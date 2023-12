SWISS adotterà l’AI-based flight passenger counts

Swiss International Air Lines (SWISS) adotterà nel corso del 2024 una nuova procedura basata sull’intelligenza artificiale per il conteggio dei passeggeri durante la procedura di imbarco sul volo. Una volta adottata la nuova procedura basata sull’intelligenza artificiale, non dovrebbe essere più necessario effettuare il conteggio manuale dei passeggeri a bordo. La gara d’appalto per trovare un partner IT corrispondente per la nuova procedura è stata vinta dalla start-up berlinese Vion AI GmbH. La nuova procedura di conteggio dei passeggeri basata sull’intelligenza artificiale dovrebbe essere introdotta nel terzo trimestre 2024 per i servizi a corto raggio e nel quarto trimestre 2024 per i voli a lungo raggio.

“Adottando questa soluzione basata sull’intelligenza artificiale per il conteggio dei nostri passeggeri durante l’imbarco, stiamo facendo un altro importante passo avanti verso il futuro digitale”, afferma Oliver Buchhofer, SWISS’s Head of Operations. “Ci sono molti vantaggi in questa nuova procedura. L’uso dell’intelligenza artificiale contribuirà a rendere il processo di imbarco più veloce ed efficiente. Ciò a sua volta ridurrà i tempi di attesa e offrirà ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio più piacevole. Il nuovo conteggio digitale alleggerirà il carico di lavoro del nostro personale di cabina ed eliminerà il tipo di irregolarità a cui sono soggetti i tradizionali conteggi manuali dei passeggeri, migliorando ulteriormente la nostra sicurezza e i nostri margini di protezione”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con SWISS per migliorare la sicurezza, la protezione e l’efficienza del trasporto aereo a livello europeo”, aggiunge Michael Busch, CEO di Vion AI. “La nostra soluzione basata sull’intelligenza artificiale si fonda su modelli di intelligenza artificiale approfonditi che sviluppiamo internamente e che riflettono il nostro fermo impegno per l’innovazione e la tecnologia all’avanguardia. È questo che ci consente di offrire al settore aeronautico soluzioni su misura per applicazioni che richiedono elevati livelli di precisione e cura. Non vediamo l’ora di collaborare con SWISS e siamo convinti che insieme potremo dare un contributo vitale per garantire viaggi aerei più sicuri, più protetti e più sostenibili”.

“La decisione di adottare la nuova AI-based passenger count procedure presso SWISS fa seguito a tre mesi di prove nella primavera di quest’anno. Le prove hanno comportato le riprese video di esempi del processo di imbarco per tutti i tipi di aeromobili e in un’ampia gamma di condizioni. Queste registrazioni sono state utilizzate per sviluppare un primo prototipo del nuovo software necessario, che è stato poi utilizzato per contare i passeggeri durante l’imbarco utilizzando l’intelligenza artificiale (AI). Lo ha fatto in modo affidabile, rendendo le prove un successo.

SWISS e Vion AI svilupperanno e perfezioneranno ulteriormente il software testato nei prossimi mesi. Questo lavoro comporterà anche il rinnovato utilizzo delle telecamere durante l’imbarco su voli selezionati. I membri dell’equipaggio continueranno a effettuare un conteggio manuale supplementare dei passeggeri per i voli interessati”, informa SWISS.

“SWISS attribuisce la massima importanza alla sicurezza e alla protezione dei dati. Tutte le registrazioni effettuate degli imbarchi dei suoi passeggeri verranno trattate nel pieno rispetto delle rigide disposizioni europee (GDPR) e svizzere (LPD) in materia di protezione dei dati e verranno poi cancellate. I dati ottenuti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del conteggio dei passeggeri e non verranno utilizzati per alcuna identificazione personale. Inoltre, verranno registrate solo le immagini visive e solo nella aircraft door area. Non sono previste ulteriori registrazioni (ad esempio audio)”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)