In volo verso Tolosa con easyJet: in arrivo un nuovo collegamento estivo da Milano Malpensa

easyJet amplia ulteriormente la propria offerta da e per l’aeroporto di Milano Malpensa, prima base della compagnia in Italia, con l’annuncio di un inedito collegamento con Tolosa, la nota “Città Rosa” francese, a partire dalla prossima stagione estiva.

“La nuova rotta Milano Malpensa – Tolosa sarà operata con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì a partire dal 1° aprile 2024, offrendo ai passeggeri in partenza dal capoluogo lombardo la possibilità di esplorare l’atmosfera calda e affascinante della capitale dell’Occitania, perdersi tra i suoi iconici edifici resi inconfondibili dal rosa della terracotta e immergersi tra le sue bellezze naturalistiche”, afferma easyJet.

“Il nuovo collegamento amplia così il portafoglio di destinazioni raggiungibili dallo scalo milanese con easyJet, che anche quest’anno si è confermata la prima compagnia in volo da Malpensa verso le più sognate mete in Europa, e non solo.

Tra le 64 destinazioni oggi raggiungibili con easyJet in ben 18 Paesi figurano infatti, oltre al nuovissimo ingresso francese, anche le principali capitali europee, come Londra, Amsterdam, Edimburgo, Copenaghen e Parigi, così come le più splendide mete in cui poter trascorrere l’inverno sotto un tiepido sole: da Lanzarote, Tenerife e Fuerteventura – nelle isole Canarie, a Marrakech, passando per Palma di Maiorca e la siciliana Comiso, un altro recente ingresso nel network milanese della compagnia.

I voli tra Milano Malpensa e Tolosa sono in vendita a partire da oggi, 19 dicembre, sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)