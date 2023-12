News Brevi – 18.12.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA BARI A ROMA SU C-130J – Si è concluso positivamente nella tarda serata di sabato, con l’atterraggio sullo scalo militare di Ciampino, un complesso trasporto sanitario di urgenza effettuato dall’Aeronautica Militare a favore di una giovane donna in attesa di due gemelli, di cui uno in pericolo di vita, che necessitava di essere trasferita nel più breve tempo possibile dall’Ospedale “Di Venere” di Bari al Policlinico Gemelli di Roma. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, tramite la Prefettura del capoluogo pugliese, cui ha fatto seguito – dopo un rapido coordinamento con le strutture sanitarie interessate – l’ordine di decollo da parte della Sala Operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ad uno degli equipaggi della 46esima Brigata Aerea sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Il velivolo, partito dalla base stanziale di Pisa, si è quindi diretto su Bari, dove ha imbarcato l’ambulanza con la donna a bordo per il trasferimento a Roma, dove come detto era attesa per il ricovero e le cure specialistiche necessarie presso il Policlinico Gemelli. Questa particolare tipologia di trasporto sanitario ha permesso di ridurre al minimo i tempi del trasferimento della paziente, assicurando al contempo costante monitaraggio e assistenza medica viste le condizioni critiche di uno dei due bimbi. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31°Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, come accaduto in questa missione. I velivoli della Brigata Aerea di Pisa sono gli unici, in particolare, che possono garantire questa tipologia di trasporto, che prevede anche l’imbarco dell’ambulanza. Si tratta di una capacità essenziale quando le condizioni del paziente richiedono una assistenza medica costante e tempi strettissimi di trasferimento, una capacità che l’Aeronautica Militare e la Difesa ha messo a disposizione del Paese in modo esteso durante l’emergenza Covid per il trasporto aereo in bio-contenimento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR CHIEDE ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE DI AGIRE PER PROTEGGERE I SORVOLI DELL’UE – Ryanair informa: “Ryanair ha invitato oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a intraprendere azioni immediate per proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell’UE durante lo sciopero dei controllori di volo francesi. Finora nel 2023 ci sono stati 67 giorni di sciopero dei controllori di volo francesi (13 volte di più rispetto al 2022), costringendo le compagnie aeree a cancellare migliaia di sorvoli dell’UE da Germania, Spagna, Italia, Irlanda e Regno Unito, mentre la Francia utilizza la legislazione sui servizi minimi per proteggere i voli francesi”.

QATAR AIRWAYS PRESENTA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON LA RINOMATA CHEF DEL QATAR NOOF AL MARRI – Qatar Airways annuncia una collaborazione con la famosa chef del Qatar, Noof al Marri, che porterà il suo talento e la sua passione per la cucina del Qatar nella Business Class della compagnia aerea. “La chef Noof al Marri si unisce alla compagnia aerea come ultimo chef del Qatar e introdurrà in volo una nuova era di eccellenza culinaria del Qatar. La chef Noof al Marri è celebre per il suo innovativo Qatari fusion concept, che prende vita nel Desert Rose café nel National Museum of Qatar. Conosciuta per la sua esperienza nella cucina locale e per la sua dedizione alla promozione del patrimonio culinario del Qatar, Chef Noof è l’ideal industry leader per unire le forze con Qatar Airways, per offrire un’esperienza culinaria impareggiabile e premium. Ha anche ottenuto riconoscimenti sulla scena internazionale, avendo partecipato a vari spettacoli gastronomici in Cina, Germania, India e Turchia”, afferma Qatar Airways. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Chef Noof al Marri come nostro ultimo chef del Qatar, poiché il suo talento eccezionale e la profonda conoscenza della cucina del Qatar miglioreranno la già eccezionale esperienza culinaria che offriamo ai nostri passeggeri premium. Cerchiamo sempre modi per garantire che i nostri passeggeri si sentano a casa quando viaggiano con noi e la collaborazione con Chef Noof aumenterà ulteriormente il livello di lusso e autenticità che offriamo a bordo”. Esprimendo il suo entusiasmo per la collaborazione, la chef Noof al Marri ha sottolineato: “Sono entusiasta di collaborare con Qatar Airways e di contribuire ad elevare l’esperienza culinaria per i loro sofisticati passeggeri. L’apertura della Qatari society mi ha permesso di portare le mie creazioni e competenze a livello internazionale e non vedo l’ora di portare un assaggio del Qatar ai viaggiatori di tutto il mondo”. “La passione della chef Noof al Marri per la sua arte e la dedizione alla promozione della cucina del Qatar si allineano perfettamente con l’impegno di Qatar Airways nel fornire un’esperienza di viaggio davvero unica e di livello mondiale. Questa partnership segna una pietra miliare significativa per la compagnia aerea, che continua a stabilire nuovi standard in termini di lusso, comfort e ospitalità per i suoi passeggeri, oltre a rafforzare la sua pluripremiata esperienza culinaria a bordo. La collaborazione tra Qatar Airways e la Chef Noof al Marri rappresenta una miscela armoniosa di tradizione, innovazione ed eccellenza culinaria che senza dubbio affascinerà e delizierà i passeggeri che viaggiano in Business Class”, conclude Qatar Airways.

