News Brevi – 15.12.2023

EMIRATES GROUP APRE EBDAA, IL SUO NUOVO HUB DI INNOVAZIONE AERONAUTICA – Emirates Group ha aperto il sipario su Ebdaa, il suo nuovo hub di innovazione aeronautica ad alta tecnologia. Ebdaa, che in arabo significa creatività, è ospitato in quello che era il Padiglione di Emirates all’Expo 2020 di Dubai. Ebdaa è stato inaugurato da Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore Delegato di Emirates Airline & Emirates Group, alla presenza di Sua Eccellenza Reem Al Hashimy, Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale e delle autorità della Dubai Future Foundation, della Direzione Generale della Residenza e degli Affari degli Stranieri, della Polizia di Dubai, dell’Autorità Generale dell’Aviazione Civile, del Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai, di flydubai, di partner di aziende tecnologiche e di alti dirigenti di Emirates Group. Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum ha dichiarato: “L’ecosistema dell’aviazione sta cambiando a un ritmo fenomenale, guidato dalla tecnologia e dall’ingegno umano. Ebdaa si evolverà continuamente e attingerà a fattori quali: tecnologia, ricerca e sviluppo, le intuizioni più recenti, i feedback dei clienti, l’esperienza del nostro personale e la nostra fiorente comunità di partnership e start-up. Ci aiuterà a progettare esperienze straordinarie per i nostri clienti e dipendenti, a creare soluzioni su misura per il Gruppo Emirates e a riaffermare lo status di Dubai come hub per l’aviazione commerciale. Ebdaa è stato progettato per favorire la collaborazione strategica con i leader aziendali e i VIP, creare nuove partnership e ispirare i nostri dipendenti. Il nostro intento è quello di emozionare i cuori, coinvolgere le menti ed esplorare insieme il futuro dell’aviazione. Ebdaa ha dato un nuovo scopo al nostro padiglione dell’Expo, sfruttando i considerevoli investimenti fatti all’epoca e rendendolo un’eredità sostenibile e duratura per l’aviazione e per Dubai”. Spazioso, con oltre 35.520 metri quadrati e distribuito su tre piani, Ebdaa si concentra su tre tecnologie chiave: robotica, intelligenza artificiale e web 3.0.

