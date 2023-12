Lufthansa Group acquisterà fino a 100 737 MAX

Boeing e Lufthansa Group hanno annunciato oggi un ordine per il 737 MAX, per un massimo di 100 aerei, che vedrà il più grande gruppo aereo europeo ripristinare la famiglia Boeing 737 nella sua flotta. L’impegno comprende un ordine fermo per 40 737-8, con 60 opzioni (leggi anche qui).

“È una buona decisione strategica per Lufthansa Group ordinare nuovamente il Boeing 737 per la prima volta dal 1995”, ha affermato Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG. “Circa 60 anni fa Lufthansa è stata co-sviluppatrice e cliente di lancio di questo modello di successo mondiale. Con il nuovo aereo 737-8 moderno, silenzioso, economico ed efficiente, stiamo facendo progressi sia nella modernizzazione della nostra flotta a corto che medio raggio e nel raggiungimento dei nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2”.

“L’impegno costante di Boeing nel sostenere gli obiettivi di sostenibilità delle compagnie aeree partner si riflette nel design efficiente del 737 MAX. Il 737 MAX riduce le emissioni di CO2 del 20% e ha un’impronta acustica inferiore del 50% rispetto agli aerei della vecchia generazione”, afferma Boeing.

“Il nostro rapporto con Lufthansa Group ha portato a una serie di risultati rivoluzionari per il settore e siamo lieti di vedere il ritorno del 737 nella flotta di un launch customer”, afferma Stan Deal, president and CEO, Boeing Commercial Airplanes. “Lufthansa Group ha fissato obiettivi ambiziosi per decarbonizzare le proprie operazioni. Il 737-8 aiuterà Lufthansa Group a raggiungere tali obiettivi di sostenibilità con miglioramenti significativi nel fuel use, nelle emissioni e nell’impatto acustico, il tutto riducendo i costi per la compagnia aerea”.

“Lufthansa ha lanciato il Boeing 737 nel 1967, prendendo in consegna il primo dei 146 737, fino alla consegna finale di un 737-300 nel 1995. La compagnia aerea ha ritirato i suoi ultimi 737 nel 2016, quando ha avviato il programma di modernizzazione della flotta a livello di gruppo.

Negli ultimi anni Lufthansa Group ha effettuato una serie di ordini di aerei wide-body per accelerare la sostituzione degli aerei più vecchi. Il suo portafoglio ordini attuale comprende ordini fermi per 34 787 Dreamliner, sette 777-8 Freighter e 20 777-9“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)