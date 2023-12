News Brevi – 20.12.2023

AERONAUTICA MILITARE: ONFA, CONSEGNATI I PREMI STUDIO A 24 GIOVANI STUDENTI – Si è tenuta ieri, presso la Sala Madonna di Loreto di Palazzo Aeronautica a Roma, l’annuale cerimonia di premiazione delle ragazze e dei ragazzi più meritevoli sostenuti dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori che si sono distinti nell’anno scolastico 2022/2023. Nel corso della cerimonia sono stati anche premiati i vincitori dei due concorsi di scrittura e di disegno banditi dalla Presidenza in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare. L’evento ha costituito di fatto anche un simbolico passaggio di consegne, avvenuto nei giorni scorsi, alla guida della Presidenza dell’ONFA tra il Generale di Squadra Aerea (r) Paolo Magro e il Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino. La cerimonia di premiazione è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Luca Goretti che nel corso del suo intervento ha sottolineato il valore e l’importanza del lavoro di supporto e assistenza che svolge l’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori: “L’Aeronautica Militare è sempre vicina ai propri amici e colleghi che purtroppo hanno avuto delle sfortune nel corso della loro vita. Lo fa anche grazie e soprattutto al prezioso contributo che fornisce l’ONFA e a tutto il personale che dimostra una grande solidarietà nei confronti dei colleghi meno fortunati, proprio come si fa nelle grandi famiglie.” Il Generale Goretti ha poi annunciato che “nel 2024 tutte le donazioni dell’iniziativa benefica ‘Un dono dal cielo’ saranno devolute all’ONFA, così da dare un contributo ancora più importante ai familiari dei nostri colleghi che non ci sono più, perché – ha poi concluso – l’Aeronautica Militare non dimentica e non abbandona”. Il Generale Goretti ha poi ringraziato il Generale Magro per l’eccellente lavoro svolto nel corso di questi due mandati come Presidente ed ha formulato al Generale Di Martino i migliori auguri per il nuovo incarico alla guida dell’ONFA. L’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, con sede in Roma, posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Provvede, nell’interesse dell’Aeronautica Militare, all’assistenza a livello nazionale degli orfani del personale militare dell’Aeronautica medesima, al fine di contribuire alla piena realizzazione nei loro confronti dei diritti costituzionali. Assistere gli orfani del personale militare dell’Aeronautica Militare per supportare l’educazione morale, intellettuale, culturale, fisica cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della loro personalità agevolando anche il loro ingresso nel mondo del lavoro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VERTICI ENAC INCONTRANO IL PERSONALE PER SCAMBIO DI AUGURI PER LE IMMINENTI FESTIVITA’ – Enac informa: “Brindisi di Buon Natale e Auguri di Serenità per l’Anno Nuovo nell’incontro natalizio del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Generale Alessio Quaranta con tutto il personale Enac di Roma e con quello delle Direzioni territoriali in collegamento da remoto. Un ringraziamento speciale a tutti i dipendenti per il lavoro appassionato e professionale che, quotidianamente, svolgono e senza il quale l’Enac non potrebbe raggiungere i risultati anche di carattere internazionale riconosciuti da tutto il sistema dell’aviazione civile. Un anno importante per tutto il settore sancito anche dalla ripresa del traffico aereo che ha superato, nel nostro Paese, i dati di traffico del periodo pre Covid, sempre, con particolare attenzione, alla tutela dei diritti dei passeggeri nelle sue differenti declinazioni”.

IL CONDOR SUPERVISORY BOARD NOMINA IL NUOVO CHIEF TECHNICAL OFFICER – Il Condor Supervisory Board ha nominato Heiko Holm nuovo Chief Technical Officer (CTO). Dal 4 marzo 2024 sarà responsabile di tutte le questioni tecniche presso Condor in qualità di additional Managing Director. Ciò renderà la technical division un dipartimento indipendente all’interno dell’organizzazione Condor. “Heiko Holm ha una vasta esperienza gestionale nel settore aeronautico e apporta una grande esperienza nel campo dell’MRO”, afferma Friedrich Andreae, Chairman of the Condor Supervisory Board. “Con questa decisione rafforziamo la nostra organizzazione tecnica e consentiamo una focalizzazione ancora migliore sui processi in questo settore, che è fondamentale per il successo, anche grazie al continuo e completo rinnovamento della flotta. Siamo lieti di essere riusciti a reclutare Heiko Holm per questo ruolo chiave e gli auguro tutto il meglio”. Da marzo del prossimo anno il Condor management board sarà quindi composto da quattro managing directors: oltre al COO Christian Schmitt, che in precedenza era coresponsabile della technology division, al CFO Björn Walther e al nuovo CTO Heiko Holm, Peter Gerber subentrerà come CEO il 1° febbraio 2024. Heiko Holm ha ricoperto varie posizioni dirigenziali nelle operazioni tecniche e di volo presso Wizz Air Group per circa nove anni, più recentemente come Officer Central Operations. In precedenza, ha ricoperto per oltre 15 anni diverse posizioni dirigenziali nazionali e internazionali presso Lufthansa Technik.

