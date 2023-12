News Brevi – 16.12.2023

“PREMIO IDRIA 2023” ASSEGNATO AL PERSONALE DELL’AERONAUTICA MILITARE DISTINTO IN OPERAZIONI UMANITARIE – “Il Premio Idria si ispira all’esempio, al coraggio e al sacrificio di quei militari e professionisti in divisa che si distinguono nel quotidiano per determinate azioni compiute sempre in modo silenzioso e senza clamori, sempre in difesa e in soccorso della collettività anche a rischio della propria incolumità. Il Premio Idria alla memoria di questa edizione è dedicato a tre Aviatori, a tre Piloti dell’Aeronautica Militare, caduti nell’adempimento del proprio dovere, mentre si addestravano per essere pronti, per essere in prima linea, a salvaguardia delle libere Istituzioni democratiche e al servizio dell’Italia. Si tratta dei compianti Maggiore Pilota Fabio Antonio Altruda, Colonnello Pilota Giuseppe Cipriano, Tenente Colonnello Pilota Marco Meneghello, scomparsi recentemente in tragici incidenti aerei, avvenuti a Trapani e a Guidonia, durante lo svolgimento dell’incarico assegnato. Erano professionisti, seppur anche figli o padri o mariti, erano accomunati dal medesimo sogno che, con grande impegno e tenacia, erano finalmente riusciti a realizzare. Si trattava del sogno di volare che, seppur pericoloso, svolgevano con altissimo spirito di servizio e senza clamori, adempiendo al giuramento prestato sino all’estremo sacrificio”. Con queste parole la Dott.sa Salvina Sambataro, Presidente della Proloco di Paternò, ha introdotto il momento del riconoscimento “alla memoria”, nel contesto della 15ª edizione del “Premio Nazionale Idria” che si è svolta sabato 25 novembre, all’interno dello scenario della Chiesa di Santa Barbara a Paternò (CT). Il tutto alla presenza di autorità militari, civili e religiose, oltre a cittadini e studenti di istituti scolastici locali, al Sindaco della cittadina alle pendici dell’Etna Nino Naso, e ai famigliari dei piloti Altruda, Meneghello e Cipriano, che hanno ritirato il premio alla memoria in un clima di grande commozione. Patrocinata, tra gli altri, dal Ministero della Difesa, l’iniziativa ha inoltre assegnato diversi riconoscimenti simbolici anche a quanti si sono di recente prodigati in opere di altruismo, coraggio e solidarietà umana. Tutti gli insigniti erano appartenenti alle quattro Forze Armate e ai Vigili del Fuoco. In particolare, a ricevere il premio per l’Aeronautica Militare, oltre ai tre compianti Ufficiali, il Luogotenente Giuseppe Di Paola dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, il Luogotenente Salvatore Tringali del Comando Aeroporto di Sigonella, il Tenente Colonnello Boris Petracca in servizio al Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma, il Maresciallo di 2ª classe Salvatore Rosario Vetrugno della 46ª Brigata Aerea di Pisa. A rappresentare l’AM personale proveniente dal 37° Stormo di Trapani, 60° Stormo di Guidonia, 41° Stormo di Sigonella, compresi il Colonnello pilota Emanuele Di Francesco, Comandante del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto di Sigonella, e il Colonnello pilota Michele Cesario, Comandante del 60° Stormo di Guidonia. A margine della manifestazione, la deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti della città di Paternò (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO A 16° STORMO PROTEZIONE DELLE FORZE – Giovedì 14 dicembre, presso il 16° Stormo ‘Protezione delle Forze’ di Martina Franca (TA), ha avuto luogo la cerimonia di cambio di comando del Reparto tra il Colonnello Donato Barnaba ed il Colonnello Andrea Giuliani, Comandante subentrante. Il “passaggio di consegne” è stato presieduto dal Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, Comandante delle Forze per la Mobilità e il Supporto (CFMS), da cui lo Stormo dipende. All’evento ha preso parte il vice Prefetto di Taranto, la dott.ssa Maria Luisa Ruocco, il Sindaco di Martina Franca, dott. Gianfranco Palmisano e le più alte autorità civili, religiose e militari del territorio. La cerimonia ha avuto vari momenti significativi, culminati nel passaggio della Bandiera di Guerra del 16° Stormo, decorata con una medaglia d’oro ed una d’argento al Valor Aeronautico, dalle mani del Colonnello Barnaba al Colonnello Giuliani, quale atto simbolico dell’avvicendamento al comando del Reparto. Il Colonnello Barnaba, nel suo discorso di commiato, ha ringraziato le autorità e gli ospiti convenuti alla cerimonia definendo il suo comando come un periodo di profondo cambiamento in termini di impronta logistica del 16° Stormo. Particolare importanza hanno assunto il processo di riordino della compagine “Fucilieri dell’Aria” e la recente valutazione tattica denominata “High Impact Evaluation” che ha permesso la piena validazione del 16° Stormo quale provider di assetti di “Force Protection for Air Operations”. A conclusione del suo intervento il Colonnello Barnaba, riferendosi in particolare al supporto ricevuto dal personale, ha evidenziato: “L’operatività del Reparto è stata garantita dal sinergico operare delle Articolazioni, Gruppi ed Unità organizzative dello Stormo; di Sottufficiali e Graduati di prim’ordine, dotati del dono del saper fare; inossidabili e sempre con le mani nel fango”. Il Colonnello Giuliani, alla sua prima esperienza in terra pugliese, ha espresso il suo sentito ringraziamento ai vertici dell’Aeronautica Militare per averlo scelto per ricoprire un incarico così prestigioso. “La resilienza e la capacità di operare al di fuori della zona di comfort – ha concluso il nuovo Comandante – sono nel DNA di questo Stormo, autorevole sintesi di operatività al servizio della nazione che, come ogni organizzazione, genera valore quando permette alla sua risorsa più pregiata, quella umana, di sentirsi a proprio agio e apprezzata, promuovendo autenticità e partecipazione” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA L’AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI JACK MARKELL – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ospite dell’Ambasciatore degli Stati Uniti Jack Markell e della sua consorte signora Carla in occasione dello scambio di auguri per le feste, a suggello di un rapporto istituzionale e personale iniziato il giorno dell’arrivo a Roma con l’incontro presso il Cerimoniale di Stato dell’Aeroporto di Roma Fiumicino. “Sempre un onore, oltre che un piacere, incontrare l’Ambasciatore Markell. Momenti importanti per consolidare le relazioni storiche tra Stati Uniti e Italia anche nell’ambito dell’aviazione civile: lavorare insieme per permettere un trasporto tecnologicamente innovativo, intermodale e rispettoso del nostro pianeta”.

