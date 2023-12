Lufthansa Group prevede di riprendere i voli per Tel Aviv

Dall’8 gennaio 2024 le compagnie aeree di Lufthansa Group prevedono di riprendere i voli per Tel Aviv. “Lufthansa Airlines offrirà inizialmente quattro voli settimanali da Francoforte e tre voli settimanali da Monaco. Austrian Airlines prevede otto collegamenti settimanali da Vienna e SWISS cinque voli settimanali da Zurigo.

In una prima fase le compagnie aeree di Lufthansa Group offriranno quindi un totale di 20 collegamenti settimanali da e per Tel Aviv. Ciò corrisponde a circa il 30% del regular flight schedule. Verranno utilizzati aereomobili Airbus A320 Family.

Questo flight schedule offre buone transfer connections da Israele al Nord America e ritorno attraverso gli hub di Lufthansa Group a Francoforte, Monaco, Vienna e Zurigo.

Il flight schedule sarà pubblicato lunedì 18 dicembre. A partire da quella data sarà possibile prenotare i voli”, afferma Lufthansa Group.

“La sicurezza è sempre una priorità assoluta per le compagnie aeree di Lufthansa Group. Lufthansa Group continua a monitorare da vicino la security situation in Israele ed è in stretto contatto con le autorità locali e internazionali. Eventuali modifiche del flight schedule devono essere previste a causa del cambiamento delle condizioni.

Lufthansa Group ha sospeso i suoi scheduled flights da e per Tel Aviv il 9 ottobre 2023.

I voli per Beirut (Libano), anch’essi sospesi, sono stati ripresi il 15 dicembre, da Lufthansa, SWISS ed Eurowings“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)