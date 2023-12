L’EASA Management Board seleziona Florian Guillermet come futuro EASA Executive Director

Florian Guillermet è stato selezionato come futuro Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency, a seguito di una decisione del Management Board dell’Agenzia.

“Sono lieto di annunciare che abbiamo selezionato Florian Guillermet come Executive Director of EASA”, afferma Piotr Samson, Chair of the EASA Management Board and President of Civil Aviation at the Polish Civil Aviation Authority. “Conosco Florian da molti anni e rispetto profondamente la sua conoscenza operativa dell’aviazione e il suo pensiero strategico di alto livello. Sono sicuro che, sotto la sua guida, l’EASA e la comunità aeronautica europea cresceranno e prospereranno ulteriormente”.

Magda Kopczynska, Director-General for Mobility and Transport at European Commission, ha affermato. “Garantire i massimi livelli di sicurezza in cielo sarà sempre la nostra massima priorità e l’European Union Aviation Safety Agency continua a guidare gli sforzi per garantire la sicurezza dei passeggeri. Sono molto soddisfatta della scelta di Florian come futuro Executive Director of EASA. Sulla base del suo impressionante track record, posso essere molto fiduciosa che il futuro della sicurezza aerea in Europa e oltre sia in mani capaci. Attendo con impazienza la nostra continua collaborazione”.

Guillermet è attualmente Director at DSNA, l’Air Navigation Services Provider designato dallo Stato francese. Ha oltre 26 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, con particolare attenzione alla navigazione aerea e alla gestione del traffico aereo.

Dal 2014 al 2021 è stato Executive Director del SESAR Joint Undertaking, alla quale è entrato nel 2012 da EUROCONTROL, dove ha ricoperto diversi ruoli a partire dal 2004. All’inizio della sua carriera ha ricoperto incarichi presso la DGCA francese e in Air France.

È un ingegnere laureato all’Ecole Polytechnique e ha uno specialised Master Air Transport Management and Aeronautics.

“Sono onorato di essere stato selezionato per assumere la guida dell’EASA, che ha guadagnato una solida reputazione nei suoi 20 anni di esistenza per la sua professionalità e competenza”, ha affermato Guillermet. “L’EASA avrà un ruolo determinante nell’accompagnare la transizione verso un’aviazione più verde, pur mantenendo l’eccellente livello di sicurezza del settore. Non vedo l’ora di guidare l’Agenzia attraverso queste sfide e di costruire un ambiente di lavoro positivo e multiculturale, sulla base della fiducia e della trasparenza”.

La nomina segue una procedura aperta e trasparente avviata dalla Commissione Europea e una selezione preliminare per identificare il candidato più adatto in termini di merito, competenza ed esperienza rilevante per l’aviazione civile. Una rosa di candidati è stata poi proposta all’EASA Management Board per effettuare la selezione.

Il Management Board selection process si è concluso a Colonia il 13 dicembre.

Il passo successivo è che il candidato selezionato faccia una presentazione all’European Parliament’s Committee on Transport and Tourism (TRAN). Attualmente è previsto che ciò abbia luogo il 22 gennaio 2024 e un avviso di nomina formale al ruolo è previsto per il 15 febbraio. La data di inizio effettiva resta da confermare.

Il candidato selezionato sostituirà Luc Tytgat, che attualmente ricopre il ruolo di Acting Executive Director. Tytgat ha assunto la guida dell’Agenzia il 1° settembre 2023, succedendo a Patrick Ky, che ha lasciato il posto di Executive Director il 31 agosto, alla scadenza del suo mandato decennale.

L’EASA è il fulcro della European Commission’s aviation strategy, garantendo che l’aviazione sia sicura per i passeggeri e soddisfi le loro aspettative sotto tutti gli altri aspetti. Oltre alla sua responsabilità primaria per la sicurezza aerea, l’Agenzia ha un ampio mandato volto ad aumentare la sostenibilità dell’aviazione. Ciò è stato recentemente rafforzato dall’assegnazione di nuove responsabilità nell’ambito della legislazione RefuelEU, legate in particolare al ramp-up dei Sustainable Aviation Fuels. L’EASA sostiene l’innovazione in Drones, Urban Air Mobility e in tutti gli altri settori dell’aviazione. L’Agenzia ha celebrato il suo 20° anniversario nel 2023.

Piotr Samson rieletto come Chair of EASA Management Board

Piotr Samson, President of the Civil Aviation Agency of Poland, è stato rieletto Chair of the Management Board of the European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Samson, che è a capo della CAA polacca dal 2016, è stato eletto Chair of the Board per la prima volta nel 2019. A seguito del voto di oggi, gli è stato concesso un ulteriore mandato di quattro anni.

Il Chair è eletto dai Management Board members tra i propri membri.

“Sono molto onorato che mi sia stata offerta questa proroga della nomina a Chair of the EASA Management Board”, ha affermato Samson. “Ringrazio i colleghi del Board per la fiducia riposta in me. Sono fermamente convinto che, lavorando insieme al nuovo Executive Director of EASA, Florian Guillermet, che conosco da molti anni, riusciremo a rafforzare ulteriormente l’EASA in Europa e a livello internazionale e a superare tutte le sfide che potremmo dover affrontare”.

Samson è un manager ed esperto di trasporto aereo con oltre 25 anni di esperienza professionale. Ha completato il full-time MBA presso l’Università di Cranfield, Regno Unito (1994-1995). Si è inoltre laureato presso la Warsaw University of Technology – Master of Science in Industrial Engineering and Management (1989-1994).

(Ufficio Stampa EASA)