IL MIT ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO AEREO ROMA – PODGORICA – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “Il sottosegretario Tullio Ferrante è intervenuto in rappresentanza del Mit, all’incontro con il ministro dei Trasporti e degli Affari marittimi del Montenegro, Filip Radulovic, in occasione del volo inaugurale della compagnia nazionale AirMontenegro sulla tratta Podgorica – Roma – Podgorica, alla presenza anche del vice primo ministro del Lavoro, dell’Istruzione, della Sanità e degli Affari Sociali montenegrino, Srdan Pavicevic, dell’ambasciatore del Montenegro in Italia, Milena Sofranac Ljubpjevic, del presidente di ADR Vincenzo Nunziata e del Chief Aviation Officer di ADR, Ivan Bassato. Alla cerimonia augurale è seguito un breve incontro bilaterale con il Ministro Radulovic, utile a rafforzare le eccellenti relazioni tra Italia e Montenegro, già al centro dell’impegno del Governo”.

NUOVE NOMINE PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin ha annunciato che il suo board of directors ha eletto Maria Ricciardone come vice president, Treasurer and Investor Relations, a partire dal 1° gennaio 2024. Succede a Evan Scott, che è stato nominato Missiles and Fire Control (MFC) chief financial officer, a partire dal 1° gennaio 2024. Scott succede a Charles Hubbs, che dopo più di 40 anni di servizio ha annunciato la sua intenzione di andare in pensione. Hubbs passerà a un ruolo di consulenza strategica prima di lasciare l’azienda alla fine del 2024. In qualità di vice president and treasurer, Ricciardone guiderà le worldwide banking activity, comprese le operazioni di tesoreria globale, i mercati dei cambi e dei capitali, i rapporti con le agenzie di rating, la pianificazione del capitale e la gestione del rischio. È entrata a far parte della società nel 2022 come vice president of Investor Relations e manterrà questo ruolo nella sua nuova posizione. Prima di entrare in Lockheed Martin, Ricciardone è stata vice president, Finance – FP&A and Global Components for Arrow Electronics in Colorado. In qualità di MFC chief financial officer, Scott guiderà le operazioni finanziarie e commerciali per l’area di business. Ha iniziato la sua carriera presso Lockheed Martin nel giugno 1999 e ricopre il ruolo di vice president and treasurer da giugno 2022.

EASYJET SI PREPARA PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE – easyJet informa: “Quest’anno easyJet vivrà il Christmas Day più trafficato di sempre, con 542 voli in decollo in tutta Europa. Oltre due milioni di passeggeri viaggeranno durante il periodo di punta di Natale e Capodanno, mentre il giorno più trafficato della stagione sarà il 22 dicembre, con 1.650 voli che trasporteranno oltre un quarto di milione di passeggeri. Nel solo Regno Unito, la compagnia aerea trasporterà oltre 720.000 passeggeri durante le festività natalizie, molti dei quali voleranno attraverso il Regno Unito per trascorrere del tempo con amici e parenti, godersi il Natale al sole o festeggiare il nuovo anno in alcuni dei luoghi più iconici d’Europa. Nel Regno Unito, Tenerife è la meta più popolare di quest’anno per chi cerca di trascorrere il Natale al sole, mentre Parigi si sta rivelando la città preferita e anche Ginevra, porta delle Alpi, è tra le migliori destinazioni con le persone che scendono in pista alla partenza della stagione sciistica. Quest’anno easyJet opera anche il suo programma più grande di sempre dal Regno Unito alla Lapponia, con servizi fino a sei volte a settimana in decollo da Londra Gatwick, Londra Luton, Bristol, Manchester ed Edimburgo”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet nel Regno Unito, ha commentato: “Questo periodo di vacanze è un momento davvero importante per viaggiare e volare in un posto festivo, per prendere il sole invernale o per vedere amici e parenti può renderlo davvero speciale. Con oltre due milioni di persone che scelgono di volare con noi durante le festività natalizie per la nostra impareggiabile scelta di destinazioni europee e un servizio di grande valore, non vediamo l’ora di far volare i nostri passeggeri per portarli a celebrare i festeggiamenti, ovunque e come li trascorrono. Con 65 nuove rotte già pronte a decollare il prossimo anno, non vediamo l’ora di accogliere più clienti a bordo nel 2024”.

