ITA Airways lancia il nuovo servizio “Upgrade Immediato”, dedicato alla clientela che vuole acquistare il passaggio alla classe di viaggio superiore direttamente online con semplici passaggi.

“A partire da 72 ore prima della partenza del volo, il cliente ITA Airways già in possesso di un biglietto in Economy Class o Premium Economy potrà usufruire del nuovo servizio, acquistando l’upgrade e accedendo ai servizi e ai comfort della classe superiore (Business o Premium Economy).

Nel dettaglio, il cliente riceverà immediatamente l’upgrade alla classe superiore previa disponibilità di posti. Il giorno della partenza al momento del check-in riceverà la carta d’imbarco per la classe Premium Economy o Business Class a seconda dell’upgrade acquistato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Compagnia.

Il nuovo servizio “Upgrade Immediato” arricchisce l’offerta di upgrade ITA Airways e si aggiunge alle seguenti modalità già attive:

Upgrade con offerta: il cliente può accedere al servizio attraverso il sito ufficiale ITA Airways facendo un’offerta per l’importo che si intende pagare per volare in classe Superior, Premium Economy o Business. Il cliente riceverà una e-mail di conferma della propria offerta e, entro 72 ore dalla partenza del volo, ulteriore e-mail con eventuale conferma del buon fine dell’offerta e dell’avvenuto upgrade. Il biglietto in suo possesso rimarrà valido e al momento del check-in riceverà la carta d’imbarco per la Superior, Premium Economy o Business Class.

Upgrade in aeroporto: il cliente può effettuare l’upgrade anche in aeroporto, da due ore a quaranta minuti prima della partenza del proprio volo in base al Paese di partenza. La richiesta è soggetta alla disponibilità di posti e di pasti e viene approvata in base all’ordine di arrivo, a discrezione della Compagnia”, afferma ITA Airways.

“Nel periodo delle vacanze natalizie, i passeggeri che acquisteranno il servizio di upgrade per volare sulle rotte Roma Fiumicino – London Heathrow e Roma Fiumicino – Parigi Charles de Gaulle avranno la possibilità di provare l’esperienza di viaggio nella cabina di Business del nuovo Airbus A321neo.

Tra gli elementi distintivi del nuovo A321neo spiccano la Cabina Airspace con nuovi colori e nuovi materiali, i sedili di ultima generazione, il nuovo lighting interno personalizzato ITA Airways e le cappelliere XL. Inoltre, ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” di ultima generazione, schermo touch-screen da 17,3’’ (Business), 15,6’’ (Premium Economy) e 13,3’’ (Economy) a bassa riflettenza e risoluzione 4K per una user experience semplice, fluida e intuitiva.

Grazie al nuovo sistema IFE i passeggeri usufruiranno di una esperienza paragonabile a quella delle applicazioni multimediali più diffuse, con una programmazione bimestrale composta da una vasta selezione di Film, Serie TV, Playlist musicali, giochi interattivi e mappa di volo interattiva 3D.

Il sistema di connessione WiFi permette di collegarsi con il proprio device alla rete di bordo e di poter messaggiare, navigare o fruire di contenuti in streaming”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)