IN AEROPORTO FIUMICINO LE CELEBRAZIONI IN RICORDO DELLE VITTIME DELL’ATTENTATO DEL ‘73 – Cinquanta anni fa, il 17 dicembre 1973, nella strage di Fiumicino ad opera di un commando di terroristi, perdevano la vita trentadue persone. Tra le vittime sei italiani, la famiglia De Angelis, con Giuliano, Emma e la figlia Monica, Raffaele Narciso, Domenico Ippoliti e il finanziere Antonio Zara, ucciso nel tentativo di fermare i terroristi e, per questo motivo, insignito della medaglia d’oro al valor militare. Aeroporti di Roma, interpretando il sentimento dell’intero management e del proprio personale, esprime sentita vicinanza ai familiari delle vittime nel cinquantesimo anniversario di una tragedia che ha colpito i loro cari e l’intera comunità nazionale e internazionale. In ricordo delle trentadue vittime, ieri mattina, una delegazione della società di gestione aeroportuale, guidata dal Presidente di ADR, Vincenzo Nunziata, ha partecipato alla cerimonia organizzata in prossimità della pista dell’aeroporto, vicino al luogo dell’attentato, dove è stata apposta una targa con i nomi dei caduti, alla presenza dei loro parenti, delle Istituzioni locali, di Mario Baccini, sindaco di Fiumicino, di Monsignor Santo Marcianò, Vescovo Ordinario Militare per l’Italia, di Patrizia Terlizzi, Direttrice Enac dell’aeroporto di Fiumicino, e dei rappresentanti delle Forze dell’ordine. Al termine della celebrazione i familiari delle sei vittime italiane si sono riuniti in un momento di raccoglimento.

DELTA PROSEGUE LA SUA ROADMAP VERSO LA SOSTENIBILITA’ – Nel 2023 Delta ha delineato la sua roadmap verso un futuro di viaggio più sostenibile che descrive nei dettagli la strategia della compagnia aerea per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Gli obiettivi fondamentali della strategia di sostenibilità di Delta sono organizzati in due pilastri: incorporare la sostenibilità in tutto ciò che fa la compagnia aerea ed eliminare l’impatto climatico di Delta derivante dal volo. Nell’ambito di questa tabella di marcia, la compagnia aerea ha annunciato obiettivi a breve, medio e lungo termine. Quest’anno, la compagnia aerea ha intrapreso numerose iniziative per contribuire a raggiungere questi obiettivi. “La sostenibilità è un imperativo aziendale per Delta. Non solo fa bene al pianeta e alle nostre comunità, ma fa bene anche al business”, ha condiviso Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. “Anche se può sembrare che sostenibile possa significare più costi, sia che si tratti di risparmio di carburante, cibo e bevande, acqua potabile, ecc., possono aiutare Delta a risparmiare milioni ogni anno”. Dato che circa il 90% delle emissioni di carbonio di Delta provengono dal carburante per aerei, trovare alternative di carburante a basse emissioni è fondamentale per compiere progressi verso lo zero netto. Entra in gioco il SAF, la leva più promettente conosciuta oggi per accelerare il progresso verso un futuro a zero emissioni nette. Delta continua ad aumentare il proprio utilizzo annuale di SAF per raggiungere gli obiettivi 2030 della compagnia e contribuire a stimolare il settore dei SAF. Nel 2023 Delta prevede di quasi raddoppiare il proprio utilizzo di SAF rispetto al 2022.