ACI World e Cirium partner su una data collaboration per rafforzare l’Airport Service Quality program

Airports Council International (ACI) World e Cirium, leader globale nell’analisi dei dati aeronautici, avviano una collaborazione storica per rafforzare l’Airport Service Quality (ASQ) program, il programma leader a livello mondiale di misurazione e benchmarking dell’esperienza dei clienti aeroportuali.

La metodologia del programma ASQ è rinomata per la sua robustezza, garantendo la rappresentazione più accurata del traffico aeroportuale. Riconoscendo il ruolo fondamentale che i database di volo svolgono nella valutazione del campionamento dei rispondenti, Cirium fungerà da database di riferimento per i voli che supportano la metodologia ASQ, consolidando l’impegno dell’ASQ program verso l’accuratezza e l’affidabilità. La piattaforma principale di Cirium fornisce dettagli su oltre 35 milioni di voli all’anno e copre il 97% dei voli di linea in tutto il mondo.

Rispetto ad altri programmi nel settore dell’aviazione, l’ASQ program si basa su una ricerca dal vivo tramite sondaggi raccolti in aeroporto, direttamente dai viaggiatori, che valutano la loro soddisfazione il giorno del viaggio. Serve come base per gli annuali ASQ Awards, che riconoscono i migliori aeroporti in tutto il mondo per l’esperienza del cliente, selezionati dai passeggeri.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Con quasi 400 aeroporti partecipanti in 95 paesi, più della metà dei viaggiatori del mondo transitano attraverso un aeroporto Airport Service Quality (ASQ), evidenziando sia l’importanza che la popolarità del programma e l’impegno per l’esperienza del passeggero. Collaborare con Cirium, leader globale nell’analisi dei dati aeronautici, ha senso dal punto di vista commerciale: siamo due organizzazioni note per l’accuratezza dei nostri dati e il rigore della nostra metodologia e analisi. Sfruttare il database dei voli di Cirium non solo rafforza gli aspetti operativi del programma ASQ, ma stabilisce anche le basi per la crescita collaborativa e l’innovazione nel settore dell’aviazione”.

Jeremy Bowen, CEO di Cirium, ha dichiarato: “La nostra partnership con ACI World dimostra il nostro impegno a fornire i migliori dati e analisi all’industria aeronautica globale. Il settore fa già affidamento sui nostri dati esaustivi e affidabili sugli orari, ma la partnership con ACI World fornirà una copertura ancora più ampia attraverso il programma ASQ e porterà grandi vantaggi sia agli aeroporti partecipanti che ai viaggiatori”.

(Ufficio Stampa ACI World)