QATAR AIRWAYS E LA ASIAN FOOTBALL CONFEDERATIO ANNUNCIANO UNA GLOBAL PARTNERSHIP – Qatar Airways Group e la Asian Football Confederation (AFC) hanno firmato una partnership globale destinata a trasformare l’esperienza dei tifosi nelle competizioni calcistiche asiatiche nei prossimi anni. La partnership durerà dal 2023 al 2029, in tempo per la AFC Asian Cup Qatar 2023TM, che inizierà il 12 gennaio. Il pacchetto di diritti comprende anche altre competizioni chiave come l’AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027TM, l’AFC Women’s Asian Cup 2026TM, l’AFC U23 Asian CupTM Qatar 2024, l’AFC Futsal Asian CupTM 2024, 2026 e 2028, nonché tutte le AFC youth national team competitions del periodo. La sponsorizzazione di Qatar Airways include anche tutte le partite della fase a eliminazione diretta dell’AFC Champions LeagueTM 2023/24 e tre nuove competizioni per club di punta dell’AFC che si svolgeranno a partire dalla stagione 2024/25: AFC Champions League Elite, AFC Women’s Champions League e l’AFC Champions League 2. La divisione leisure della compagnia aerea, Qatar Airways Holidays, sta lanciando pacchetti di viaggio per i fan di tutto il mondo per partecipare alla AFC Asian Cup Qatar 2023TM. Con voli di andata e ritorno, una scelta di hotel e biglietti per le partite, questi pacchetti sono progettati per avvicinare i tifosi appassionati e trasformare il modo in cui i tifosi di tutto il continente vivono il calcio asiatico. I membri del Privilege Club possono accumulare Avios e Qpoints su questi pacchetti di viaggio, con la possibilità di prenotare online utilizzando Cash + Avios. Per prenotare i pacchetti i clienti possono visitare il link dedicato: http://www.qatarairways.com/asiancup. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Qatar Airways è entusiasta di accogliere l’AFC nel nostro solido portafoglio di sponsorizzazioni sportive. Questa è un’occasione monumentale che segna il nostro impegno condiviso nel connettere le persone oltre i confini e promuovere la sportività competitiva. In qualità di migliore compagnia aerea del Medio Oriente, non vediamo l’ora di accogliere i fan della regione sulla nostra vasta rete per sperimentare le offerte sportive uniche del Qatar. Lavoreremo insieme all’AFC per contribuire a creare momenti emozionanti di eccellenza calcistica nei prossimi anni, a partire dall’AFC Asian Cup Qatar 2023TM, che si terrà il mese prossimo in sedi all’avanguardia in tutto il paese”. L’AFC General Secretary, Datuk Seri Windsor John, ha dichiarato: “È con grande entusiasmo che diamo il benvenuto a Qatar Airways a bordo come nuovo partner dell’AFC. Questa collaborazione sottolinea ancora una volta il crescente fascino delle competizioni di livello mondiale dell’AFC e incarna l’impegno condiviso di AFC e Qatar Airways per l’eccellenza e l’elevazione dell’esperienza sportiva per i fan di tutto il mondo”. Il Qatar si è assicurato una vittoria storica nell’ultima edizione del torneo AFC Asian Cup nel 2019. In qualità di nazione ospitante dell’AFC Asian Cup Qatar 2023TM, che si svolgerà dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024, il Qatar è pronto ad accogliere tifosi da tutto il mondo. il continente. Questo accordo di partnership sarà gestito da Asia Football Group (AFG), l’agenzia commerciale dell’AFC per il periodo 2023-2028.