IBERIA PORTA IL NATALE A BORDO – Iberia ha ideato una serie di azioni speciali per sorprendere i propri clienti durante il Natale, con dettagli speciali a bordo per celebrare il periodo festivo. “La compagnia aerea offrirà torrone e marzapane ai propri clienti su tutti i voli. Inoltre, sui voli a lungo raggio, è stato preparato un menu speciale per i clienti che viaggiano in cabina Business, con un pasto natalizio che comprende petto di tacchino arrosto e coscia brasata con ripieno natalizio su demi-glace di mirtilli rossi. Insieme a questo piatto principale, il dolce offerto in cabina Business sarà una semisfera di cioccolato e ananas caramellato, mentre in Premium Economy ed Economy verrà servita una mousse al cioccolato con crumble alle spezie natalizie. Sui voli a medio raggio, i passeggeri Business potranno gustare una cremosa torta alla vaniglia con uno strato di gelatina di lamponi su una base di pan di zenzero speziato. Inoltre, per celebrare l’arrivo del nuovo anno, ai clienti in viaggio dall’America Latina a Madrid il 31 dicembre verrà offerta uva e spumante per brindare al 2024. Il 6 gennaio, in occasione della Festa dei Re Magi, Iberia distribuirà il tradizionale roscón dei Re Magi con 230.000 Avios nascosti al suo interno, che sarà distribuito sui voli a lungo raggio in partenza da Madrid e nelle cabine Business dei resto dei voli. Ci sarà un premio speciale da 100.000 Avios, un secondo premio da 50.000 e 80 premi da 1.000 Avios. L’ultimo mese dell’anno porta importanti novità anche nel servizio gastrobar, con l’anteprima di un nuovo menù di bordo. Torna uno dei piatti più richiesti dalla clientela, il croque Monsieur, e un nuovo hot dog con pan brioche scaldato in forno per 15 minuti e servito con ketchup e senape. Inoltre vengono proposti nuovi snack salati, come le patatine al sale marino e il pane ai semi, privi dei 14 principali allergeni. Per quanto riguarda la carta dei dolci, la nuova carta prevede muffin al cioccolato, biscotti Lotus, cioccolato Pancracio e cioccolato biologico PLAYin Choc per i più piccoli. Inoltre, nel periodo natalizio verrà offerto uno speciale e delizioso biscotto al gusto di cioccolato e ciliegia. A partire da dicembre, i clienti potranno effettuare i preordini con 12 ore di anticipo se il volo parte da Madrid e 18 ore prima se parte da qualsiasi altra città. Il Natale arriva anche nel sistema di intrattenimento a bordo, con una categoria speciale chiamata “It’s Christmas” in cui i clienti possono godersi classici di Natale”.

BRITISH AIRWAYS LANCIA LA SUA ANNUAL SALE – British Airways informa: “British Airways ha annunciato oggi la sua più grande annual sale, valida fino al 30 gennaio 2024. Questa offerta offre sconti su voli e pacchetti vacanza verso una varietà di destinazioni in tutto il mondo per chiunque desideri viaggiare nel 2024. Che si tratti di esplorare la cultura di New York, i paesaggi mozzafiato di San Francisco o il glamour di Las Vegas, British Airways ha qualcosa da offrire a tutti”. Claire Bentley, British Airways Holidays’ Managing Director, ha dichiarato: “Abbiamo qualcosa di speciale per tutti durante i saldi di gennaio. Gli appassionati delle vacanze in spiaggia, gli amanti dell’all-inclusive e gli amanti della cultura possono trovare un’offerta adatta ai loro gusti. Spero che questi risparmi li inducano a pianificare presto la loro prossima vacanza e ad avere una meritata pausa nel 2024”.

