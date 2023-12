Lufthansa Group ordina 80 nuovi aerei a corto e medio raggio e concorda ulteriori 120 opzioni di acquisto

Lufthansa Group acquisterà un totale di 80 moderni aerei a corto e medio raggio. L’Executive Board della compagnia ha deciso:

– L’acquisto di 40 Airbus A220-300, con 20 opzioni di acquisto.

– L’acquisto di 40 Boeing 737-8 MAX, con 60 opzioni di acquisto.

– Opzioni di acquisto per ulteriori 40 aeromobili A320 Family.

Il Supervisory Board ha approvato oggi l’acquisizione.

Il Dr. Detlef Kayser, Member of the Executive Board, Fleet and Technology, ha affermato: “Con l’ordine di oggi, stiamo accelerando la più grande modernizzazione della flotta nella storia della nostra compagnia. Ciò aumenta il nostro elenco di ordini da circa 200 aerei a 280 – più altre 120 opzioni per ulteriori aerei all’avanguardia a corto e medio raggio. Siamo lieti che sia Airbus che Boeing siano riuscite a convincerci su tutti gli aspetti commerciali e tecnologici. Oltre a ciò, la decisione per il Boeing 737-8 MAX ci offrirà maggiore flessibilità anche per l’acquisto di aerei a corto e medio raggio. I nuovi aerei moderni offrono ai nostri ospiti un comfort aggiuntivo, sono più silenziosi, più economici, più efficienti ed emettono fino al 30% in meno di CO2 rispetto ai modelli precedenti. L’ordine dimostra la sostenibilità futura e la capacità di investire delle nostre compagnie aeree e dimostra che siamo all’altezza della nostra responsabilità di ridurre le nostre emissioni di carbonio”.

Airbus A220-300

Questo aereo di ultima generazione ha 148 posti e consuma circa 2,5 litri di carburante ogni 100 passeggeri – chilometro. L’A220 è destinato alla neonata compagnia aerea Lufthansa City Airlines e sarà utilizzato su rotte a corto raggio da Francoforte e Monaco. Con i suoi moderni geared turbofan engines di Pratt & Whitney, l’A220-300 è ideale per l’uso nel feeder traffic. La consegna del primo aereo è prevista nel 2026.

Boeing 737-8 MAX

Il Boeing 737-8 MAX è l’ulteriore sviluppo e la quarta generazione dell’aereo commerciale più diffuso al mondo. L’aereo avrà 190 posti in Business ed Economy Class e, grazie agli efficienti motori di CFM International, consumerà solo circa 2,2 litri ogni 100 passeggeri – chilometro. Il primo aereo è previsto nel terzo trimestre del 2027. Poiché il percorso di crescita pianificato sia per Lufthansa Airlines, inclusa Lufthansa City Airlines, sia per SWISS è già sostenuto da ordini di aeromobili, il Boeing 737 MAX sarà utilizzato in una delle altre operazioni di volo di Lufthansa Group. La decisione in merito verrà presa in un secondo momento.

Airbus A320 Family

Oltre agli ordini fermi, Lufthansa Group si è assicurato altre 40 opzioni di acquisto per aeromobili A320 Family. Circa 450 aerei di questa serie di modelli sono attualmente in servizio con le compagnie aeree di Lufthansa Group, rendendola ben consolidata nel segmento a corto e medio raggio. Nei prossimi anni verranno consegnati 71 aeromobili A320neo e A321neo già ordinati. Con le 40 opzioni di acquisto concordate, Lufthansa Group si assicura ora condizioni favorevoli per ordini futuri nell’ambito dell’offerta Airbus.

Con una flotta attuale di oltre 700 aerei commerciali, Lufthansa Group sta perseguendo una strategia di flotta a lungo termine incentrata sull’efficienza dei costi e sulla riduzione delle emissioni. Rispetto ai modelli precedenti, i nuovi arrivati nella flotta del Gruppo hanno un consumo di carburante inferiore fino al 30% e conseguentemente minori emissioni di carbonio. Lufthansa Group mira a dimezzare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2030 rispetto al 2019 al fine di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050.

Si prevede che gli ordini di aeromobili concordati oggi, del valore di circa 9 miliardi di dollari a prezzi di listino, non avranno un impatto significativo sugli investimenti del Gruppo nel 2023 e nel 2024, periodo coperto dall’attuale piano a medio termine. Nel 2023 sono previsti investimenti netti compresi tra 2,5 e 3 miliardi di euro. Le spese in conto capitale nel 2024 dovrebbero essere a un livello simile.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)