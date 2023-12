Turkish Airlines ordina ulteriori 220 aeromobili Airbus

La compagnia aerea di bandiera della Turchia, Turkish Airlines, amplierà la propria flotta con un ordine per 220 aeromobili Airbus, composto da 150 A321 e 70 A350 widebody (50 A350-900, 15 A350-1000 e 5 A350F Freighter). Ciò fa seguito a due ordini da parte della compagnia aerea per 10 A350-900 a settembre e quattro A350-900 a luglio 2023. Quest’ultimo ordine porterà il portafoglio ordini totale di Turkish Airlines per gli aeromobili Airbus a 504, di cui 212 già consegnati.

“Riguardo al nuovo ordine, il Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee, Prof. Dr. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Questo ordine storico è più di un’espansione, è una testimonianza della nostra dedizione all’innovazione, all’eccellenza operativa e a un futuro sostenibile. L’aggiunta di questi avanzati velivoli Airbus alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative, ma contribuirà anche in modo significativo ai nostri obiettivi ambientali. Questo investimento rappresenta una pietra miliare cruciale nell’ulteriore evoluzione dell’industria aeronautica della Turchia. Modernizzando la nostra flotta con aerei più efficienti e rispettosi dell’ambiente, stiamo rafforzando la nostra posizione di leader nel settore dell’aviazione globale e contribuendo all’importanza della nazione come hub aeronautico”.

“Questo ordine per gli aeromobili di ultima generazione è una dimostrazione della visione coraggiosa di Turkish Airlines. L’A350-900, l’A350-1000, l’A350F e l’A321 saranno tutti aerei di punta nelle rispettive categorie e efficiency drivers per plasmare il futuro e la sostenibilità della compagnia aerea, con più autonomia, meno carburante, rumore ed emissioni e la migliore cabina della categoria”, afferma Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International di Airbus. “L’apertura all’A350-1000 e all’A350F evidenzia il valore trasversale della famiglia A350 e rafforza la nostra partnership di lunga durata con Turkish Airlines e il settore dell’aviazione della Turchia. Siamo orgogliosi di accompagnare la connessione della Turchia con il mondo con i nostri aerei all’avanguardia”.

“L’A321neo è l’aereo più grande della A320neo Family di Airbus e offre autonomia e performance senza pari. Incorporando motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo garantisce una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e di CO2 superiore al 20% rispetto ai single-aisle aircraft della generazione precedente. Con la single-aisle cabin più ampia del cielo, l’aereo è il concorrente perfetto per massimizzare il comfort.

Ad oggi sono stati ordinati oltre 5.600 A321neo da più di 100 clienti in tutto il mondo”, afferma Airbus.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e long range leader nella categoria da 300-410 posti, volando in modo efficiente su qualsiasi settore, dalle rotte a corto raggio a quelle a lunghissimo raggio, fino a 9.700 miglia nautiche. Il suo design pulito comprende tecnologie all’avanguardia, aerodinamica, materiali leggeri e motori di ultima generazione che insieme offrono un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di CO2, nonché una riduzione del rumore del 50% rispetto a competitor aircraft della generazione precedente. Ciò rende l’aereo un buon vicino e un cittadino globale ovunque voli.

La A350 Family è composta da due versioni: l’A350-900 e l’A350-1000 con fusoliera più lunga. Entrambi offrono un’esperienza eccezionale ai passeggeri anche sui voli più lunghi. Il suo design innovativo offre una vera sensazione di spaziosità, con sedili ampi, soffitti alti e un’illuminazione ambientale seducente.

Alla fine di novembre 2023, la A350 Family ha ottenuto 1.072 ordini da 57 principali clienti da tutto il mondo”, prosegue Airbus.

“L’A350F è dotato della più grande main deck cargo door e di una lunghezza della fusoliera ottimizzata per le cargo operations. Oltre il 70% dell’airframe è realizzato con materiali avanzati, che insieme agli efficienti motori Rolls-Royce generano un vantaggio di almeno il 20% in meno di consumo di carburante e di emissioni di CO2 rispetto al suo attuale concorrente più vicino.

Con quest’ultima approvazione da parte di Turkish Airlines, il portafoglio ordini dell’A350F ammonta a 50 ordini da parte di nove clienti dopo il suo lancio al Dubai Airshow di due anni fa”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)