EASA PUBBLICA UN SAFETY INFORMATION BULLETIN SU VOLCANIC ASH EVENTS – L’EASA ha pubblicato il Safety Information Bulletin SIB 2023-13 “Flight in Airspace with Contamination of Volcanic Ash”. Il SIB fornisce consulenza agli attori del settore aeronautico sulle misure da adottare e sulle valutazioni dei rischi da effettuare in risposta a un’eruzione vulcanica. Il contenuto di questo SIB si basa sui progressi compiuti a seguito di eventi precedenti riguardanti l’impatto dell’attività delle ceneri vulcaniche sull’aviazione e sulle successive discussioni con le parti interessate dell’aviazione. Il suo scopo è aumentare la consapevolezza sull’impatto sull’aviazione e formulare raccomandazioni per le parti interessate.

QANTAS GROUP: COSA GUARDANO I CLIENTI A 38.000 PIEDI – Qantas Group informa: “L’intrattenimento in aereo è una parte importante del viaggio di molte persone. Come ogni anno, Qantas ha rivelato l’intrattenimento di bordo più popolare per il 2023 e i talenti e i contenuti australiani sono stati i grandi vincitori. Il film di successo al botteghino Barbie, con protagonista l’attrice australiana Margot Robbie, è stato il film più visto del 2023, mentre il fenomeno globale Bluey si è aggiudicato il primo posto come programma di intrattenimento per bambini più popolare. Gli spettacoli australiani hanno dominato il piccolo schermo, con Five Bedrooms la commedia più vista, The Australian Wars il documentario più visto e Couples Therapy Australia il reality show più popolare. Tuttavia, è stato il successo americano The White Lotus ad essere il programma televisivo numero uno, con i clienti Qantas che quest’anno hanno trascorso complessivamente 300.000 ore guardando la seconda stagione. Man mano che sempre più clienti prendevano il volo, circa 80 milioni di ore sono state trascorse utilizzando l’intrattenimento a bordo della compagnia aerea, rispetto ai 60 milioni dell’anno scorso. Il Wi-Fi veloce e gratuito di Qantas continua a crescere in popolarità, con un utilizzo in aumento del 10% rispetto all’anno precedente”.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto con favore le sentenze del Tribunale dell’UE secondo cui i 7 miliardi di euro di aiuti di Stato Covid-19 concessi ad Air France-KLM nel 2020 e 4 miliardi di euro nel 2021, sono illegali”, Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Uno dei più grandi successi dell’UE è la creazione di un vero mercato unico per il trasporto aereo. L’approvazione da parte della Commissione europea dell’aiuto di Stato francese a favore di Air France-KLM è in contrasto con i principi fondamentali del diritto dell’UE, come il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Le sentenze odierne confermano che la Commissione deve agire in qualità di custode della parità di condizioni nel trasporto aereo e non può approvare aiuti di Stato discriminatori emessi dai governi nazionali”.

“SOGNI CHE MERITANO DI VOLARE”: BORSE DI STUDIO A STUDENTI MIGRANTI E RIFUGIATI GRAZIA ALL’ACCORDO CON GESAC, FEDERICO II E COMUNITA’ DI S. EGIDIO – È stato presentato ieri, presso l’Aula Magna del Centro Congressi Federico II, il protocollo d’intesa volto a sostenere l’inserimento universitario di studenti stranieri, alla presenza di Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, Roberto Barbieri, Amministratore Delegato GESAC e Marco Rossi, Responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Napoli. La presentazione è stata arricchita dalle testimonianze di Hafiza Mahdiyar, studentessa rifugiata afghana, iscritta al primo anno del Corso di laurea in Economia Aziendale e Omar Marong, studente migrante gambiano, iscritto al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in International Relations, e dalla partecipazione dell’Assessore all’Istruzione e alla Famiglia Maura Striano e dello scrittore Maurizio de Giovanni. L’accordo, firmato in occasione delle celebrazioni degli 800 anni dalla fondazione dell’Ateneo federiciano, prevede l’erogazione, da parte di GESAC, di 16 borse di studio triennali, a beneficio di studenti migranti e rifugiati, inclusi coloro che giungono in Italia attraverso i corridoi umanitari della Comunità di Sant’Egidio e i corridoi universitari attivati da UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha aderito al Manifesto dell’Università inclusiva. “Celebriamo con entusiasmo gli 800 anni della più antica università pubblica del mondo, l’Ateneo federiciano, in una città che, per storia e vocazione, è luogo di accoglienza e di scambio tra culture. Oggi presentiamo un progetto di civiltà di cui sono particolarmente orgoglioso e che riflette la mia visione del mondo. Ogni giorno lavoriamo per far viaggiare e il viaggio è sempre un’opportunità di crescita e contaminazione. Con questo accordo, che promuove gli imprescindibili valori dell’inclusione e dell’istruzione, offriamo l’opportunità a giovani studentesse e studenti di scrivere un nuovo e migliore futuro in cui valorizzare i propri talenti”, ha affermato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC

