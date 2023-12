Qantas Group prende in consegna il suo primo Airbus A220

La compagnia di bandiera australiana ha preso in consegna il suo primo A220 di nuova generazione, diventando il 20° operatore del tipo. “L’aereo è il primo di 29 A220 ordinati da Qantas Group per essere operato da QantasLink, la loro compagnia aerea regionale che serve destinazioni metropolitane e regionali in tutta l’Australia.

Caratterizzato da una livrea unica basata su un’opera d’arte aborigena, l’aereo lascerà la Airbus final assembly line a Mirabel nei prossimi giorni per un volo di consegna verso Sydney, con scali a Vancouver, Honolulu e Nadi.

L’A220 sostituirà gradualmente la flotta 717 esistente presso QantasLink. Volando due volte più lontano, l’A220 può collegare senza sosta due punti qualsiasi in tutta l’Australia, apportando anche una significativa riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio rispetto agli aerei della generazione precedente”, afferma Airbus.

“L’A220 ha anche la cabina, i sedili e i finestrini più grandi della sua categoria, offrendo ai passeggeri un comfort superiore. Con un totale di 137 posti, gli A220 di Qantas saranno configurati in un layout a due classi con 10 passeggeri in business e 127 in economy.

Progettato specificatamente per il segmento da 100-150 posti, l’A220 è l’aereo di linea più moderno nella sua categoria di dimensioni. Dotato di motori Pratt & Whitney GTF™ di ultima generazione, può volare fino a 3.450 miglia nautiche o 6.390 chilometri senza scalo.

Come tutti gli aerei Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere tutti i suoi aerei in grado di operare con 100% SAF entro il 2030″, prosegue Airbus.

“Airbus ha ricevuto quasi 850 ordini da 30 clienti per l’A220, di cui oltre 300 sono stati consegnati in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)