SPAZIO: L’ACCADEMIA AERONAUTICA ALLE FINALI DELLA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DEFINSPACE 2023 DI PARIGI – Dopo la vittoria del 17-18 novembre scorsi, in cui un team dell’Accademia Aeronautica ha vinto la fase locale della competizione Hackathon DefinSpace 2023, organizzata dal French Space Command, il giorno 12 dicembre i vincitori sono volati a Parigi per partecipare alle semifinali e finali della competizione. L’Air Force Academy, questo il nome del team partecipante, ha dovuto sfidare altri 9 team, presentando il proprio lavoro di fronte a una giuria estremamente variegata, composta da rappresentanti di industrie, università ed autorità militari appartenenti al French Space Command. Il progetto dei frequentatori dell’Accademia è risultato convincente anche nelle semifinali, garantendosi l’accesso alla finale che era riservata a soli due team. Dopo un’ulteriore presentazione avvenuta questa volta in seduta plenaria, sul palco il team italiano si è classificato al secondo posto dell’intera competizione. Questo grande successo dimostra come gli sforzi profusi dall’Aeronautica Militare in ambito meta-formativo stia procedendo nella giusta direzione, curando l’investimento sin dalla formazione di base dei propri frequentatori, sui quali è decisivo avere una prospettiva di lungo termine nel nuovo dominio spaziale. I punti di forza del team sono stati, oltre alle competenze sviluppate all’interno del settore durante la propria formazione, l’atteggiamento propositivo e soprattutto l’approccio multidisciplinare. Quest’ultimo aspetto è stato assicurato da una composizione eterogenea che ha visto lavorare in perfetta sinergia frequentatori di corsi e ruoli differenti. L’Accademia Aeronautica, nell’ambito delle attività extracurriculari presidiate dalle attività delle Unità Addestrative e, in particolare, quelle rivolte all’Unità Addestrativa Astra, persegue l’obiettivo di incrementare la consapevolezza e la conoscenza del dominio aero-spaziale per i suoi frequentatori. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E’ un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE VOLA DA NEW YORK A TULUM, MESSICO – JetBlue ha annunciato oggi che servirà Tulum, la sua quarta destinazione in Messico. I voli JetBlue per Tulum sono già in vendita. Il servizio giornaliero diretto dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) al Felipe Carrillo Puerto Tulum International Airport (TQO) inizierà il 13 giugno 2024. Situata sulla costa caraibica della Riviera Maya, Tulum è nota per le sue spiagge e la ricca storia Maya. Questa sarà la quarta destinazione di JetBlue in Messico, dove attualmente serve Cancun, Puerto Vallarta e Los Cabos. “Con spiagge pittoresche e un vivace patrimonio culturale, Tulum ha dimostrato di essere una destinazione molto richiesta fondendo perfettamente antico e moderno, in un paese che continua a essere leader con un’ospitalità di livello mondiale”, ha affermato David Jehn, vice president, network planning and airline partnerships, JetBlue. “Con il nuovo aeroporto internazionale di Tulum, siamo in grado di portare i nostri clienti dove vogliono andare, arrivando e partendo in una struttura aeroportuale nuova di zecca, moderna e conveniente, offrendo allo stesso tempo l’ottimo servizio e le tariffe basse per cui JetBlue è famosa”. Servizio giornaliero a partire dal 13 giugno. JetBlue opererà la rotta verso Tulum utilizzando il suo Airbus A320. JetBlue ha iniziato a servire il Messico con voli dal JFK di New York a Cancun più di 17 anni fa e da allora ha aggiunto il servizio verso Cancun da Boston, Fort Lauderdale, Orlando, Los Angeles, Tampa, Newark e Raleigh. Negli ultimi anni, JetBlue si è espansa con voli per Puerto Vallarta e Los Cabos dall’aeroporto JFK di New York e dal Los Angeles International Airport (LAX), con collegamenti disponibili su tutta la rete JetBlue. Con l’aggiunta del servizio per Tulum, JetBlue diventerà l’unica compagnia aerea a servire Tulum con un servizio diretto dal JFK di New York e offrirà più di 15 voli giornalieri di punta dagli Stati Uniti verso destinazioni turistiche popolari sia sulla costa messicana del Pacifico che dell’Atlantico.

ANA HOLDINGS INCLUSA NEL DOW JONEW SUSTAINABILITY WORLD INDEX PER IL 7° ANNO CONSECUTIVO – ANA HOLDINGS INC. è stata selezionata come membro della Dow Jones Sustainability World Index (“DJSI”) list per il 7° anno consecutivo e della Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index list per l’ottavo anno consecutivo. ANA HD è stata elogiata da Dow Jones per i suoi sforzi di sostenibilità aziendale, tra cui la strategia climatica, la decarbonizzazione della flotta, la riduzione delle emissioni di carbonio, l’efficienza e la circolarità delle risorse e i diritti umani. La compagnia aerea ha inoltre ricevuto riconoscimenti per l’attrazione e la fidelizzazione dei talenti e per la gestione delle relazioni con i clienti. Il DJSI è un prestigioso global Socially Responsible Investment (SRI) index sviluppato da S&P Dow Jones Indices con sede negli Stati Uniti e RobecoSAM, uno specialista di investimenti svizzero. Un totale di 321 aziende sono state incluse nel Dow Jones Sustainability World Index nel 2023 su quasi 2.500 società globali valutate. ANA HD è stata anche una delle sole 156 società su quasi 600 selezionate per la regione Asia-Pacifico per il Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index. “La coerente inclusione di ANA HD negli indici Dow Jones e in altre classifiche di sostenibilità è la prova che ANA HD prende sul serio i suoi sforzi per guidare il settore aereo nella crescita sostenibile e nella creazione di valore sociale”, conclude ANA.

