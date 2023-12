Rolls-Royce: nuovo traguardo per la Urban Air Mobility

Rolls-Royce informa: “I nostri Electrical teams, supportati dalle capacità di Civil Aerospace, hanno raggiunto un nuovo traguardo nel percorso verso l’abilitazione della Advanced Air Mobility (AAM), superando il test di un motor demonstrator for Urban Air Mobility (UAM).

Il completamento della progettazione e dell’assemblaggio della nostra esclusiva motor technology costituisce un fattore chiave per la propulsione di aerei elettrici e per il futuro di un volo più sostenibile.

Il nostro direct drive air-cooled electric motor design for UAM incorpora molteplici elementi tecnologici innovativi che, insieme ai corrispondenti inverter, consentono una riduzione della complessità, dei costi e del peso complessivi del sistema. È stato sviluppato per fornire 150 kW di potenza, con la Transverse Flux topology che consente la massima torque density for air cooling at UAM rpm levels”.

“Il nostro team effettuerà test rigorosi per convalidare e verificare le ipotesi su cui hanno lavorato gli ingegneri durante la fase di progettazione iniziale. Gli insegnamenti tratti sia dall’assemblaggio che dal test di questo motor demonstrator saranno incorporati nelle prossime iterazioni di progettazione e infine in prodotti certificabili per commercial electric vertical take-off and landing (eVTOL) vehicles.

Il nostro test bench a Monaco ha completato quest’anno modifiche e aggiornamenti specifici per facilitare il nostro UAM motor demonstrator”, prosegue Rolls-Royce.

“I nostri team multidisciplinari provenienti da tutta la nostra presenza globale continuano a lavorare insieme per guidare la Advanced Air Mobility. Dall’ingegneria e produzione fino ai test e alla supply chain, quest’ultimo risultato è il risultato di un lavoro collaborativo e ci consente di avvicinarci al raggiungimento del nostro obiettivo di fornire propulsione per eVTOL su base commerciale.

Lo sviluppo del motore è parzialmente finanziato dal German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action“, conclude Rolls-Royce.

