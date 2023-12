Lufthansa Airlines presso il Frankfurt hub riceve il sigillo di approvazione EMAS

Il Lufthansa Airlines hub a Francoforte è stato convalidato con successo per la prima volta in conformità con il severo regolamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Lufthansa Airlines offre così un importante esempio di responsabilità ambientale aziendale anche nella sua sede di Francoforte.

L’auditor ha sottolineato in particolare la riuscita integrazione del Frankfurt site nell’environmental management system già in atto presso l’hub di Monaco. E’ stata espressamente elogiata anche la motivazione dei dipendenti e dei coordinatori ambientali.

“Siamo molto lieti di questo passo importante che siamo riusciti a raggiungere con un’implementazione di successo. Un sistema di gestione ambientale strutturato e implementato in modo professionale porta a miglioramenti sistematici e sostenibili. Anche i nostri dipendenti sono molto impegnati nel raggiungimento dei nostri obiettivi ambientali”, afferma Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines.

EMAS è un sistema per environmental management and auditing sviluppato dall’Unione Europea, alla cui regolamentazione le aziende possono adattarsi volontariamente. In questo processo, il sistema di gestione ambientale dell’azienda viene esaminato in dettaglio da revisori esterni.

Già nel 2018 Lufthansa Airlines ha introdotto nella sua Munich location un sistema di gestione ambientale certificato. Nel maggio 2023 la compagnia aerea stessa ha effettuato nuovamente un audit e una validazione secondo EMAS insieme a Lufthansa CityLine. Ora si aggiunge anche il Frankfurt site e con esso Lufthansa Airlines pubblica una dichiarazione ambientale congiunta per entrambe le sedi e per Lufthansa CityLine: https://www.lufthansagroup.com/en/responsibility/climate-environment/environmental-management.html.

Lufthansa CityLine è stata la prima compagnia aerea al mondo ad adottare un environmental concept 23 anni fa. Anche la compagnia aerea italiana Air Dolomiti, che appartiene a Lufthansa Airlines, è convalidata EMAS.

Dopo il successo dell’introduzione del sistema di gestione ambientale presso il sito di Francoforte, Lufthansa Airlines si sottoporrà a un processo di convalida congiunto per i due hub di Monaco e Francoforte, inclusa Lufthansa CityLine, nel 2024 e porterà avanti la progettazione efficiente del sistema di gestione ambientale.

In conformità con il suo orientamento di base “We take off to take care”, Lufthansa Airlines avvia continuamente progetti e misure con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei voli e di utilizzare sempre le risorse necessarie nel modo più efficiente possibile. Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Airlines come parte di Lufthansa Group punta sull’ammodernamento accelerato della flotta, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo, sull’uso e sull’ulteriore sviluppo di sustainable aviation fuels e su offerte per viaggiatori privati e clienti aziendali per rendere i viaggi aerei più sostenibili. Inoltre, Lufthansa Airlines sostiene attivamente da molti anni la ricerca climatica e meteorologica globale.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)