DELTA TECHOPS DONA 1.2020 BICICLETTE PER TOYS FOR TOTS – Delta ha presentato poco più di 1.200 biciclette, oltre 1.200 nuovi giocattoli e un assegno di $50.000 a Toys for Tots durante un evento presso la struttura Delta TechOps di Atlanta. Centinaia di persone Delta si sono riunite il 6 dicembre all’evento festivo annuale di TechOps per celebrare il 19° anno della compagnia aerea in collaborazione con Marine Toys for Tots. “Poiché innumerevoli famiglie sono ancora alle prese con le sfide della pandemia e con l’inflazione record, i dipendenti Delta si sono impegnati per rendere le festività natalizie un momento da festeggiare per le famiglie locali di Atlanta. Durante tutto l’anno, i membri della famiglia TechOps raccolgono fondi per acquistare le biciclette per bambini non assemblate. Una volta ricevute le biciclette, più di 30 shops in tutta TechOps trascorrono innumerevoli ore a costruire biciclette per i giovani locali di Atlanta”, afferma Delta. “Questo evento è davvero speciale per i nostri dipendenti TechOps ed è una tradizione di lunga data per il team. Il nostro team TechOps lavora duramente per mantenere i nostri aerei e garantire un’esperienza di viaggio sicura e affidabile per i nostri clienti, ma anche restituire qualcosa alla comunità è importante per loro”, ha affermato John Laughter, E.V.P., Chief of Operations & President, Delta TechOps.

DELTA ESPANDE IL SUO PROGRAMMA DI VOLI AD AUSTIN – Delta informa: “I clienti di Austin hanno più scelte che mai con il programma di voli Delta più ampio fino ad oggi, inclusi 11 nuovi voli nei giorni di punta dall’Austin-Bergstrom International Airport (AUS) a partire dal 22 aprile. Il nuovo servizio per Midland-Odessa e McAllen, Texas, rende Austin un gateway per quelle città, per proseguire le connessioni attraverso la rete globale di Delta. Inoltre, per offrire ai clienti maggiore comodità, Delta sta rafforzando il servizio per Austin aggiungendo un volo extra sia per Cincinnati che per Raleigh-Durham, Carolina del Nord. Per la prima volta, Delta sta posizionando Austin come punto di accesso chiave per facilitare i collegamenti alla sua più ampia rete globale. I clienti che attraversano Austin da o verso Midland-Odessa e McAllen avranno accesso a quasi 50 voli diretti nei giorni di punta verso 15 aeroporti statunitensi, inclusi tutti gli hub Delta, nonché Las Vegas e Orlando. Questa vasta rete offre abbondanti scelte per esplorare destinazioni da costa a costa. Ma non è tutto: i partner di Delta in AUS forniscono ulteriore connettività globale con un servizio non-stop per Città del Messico (MEX) e Amsterdam (AMS)”. “Questa espansione non solo crea un punto di accesso a diverse opportunità di business, svago ed esplorazione culturale in tutto il Texas e oltre, ma consolida anche l’impegno di Delta ad essere un attore chiave nel panorama in evoluzione di Austin”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning, Delta. “Austin sta crescendo rapidamente e questo aumento del 20% della capacità rispecchia tale crescita”.