DELTA BUSINESS LANCIA UN’ESPERIENZA DI PIANIFICAZIONE DEI VIAGGI PER RIUNIONI ED EVENTI PIU’ SNELLA – Il Delta Professional website, una risorsa online unica per i clienti aziendali, ha ridisegnato la sua offerta di riunioni ed eventi per offrire una migliore esperienza al cliente. Questi clienti avranno accesso a strumenti più snelli per supportare riunioni aziendali (oltre 10 viaggiatori diretti alla stessa destinazione); conferenze ed eventi (oltre 50 viaggiatori in viaggio verso la stessa destinazione da più origini); riunioni globali (oltre 50 viaggiatori diretti verso la stessa destinazione da più paesi). Inoltre, i clienti aziendali che utilizzano il Delta Business Meetings & Events portfolio ricevono sconti di viaggio, accesso a strumenti self-service e un team dedicato di specialisti per gestire tutte le esigenze. “I viaggi per riunioni ed eventi sono una componente fondamentale dell’ecosistema dei viaggi aziendali e questi miglioramenti riflettono direttamente il nostro impegno ad ascoltare e agire in base al feedback dei clienti nelle aree che contano di più per loro”, ha affermato Bob Somers, S.V.P. – Global Sales. La razionalizzazione dei meetings & events portfolio and app è l’ultimo esempio dei continui sforzi di Delta per migliorare l’esperienza dei viaggi d’affari. Nel 2023 Delta è stata premiata con un risultato senza precedenti: essere nominata n. 1 nell’annuale Business Travel News Airline Survey per il 13° anno consecutivo.

UNITED RACCOGLIE MIGLIA PER MAKE-A-WISH AMERICA – United incoraggia i suoi clienti a donare miglia a Make-A-Wish America per sostenere gli sforzi volti a esaudire desideri che cambiano la vita dei bambini che stanno combattendo malattie gravi. “Secondo Make-A-Wish, oltre il 70% dei desideri richiede una qualche forma di viaggio. Ogni United airline mile donato, che non scade mai, aiuta i bambini e le loro famiglie a volare attraverso il Paese per partecipare a esperienze trasformative. Durante il mese di dicembre, United corrisponderà i primi 2,5 milioni di miglia raccolte per Make-A-Wish America attraverso Miles on a Mission, il principale programma di raccolta fondi e crowdsourcing di United, offrendo ai flyers la possibilità di utilizzare le loro miglia per sempre. Finora, questo mese sono stati donati più di 2,3 milioni di miglia a Make-A-Wish dai membri MileagePlus”, afferma United. “Siamo entusiasti di essere presenti nel programma Miles on a Mission di United, che ci consentirà di continuare a offrire alle famiglie la possibilità di creare ricordi duraturi lontano dalle stanze d’ospedale”, afferma Leslie Motter, presidente e CEO di Make-A-Wish America. Dal 1986 United Airlines aiuta Make-A-Wish a esaudire desideri di viaggio. “I viaggi aerei possono rappresentare una grande spesa per un’organizzazione come Make-A-Wish e queste miglia possono aiutarli a concentrare ancora di più le proprie risorse sulla creazione di esperienze straordinarie per i bambini bisognosi”, ha affermato Helon Hammond, VP of Global Learning, People & Community Impact for United.

