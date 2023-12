Air Corsica armonizza la flotta regionale con due ATR 72-600 aggiuntivi

ATR e Air Corsica, il principale air transport operator della Corsica, hanno confermato un ordine fermo per due velivoli ATR 72-600 piazzati inizialmente al Paris Air Show. Air Corsica ha completato la transizione completa della sua flotta di aerei della serie ATR -500 all’ultima generazione di velivoli turboelica, dimostrando il suo impegno per l’eccellenza operativa, la connettività regionale e la sostenibilità.

La consegna dei due aerei è prevista nella prima metà del 2024, momento in cui Air Corsica avrà completamente armonizzato la sua flotta regionale. La compagnia aerea disporrà di sette aerei ATR 72-600, dotati dei più recenti motori PW127XT, ottimizzando l’affidabilità, il comfort, i costi operativi e le emissioni di CO2 dei suoi voli in coincidenza tra i quattro aeroporti della Corsica e Nizza e Marsiglia, fornendo un servizio pubblico di alta qualità.

Marie-Hélène Casanova-Servas, President of Air Corsica’s Supervisory Board, ha dichiarato: “Questo ordine segna un importante punto di svolta per Air Corsica, che pone particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, alla soddisfazione dei passeggeri corsi e alla connettività, in particolare regionale. Armonizzando la nostra flotta attorno agli aerei ATR 72-600, continueremo a contribuire attivamente alla prosperità economica della nostra isola, fornendo ai nostri clienti un mezzo di trasporto veloce, affidabile, economico e socialmente responsabile”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di supportare Air Corsica con l’aggiornamento della sua flotta e di stabilire insieme nuovi standard per l’aviazione regionale. Air Corsica è stato il cliente di lancio del motore PW127XT e il primo operatore ATR al mondo ad integrare prese USB in tutti i suoi posti. Attraverso questo spirito pionieristico che condividiamo, stiamo inviando un messaggio forte: l’aviazione regionale può e deve essere affidabile, a basse emissioni, confortevole e connessa”.

Air Corsica è stato il primo operatore a prendere in consegna un ATR 72-600 equipaggiato con il nuovo motore PW127XT alla fine del 2022, che ha portato una riduzione del 20% dei costi di manutenzione e una riduzione di almeno il 3% del consumo di carburante rispetto al PW127M. Genera un risparmio di emissioni di CO2 del 45% rispetto a un regional jet di dimensioni simili.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)