DELTA COLLEGA I FOOTBALL FANS CON PIU’ VOLI – Delta informa: “Mentre le quattro migliori squadre di football universitarie della nazione si danno battaglia per assicurarsi il posto nell’ambita partita di gennaio, Delta aggiungerà voli per i clienti diretti a Los Angeles o New Orleans nelle prossime settimane. Oltre al suo programma attuale, Delta sta aumentando il servizio per Los Angeles International Airport (LAX) da Detroit (DTW) e Birmingham, Alabama (BHM), per i fan”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, alcuni voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 31 gennaio 2024. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

DELTA CANCELLA I VOLI PER TEL AVIV FINO AL 29 MARZO 2024 – Delta sta cancellando ulteriori voli tra gli Stati Uniti e Tel Aviv a causa del conflitto in corso nella regione. “Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in Israele per informare delle cancellazioni del nostro programma di volo da e per Ben Gurion Airport in Tel Aviv (TLV). I nostri cuori sono con tutti coloro che sono colpiti mentre il nostro personale lavora per trovare alternative sicure per i clienti. I voli Delta tra TLV e il John F. Kennedy International Airport (JFK) continueranno a essere cancellati fino al 29 marzo 2024. Le vendite di questi voli sono sospese. Delta a ottobre ha sospeso la prenotazione per i voli TLV da e per Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) e Boston Logan International Airport (BOS). Tali servizi restano sospesi. Man mano che le cancellazioni vengono elaborate, i clienti riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione. I posti sulle compagnie aeree partner di Delta rimangono prenotabili su delta.com e tramite Delta Reservations quando disponibili. Delta monitora continuamente l’ambiente di sicurezza in rapida evoluzione e valuta le operazioni sulla base di linee guida sulla sicurezza e rapporti di intelligence, inclusi i più recenti avvisi di viaggio del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Delta continua ad avere un’esenzione di viaggio in vigore per i clienti che hanno prenotato un viaggio prima dell’11 ottobre 2023 da/per TLV in modo che possano riprenotare il viaggio sui voli disponibili fino al 6 settembre 2024. L’esenzione consente inoltre ai clienti interessati che desiderano annullare il viaggio di richiedere rimborsi tramite l’app Fly Delta o delta.com”, informa Delta.

EUROFIGHTER: I TYPHOON DELLA RAF SI ADDESTARNO IN NORVEGIA CON LA ROYAL NORWEGIAN AIR FORCE – In una dimostrazione di adattabilità e agilità, gli Eurofighter Typhoon e gli equipaggi della Royal Air Force hanno affrontato temperature sotto lo zero durante il loro dispiegamento in Norvegia per l’esercitazione Arctic Phoenix. In collaborazione con la Royal Norwegian Air Force, i Typhoon del IX Squadron (Bomber) hanno mostrato le loro capacità in alcune delle condizioni più difficili d’Europa. Hanno affrontato temperature inferiori a -10 °C durante lo schieramento presso la Orland Air Station, Norvegia. L’esercitazione Arctic Phoenix prevedeva un addestramento intensivo per l’integrazione dei fighter con la Royal Norwegian Air Force (RNoAF), comprese missioni insieme ai loro F-35A. Conducendo due sortite al giorno durante l’esercitazione, i Typhoon sono stati supportati dall’equipaggio di terra IX(B) Sqn che comprendeva ingegneri e meccanici, che hanno svolto un ruolo cruciale, adattandosi rapidamente alle rigorose esigenze dell’ambiente. I Typhoon hanno esteso le loro operazioni anche a 200 miglia nel Circolo Polare Artico, coordinandosi con il distaccamento settentrionale presso la Bardufoss Air Station, Supportati da un tanker, queste missioni hanno sottolineato la versatilità dell’aereo e il know-how degli equipaggi in condizioni meteorologiche estreme. “Siamo molto grati per l’eccezionale supporto ricevuto dai nostri partner norvegesi nel facilitare l’addestramento alla 4th and 5th generation fighter integration training, facendo volare i nostri Typhoon britannici con gli della F-35A della Royal Norwegian Air Force, nonché integrando il Cold Weather Survival Course”, afferma il RAF Detachment Commander, Wing Commander Leask. Uno degli obiettivi dell’esercitazione era che le unità della RAF mettessero alla prova le loro capacità di Agile Combat Employment in condizioni estremamente difficili. Durante l’esercitazione, un aereo da trasporto Atlas A400M del 30 Squadron ha supportato programmi di addestramento progettati per valutare le procedure di evacuazione aeromedica, testare le capacità di protezione delle forze e stabilire un punto di rifornimento aereo avanzato, oltre a condurre sortite di addestramento insieme ai Typhoon.