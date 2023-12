Transavia Airlines prende in consegna il suo primo Airbus A321neo

La compagnia aerea low cost olandese Transavia Airlines, parte di Air France-KLM Group, ha preso in consegna il suo primo A321neo in leasing da Air Lease Corporation. “L’aereo è stato consegnato dalle production facilities di Airbus ad Amburgo sfruttando l’opzione di Airbus per il Sustainable Aviation Fuel (SAF) sul suo volo di consegna all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Con questo nuovo aereo Transavia diventa un nuovo operatore Airbus di questo tipo.

Questo primo A321neo segna l’inizio della transizione di Transavia Airlines verso una flotta di ultima generazione interamente composta da aerei Airbus. Grazie al minor consumo di carburante e alle minori emissioni, l’A321neo svolgerà un ruolo chiave negli obiettivi di sviluppo sostenibile del gruppo aereo.

Il nuovo A321neo consegnato a Transavia Airlines può ospitare 232 passeggeri in un layout a classe unica. La cabina è dotata di Airspace XL bins di Airbus. Le cappelliere più grandi offrono uno spazio di stivaggio maggiore del 40% rispetto alle precedenti, per un’esperienza di imbarco più rilassata per i passeggeri e l’equipaggio di cabina. Inoltre, le porte USB-C sono disponibili per i passeggeri su ogni posto e il più recente sistema di illuminazione migliora l’esperienza complessiva dei passeggeri”, afferma Airbus

“L’A321neo è il membro più grande della famiglia Airbus A320neo e offre autonomia e prestazioni senza pari. Dotato di sharklets e di motori CFM International LEAP-1A di nuova generazione, l’A321neo offre una riduzione del 50% dell’impronta acustica e del 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto agli aerei a corridoio singolo della generazione precedente.

Ad oggi l’A321neo ha ottenuto più di 5.600 ordini ricevuti da oltre 100 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)