EMIRATES RILANCIA LO CHAFFEUR-DRIVE SERVICE A TOKYO-HANEDA PER I FIRST E BUSINESS CLASS PASSENGERS – Emirates ha ufficialmente reintrodotto il suo world-class Chauffeur-drive service (CDS) per i clienti premium della compagnia aerea che viaggiano da e per il Tokyo Haneda International Airport. Questo esclusivo servizio gratuito garantisce una comoda esperienza porta a porta per i viaggiatori e replica la rinomata esperienza di viaggio a bordo e l’offerta di prodotti della compagnia aerea. I clienti di First Class e Business Class della compagnia aerea hanno la possibilità di scegliere tra una varietà di veicoli di fascia alta che soddisfano le loro esigenze di viaggio, tra cui le Mercedes Benz S e i modelli BMW Full Electric i7. I clienti che volano con il servizio giornaliero Emirates per Haneda, voli EK312 ed EK313, possono prenotare il proprio veicolo dalla maggior parte delle aree metropolitane di Tokyo, inclusi tutti i 23 quartieri di Tokyo, Yokohama, Kawasaki e parti di Chiba e Saitama. Il chilometraggio in eccesso verrà applicato per le aree esterne alle zone servite. Il servizio Chauffer-Drive di Emirates può essere prenotato tramite la Manage My Booking option su www.emirates.com o nei call center Emirates, nonché tramite agenti di viaggio. Con la reintroduzione di questo servizio gratuito, Emirates amplierà ulteriormente la sua offerta unica per i viaggiatori premium giapponesi con un’esperienza di guida personalizzata con autista che offre un senso di comfort e un viaggio senza problemi da e per Tokyo-Haneda. Emirates offre il CDS come servizio premium a valore aggiunto, migliorando l’esperienza di viaggio per i viaggiatori di First Class e Business Class offrendo un viaggio comodo e conveniente da e per l’aeroporto. Disponibile in oltre 70 città, Emirates collabora con stimati fornitori e autisti esperti in ciascuna destinazione.

SAS: FORTE DOMANDA DI VIAGGI IN SVEZIA, DANIMARCA E NORVEGIA – SAS sta attualmente registrando una forte domanda di viaggi soprattutto verso Londra, Malaga e Miami. Londra è ancora la destinazione più ambita, anche da norvegesi e danesi. “Le grandi città sono destinazioni popolari, ma SAS vede una forte domanda anche per vacanze sugli sci. Lo sci svedese attira un pubblico in crescita, il che ha portato SAS ad aumentare la capacità tra Stoccolma e Östersund e anche la frequenza tra Stoccolma e Kiruna. Quest’inverno SAS inizierà a volare da Copenhagen a Östersund già prima di Natale. Anche le montagne norvegesi sono popolari e SAS sta quindi aumentando le partenze per Tromsø sia da Stoccolma che da Copenhagen. Le Alpi rimangono una meta preferita che continua ad attrarre gli svedesi durante l’inverno, SAS sta quindi aumentando la capacità verso destinazioni sciistiche come Ginevra, Zurigo, Salisburgo e Torino. Per soddisfare la voglia di viaggiare degli scandinavi, SAS ha aperto anche le nuove rotte verso Bangkok da Copenhagen, per Agadir da Copenhagen e Stoccolma, e per la stagione invernale ha ripreso la rotta per Miami sia da Copenhagen che da Stoccolma”, afferma SAS. Erik Westman, Chief Revenue Officer di SAS: “Il desiderio di viaggiare continua ad essere forte dalla Svezia e ci sforziamo di adattarci rapidamente aumentando la capacità verso destinazioni già popolari come Berlino, Dublino, Londra e Milano e allo stesso tempo aprire nuove rotte per rafforzare la nostra offerta e creare nuove destinazioni per i nostri clienti”. Per quanto riguarda le prenotazioni per la primavera, Malaga, Palma e Milano dovrebbero essere in cima alla lista delle destinazioni più popolari in Svezia. “L’appetito per i viaggi rimane forte dalla Norvegia, verso destinazioni già popolari come Parigi, Roma, Berlino, Londra e Atene, aprendo al contempo nuove rotte per rafforzare la nostra offerta”, prosegue Erik Westman, Chief Revenue Officer di SAS. “Dalla Danimarca stiamo aumentando la capacità verso destinazioni già popolari come Parigi, Roma, Berlino e Londra, allo stesso tempo stiamo aprendo nuove rotte”. Malaga, Roma, Atene e New York saranno in cima alla lista delle destinazioni più popolari in Danimarca, tra le altre. SAS sta espandendo la capacità in diverse città popolari per viaggi nel fine settimana. Durante l’inverno SAS offrirà anche voli diretti da Copenhagen a Salisburgo, Torino e Venezia.

