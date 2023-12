Rolls-Royce annuncia che Turkish Airlines diventerà il più grande operatore di motori Trent XWB

Rolls-Royce annuncia che Turkish Airlines ordinerà 100 motori Trent XWB-84 e 40 motori Rolls-Royce Trent XWB-97. Ciò renderà Turkish Airlines il più grande operatore mondiale di motori Trent XWB.

Gli A350-900 con motori Trent XWB-84, gli A350-1000 con motori Trent XWB-97 e l’A350F con motori Trent XWB-97 saranno consegnati tra il 2025 e il 2033 (leggi anche qui). Lo stato e la manutenzione dei motori saranno coperti dal TotalCare service di Rolls-Royce.

Volando verso oltre 340 destinazioni in Europa, Asia, Africa e nelle Americhe, Turkish Airlines è cresciuta da una base di passeggeri di 10 milioni nel 2003 a oltre 82 milioni negli ultimi dodici mesi.

Questo ordine sostanziale andrà a completare la flotta esistente della compagnia aerea, aggiungendosi ai 40 A350-900 con motori Rolls-Royce Trent XWB-84 già in servizio e in ordine, e ai 26 A330 motorizzati Trent 700.

Tufan Erginbilgic, CEO di Rolls-Royce plc, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi segna una giornata emozionante e davvero storica per Rolls-Royce. È la prova che le azioni che stiamo intraprendendo per trasformare Rolls-Royce in un’azienda competitiva e ad alte prestazioni, sostenuta da una crescita redditizia, stanno funzionando. Il Trent XWB è la engine platform perfetta per supportare Turkish Airlines nella sua continua crescita. Questo ordine renderà Turkish Airlines il più grande operatore Trent XWB al mondo e vorrei ringraziarli per aver riposto la loro fiducia in Rolls-Royce. La Turchia è un mercato strategicamente importante per noi ed è imperativo sviluppare partnership a lungo termine con la compagnia aerea e altri importanti stakeholder turchi. Non vediamo l’ora di lavorare con Turkish Airlines mentre continuano a mettere in contatto i loro passeggeri attraverso comunità e culture globali”.

Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee, Turkish Airlines, ha aggiunto: “Questo ordine fondamentale è più di un’espansione; è una testimonianza della nostra dedizione all’innovazione, all’eccellenza operativa e a un futuro sostenibile. L’aggiunta di questi velivoli Airbus a propulsione avanzata alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative, ma contribuirà anche in modo significativo ai nostri obiettivi ambientali. Con la posizione impareggiabile della nostra base situata a Istanbul, a cavallo dei continenti, continueremo la nostra missione di unire persone provenienti da tutto il mondo e questi nuovi velivoli svolgeranno un ruolo cruciale per questo obiettivo, nel nostro viaggio verso un futuro ancora più luminoso”.

Kemi Badenoch, UK Business and Trade Secretary, ha dichiarato: “Si tratta di una grande vittoria per il settore aerospaziale leader a livello mondiale del Regno Unito, che contribuirà a garantire posti di lavoro altamente qualificati in tutto il Paese e a stimolare la crescita economica”.

“Essendo il large aero engine in servizio più efficiente al mondo, il Trent XWB, assemblato a Derby, Regno Unito, contribuirà anche ad accelerare il percorso di sostenibilità di Turkish Airlines. Con un vantaggio di consumo di carburante del 15% rispetto alla prima generazione di motori Trent, il Trent XWB va oltre con meno carburante e offre performance e livelli di rumore leader del settore. Oggi è inoltre certificato per funzionare con un 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF) blend, ed è stato dimostrato che è compatibile con 100% SAF per il futuro.

TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti trasferendo time on wing and maintenance cost risk a Rolls-Royce. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dai dati forniti attraverso il Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che aiuta a fornire ai clienti una maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)