararti sfruttando le risorse disponibili per rendere il tuo viaggio senza intoppi fin dall’inizio. Delta consiglia di utilizzare l’app Fly Delta. La popolare app di Delta per iOS e Android è il compagno di viaggio definitivo che offre molti strumenti e flessibilità. I clienti idonei in partenza da un aeroporto abilitato al Delta Digital ID possono ora passare attraverso i checkpoint di consegna bagagli e di sicurezza senza dover mostrare un documento d’identità fisico rilasciato dal governo (dopo il periodo di verifica post-lancio). Ora disponibile in cinque aeroporti hub, Delta Digital ID utilizza la tecnologia di corrispondenza facciale al posto dei controlli dei documenti facilitati dagli agenti, fornendo ai clienti un modo semplice per spostarsi in aeroporto. Mantieni attive le notifiche nell’app per assicurarti di avere gli ultimi aggiornamenti a portata di mano. Quando è necessario un cambio di programma di viaggio, i clienti possono utilizzare una nuova esperienza di cambio volo introdotta all’inizio di quest’anno che rende più conveniente modificare il volo mentre sei in movimento”, conclude Delta.

ROLLS-ROYCE: ACCORDO DI PRINCIPIO CON DEUTZ AG PER RILEVARE IL LOWER POWER RANGE ENGINE BUSINESS – Rolls-Royce e Deutz AG sono in trattative positive per la vendita dell’off-highway engines business nel lower power range fino a 480 kW a Deutz AG. Si tratta di Diesel engines and engine systems che utilizzano la tecnologia Daimler, sviluppati e prodotti da Daimler Truck AG per Rolls-Royce Power Systems secondo le sue specifiche e utilizzati principalmente in veicoli agricoli e macchine edili, non nel materiale rotabile o nei veicoli militari. Rolls-Royce ha recentemente presentato agli investitori la sua strategia per diventare un’azienda altamente performante, competitiva, resiliente e in crescita. Nella divisione Power Systems l’attenzione sarà focalizzata sulle aree di crescita strategica power generation, governmental, marine, service e nel futuro campo dei battery energy storage systems. Tufan Erginbilgic, CEO, Rolls-Royce plc, afferma: “Questa è una chiara illustrazione della nostra strategia in azione. Concentrarsi maggiormente sui mercati in cui sappiamo che Rolls-Royce può vincere. Power Systems è parte integrante della nostra organizzazione con un brand forte e un vantaggio reale nei power generation, governmental and marine end-markets, dove vediamo la domanda più forte e un’opportunità per migliori rendimenti dalle nostre soluzioni affidabili e ad alta densità di energia”. Il Dr. Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems, afferma: “Man mano che evolviamo la nostra strategia, analizziamo costantemente anche il nostro portafoglio di prodotti. Di conseguenza, nel settore dei motori off-highway ci concentreremo soprattutto sui sistemi di maggiore potenza, principalmente di nostra produzione interna. Abbiamo quindi deciso di trasferire a un partner il nostro lower-power-range engines business, che utilizza la tecnologia Daimler”. Fino al completamento del trasferimento dell’attività, la divisione Power Systems di Rolls-Royce continuerà le proprie attività in questo segmento di business senza modifiche, in modo tale che le relazioni con i clienti, gli obblighi di consegna e di servizio rimangano inalterati. A seguito di un accordo definitivo, il closing, soggetto alle approvazioni normative, è previsto a partire dalla metà del 2024. Rolls-Royce Power Systems detiene attualmente i diritti esclusivi per la distribuzione globale di off-highway engines che utilizzano la tecnologia Daimler (MDEG, HDEP and Classic engine platforms), con la scadenza del contratto originale prevista per aprile 2028. I prodotti in trattativa sono i Series 1000, 1100, 1300 e 1500 engines e i Classic Series OM900 e OM460 nella fascia di potenza da 75 a 480 kW.