IBERIA: NUOVO BANDO PER FUTURI TCP – Iberia informa: “Iberia ha appena aperto un nuovo bando per futuri TCP (Cabin Crew) sul suo sito web per l’occupazione. Chi è interessato non deve fare altro che entrare nel sito di Iberia Empleo e scegliere la candidatura, aperta da oggi fino al 31 marzo 2024. In concomitanza con questo bando, Iberia ha ridisegnato il suo portale per l’impiego, creando una pagina più amichevole e intuitiva, in cui le offerte disponibili sono organizzate per gruppi. Inoltre è possibile registrarsi nella banca dati per ricevere avvisi di nuovi bandi relativi al settore per il quale ci si è candidati”.

AIR FRANCE LANCIA IL SUO NUOVO “SIGNATURE” MENU IN PREMIUM ECONOMY CON FREDERIC SIMONIN – Per la prima volta, Air France affida la creazione dei menu à la carte nella sua cabina Premium Economy a lungo raggio a uno dei principali chef francesi stellati Michelin. In partenza da Parigi, Frédéric Simonin, titolare di una stella Michelin e Meilleur Ouvrier de France, ha creato due piatti tra cui scegliere per i clienti Air France, inclusa un’opzione vegetariana: Risotto al salmone con pasta all’orzo, aneto selvatico e salsa al limone; Trofie al forno con funghi porcini e nocciole. “Per i clienti Air France, ho scelto con cura prodotti che posso trasformare con delicatezza e precisione, offrendo ad ogni passeggero un’esperienza culinaria unica”, ha affermato Frédéric Simonin. Per preparare questi menu, Frédéric Simonin ha collaborato con Servair, leader mondiale nella ristorazione a bordo, scegliendo prodotti freschi, locali e di stagione, nonché pesce proveniente da una pesca sostenibile. Le sue delizie culinarie sono ora disponibili per essere gustate a bordo. Per accompagnare ogni pasto, Air France offre ai suoi clienti un’ampia gamma di bevande, inclusa una carta di vini e champagne appositamente selezionata dall’esperto Paolo Basso, Miglior Sommelier del Mondo 2013. Con questa nuova e gustosa offerta gastronomica, Air France continua ad aggiornare i suoi prodotti e servizi in questa cabina di viaggio. Disponibile su tutta la flotta a lungo raggio Air France, la cabina Premium Economy offre un maggiore comfort a tutti i clienti. Distribuito gradualmente su una selezione di Airbus A350 e Boeing 777-300, l’ultimo modello di sedile è una poltrona reclinabile. Sugli Airbus A350 con le nuove cabine di viaggio, tutti i passeggeri beneficiano di 94 cm di spazio per le gambe e di un sedile largo 48 cm. Lo schienale è reclinabile fino a 121 gradi ed è stato ulteriormente allargato per offrire maggiore privacy e comfort. L’imbottitura dei sedili sale fino alle spalle per un comfort ottimale. Sono rivestiti in tessuto spinato blu navy con una finitura particolarmente dettagliata. Il poggiatesta può essere regolato in 4 posizioni per adattarsi a tutti. Lo schermo individuale da 13,3 pollici 4K Ultra High Definition è antiriflesso e dotato di connessione Bluetooth per godersi programmi di intrattenimento on-demand con le proprie cuffie. Ci sono anche numerosi vani portaoggetti, una luce di lettura individuale, cuffie con riduzione del rumore e porte USB A e C.

2023 WINTER HOLIDAY TRAVEL CON AMERICAN AIRLINES – American Airlines informa: “Dopo un Ringraziamento da record, American Airlines è pronta per un altro intenso periodo di viaggi per le vacanze e prevede di accogliere quasi 12,7 milioni di clienti su oltre 110.000 voli tra il 20 dicembre 2023 e l’8 gennaio 2024. I giorni di viaggio di picco quest’anno includeranno più voli e più clienti che voleranno rispetto all’anno scorso. Il 2023 holiday period è più lungo rispetto agli anni precedenti, riflettendo il cambiamento delle abitudini di viaggo dei nostri clienti e degli orari scolastici in molti dei mercati di American. Il 22 dicembre sarà la giornata di viaggio più impegnativa, con più di 6.000 voli, il 21 dicembre il secondo più trafficato, con 5.900 voli. L’app mobile di American Airlines semplifica il check-in per i viaggi, l’accesso alla carta d’imbarco mobile, il tracciamento dei bagagli e altro ancora”. “Se voli con American durante le festività natalizie, siamo pronti a portarti dove stai andando in tempo per le vacanze”, ha affermato David Seymour, American’s Chief Operating Officer. “Stiamo chiudendo il 2023 eseguendo la migliore operazione nella storia della nostra compagnia aerea. Il nostro team di oltre 130.000 persone è pronto ad aiutare a riunire amici, famiglie e persone care ancora una volta durante le festività natalizie”. “Consigliamo di arrivare in aeroporto in anticipo per effettuare il check-in e superare i controlli di sicurezza in tempo per l’orario di partenza previsto del volo: 1,5 ore se si viaggia negli Stati Uniti; 2 ore se si viaggia fuori dagli Stati Uniti”, conclude American Airlines.

PRESENTATO STUDIO SULL’IMPATTO ECONOMICO-SOCIALE DELL’AEROPORTO DI NAPOLI – È stato presentato, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presso la sede dell’ACEN (Associazione Costruttori Edili Napoli), lo studio condotto da Nomisma, società leader nel settore, sulle ricadute economiche ed occupazionali generate nel 2023 dall’Aeroporto di Napoli sul sistema produttivo regionale. Lo studio, presentato da Paola Piccioni, Project Manager di Nomisma, ha valutato l’impatto socio-economico generato dall’infrastruttura aeroportuale, evidenziandone la portata strategica per lo sviluppo del turismo e delle attività industriali, logistiche e commerciali del territorio. Prendendo in considerazione sia l’attività ordinaria che gli investimenti effettuati nel corso dell’anno e sommando l’impatto diretto, indiretto, indotto e catalitico, lo scalo genera complessivamente un valore aggiunto pari a 4,2 miliardi di euro e circa 112mila occupati (circa il 6,5% dei posti di lavoro totali regionali), contribuendo al 4,2% del PIL regionale. La ricerca identifica e quantifica, tra l’altro, gli effetti generati dalla presenza dell’infrastruttura aeroportuale a favore dell’attrattività e della competitività dell’area interessata dalla sua attività (c.d. impatto catalitico). La presenza dello scalo e la sua capacità di connessione con altri aeroporti, innesca o amplifica meccanismi di sviluppo per componenti strategiche dell’economia locale e nazionale quali, per citare solo le più importanti: i flussi turistici, i volumi di esportazioni di beni e servizi, le scelte di localizzazione di sedi di imprese multinazionali. Particolarmente rilevante la connessione con il comparto turistico: la quota di arrivi associata all’impatto catalitico risulta pari al 15,9% degli arrivi complessivi, quota percentuale che sale al 29,6% in caso di arrivi di turisti stranieri. “I dati emersi dalla ricerca confermano la valenza strategica dell’aeroporto di Napoli e il suo ruolo trainante nello sviluppo economico e sociale del territorio. Il progressivo e costante arricchimento dell’offerta voli, composta da 113 destinazioni, servite dai principali vettori tradizionali e low cost, ha agevolato il movimento di turisti, studenti, imprenditori e merci, generando posti di lavoro, iniziative imprenditoriali e flussi di idee e conoscenze”, hanno commentato i vertici di GESAC.

CAMBIO DI LEADERSHIP PER RTX – Nell’ambito di una transizione di leadership pianificata, RTX ha annunciato oggi che il President and Chief Operating Officer Christopher T. Calio succederà a Gregory J. Hayes come chief executive officer al 2024 RTX Annual Shareowners Meeting, previsto per il 2 maggio. Hayes continuerà a ricoprire la carica di executive chairman of RTX. Calio è stato nominato anche membro del board of directors della società, con effetto da oggi. “L’annuncio di oggi riflette il processo di pianificazione della successione deliberato e disciplinato del Board”, ha affermato il chairman and CEO Greg Hayes. “Chris ha una profonda conoscenza del settore, delle esigenze dei nostri clienti e delle nostre operazioni. Ho piena fiducia nella sua capacità di guidare RTX e il successo a lungo termine dell’azienda”. “Greg ha avuto una carriera straordinaria alla guida di RTX, la sua visione dha creato un enorme valore per gli azionisti, i dipendenti e la nostra nazione”, ha affermato Fredric G. Reynolds, Board lead director. “Il Board attende con ansia la leadership di Greg come executive chairman”. “Il Board è molto lieto che Chris Calio succeda a Greg Hayes come CEO di RTX”, ha aggiunto Reynolds. “Chris è stato disciplinato nel guidare le operazioni dell’azienda e la strategia di crescita. Non vediamo l’ora di lavorare e supportare Chris mentre guida RTX verso una crescita e un successo continui”. “Apprezzo profondamente la fiducia che il Board ha riposto in me e sono grato per l’opportunità di guidare il team RTX”, ha affermato Chris Calio. “Sono onorato di succedere a Greg, che ha costruito il portafoglio meglio posizionato nel settore aerospaziale e della difesa. Come team di leadership, siamo concentrati sulla promozione dell’eccellenza operativa e sull’accelerazione dell’innovazione tecnologica, mentre rispettiamo il record backlog e soddisfiamo le aspettative degli azionisti”.

EMIRATES E SailGP CELEBRANO UN AMORE COMUNE PER IL VOLO – Emirates informa: “Sia che navighino nei cieli o volino sulle onde, i piloti Emirates e gli atleti SailGP sfidano le leggi stesse dell’aerodinamica per raggiungere nuove vette. Per comprendere i diversi elementi che alimentano il volo di ciascuno, Sir Ben Ainslie, il velista olimpico di maggior successo di tutti i tempi, e il Driver of the Emirates Great Britain SailGP Team and First Officer Alexander Warburton, pilota A380 di Emirates, hanno messo a disposizione la loro vasta esperienza. Sir Ben ha visitato la Emirates Flight Training Academy per apprendere le nozioni di base su un simulatore all’avanguardia, sotto la guida di Petrus de Vries, Chief Flying Instructor, prima di prendere il volo a bordo di un Diamond DA42-VI e sorvolare l’iconico aeroporto di Dubai. Molto più in basso, in mezzo all’oceano, il primo ufficiale Alexander è salito a bordo dell’innovativo catamarano da regata F50, insieme a cinque membri del team Emirates Great Britain SailGP, per provare l’emozione pura di volare sull’acqua. Sebbene questa attivazione si sia concentrata sulla celebrazione dell’amore condiviso per il volo, sia Sir Ben che Emirates sono impegnati a sviluppare la prossima generazione. L’Emirates Great Britain SailGP Team’s Purpose Partner è la piattaforma di educazione al clima Protect Our Future, che utilizza l’ispirazione degli atleti e dello sport per fornire ai giovani le conoscenze necessarie per intraprendere azioni per il clima e guidare il cambiamento comportamentale”. “La Emirates Flight Training Academy, con le sue tecnologie all’avanguardia, è uno dei programmi di formazione per piloti più avanzati al mondo, fornendo ai futuri aviatori la migliore esperienza di volo. In vista dell’adrenalinico Emirates Dubai SailGP weekend, Emirates e SailGP hanno eseguito un flypast celebrativo, sia in aria che in acqua. Mentre il Chief Flying Instructor Petrus de Vries pilotava l’innovativo velivolo da addestramento Diamond DA42-VI tra le nuvole, l’Emirates Great Britain SailGP Team ha pilotato il catamarano da regata F50 attraverso le onde, salutando l’aereo e riconoscendo il loro comune amore per il volo”. Emirates sostiene la vela da quasi due decenni, identificando valori e ambizioni simili tra la compagnia aerea e gli atleti. Nel 2023 Emirates ha ulteriormente rafforzato la sua passione per questo sport con importanti accordi di sponsorizzazione, tra cui una partnership triennale con il Great Britain SailGP Team, che vedrà Emirates fungere da Title Sponsor del team.