DELTA E LATAM ESPANDONO IL NETWORK IN BRASILE CON RIO DE JANEIRO – I nuovi voli operati da Delta Air Lines da Rio de Janeiro sono arrivati il 17 dicembre ad Atlanta e New York, entrambi legati all’accordo di joint venture con LATAM. Il volo DL60, da Rio de Janeiro ad Atlanta – che ora sarà operativo tutto l’anno – è decollato dall’aeroporto internazionale Antônio Carlos Jobim (GIG) alle 9:15 di domenica, atterrando all’hub principale di Delta alle 17:15. (ora locale). Poco dopo, alle 10:15, il volo DL244 partiva da Rio per New York-JFK, atterrando alle 18:30 (ora locale). Questa frequenza è stagionale e sarà offerta fino al 21 febbraio 2024, dopodiché il servizio verso Atlanta di Delta continuerà a fornire facile accesso e collegamenti tra le due destinazioni. Entrambe le rotte sono operate da un Boeing 767-300ER, con quattro cabine: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Si tratta di nuove aggiunte ai servizi diretti giornalieri che Delta già offre da San Paolo (due frequenze per Atlanta e una per New York-JFK), per un totale di cinque voli giornalieri tra Brasile e Stati Uniti: l’orario più ampio mai offerto da Delta in Brasile nei suoi 26 anni di attività nel Paese. “Siamo estremamente soddisfatti del ritorno dei servizi diretti di Delta tra Rio de Janeiro e gli Stati Uniti, l’ennesima dimostrazione della ripresa del settore dei viaggi in entrambi i paesi e l’importanza di Rio come porta d’ingresso per i turisti internazionali”, ha affermato Danillo Barbizan, Delta Sales Manager – Brazil. “Sottolineo inoltre il grande valore e la portata della nostra partnership con LATAM che, con la capillarità della sua rete in Brasile, ci aiuta a fornire questi voli e a garantire collegamenti più veloci e confortevoli per i nostri clienti, che si aggiungono ai numerosi reciproci vantaggi per i frequent flyer”. “Siamo molto soddisfatti dell’inizio di questi voli. Grazie alla nostra joint venture, due compagnie globali possono ora offrire ai propri clienti viaggi più semplici e veloci con le migliori rotte, orari e collegamenti, oltre a vantaggi reciproci per i frequent flyer”, afferma Aline Mafra, Director of Sales and Marketing at LATAM Brasil.

A LOS ANGELES CON DELTA E LATAM – Delta informa: “Los Angeles non è solo un luogo. È un’esperienza in continua evoluzione con qualcosa per tutti. Questa metropoli dinamica è infinitamente accattivante e offre ai visitatori nuovi e di ritorno un’abbondanza di entusiasmanti opportunità da esplorare. La prima rotta in joint venture di Delta e LATAM per il mercato brasiliano è stata lanciata ad agosto, quando un Boeing 777 da San Paolo (GRU) è atterrato a Los Angeles (LAX) e ha trasformato la più grande città della California nella 22a destinazione internazionale di LATAM. LATAM è la principale compagnia aerea brasiliana che collega il Brasile con il mondo. Nel 2023 si prevedeva che la contea di Los Angeles accogliesse un totale di 49.000 visitatori brasiliani, con una ripresa di quasi il 50% rispetto ai livelli pre-pandemia. La nuova rotta Delta/LATAM sarà in grado di trasportare una media di 110.000 viaggiatori all’anno direttamente tra le destinazioni, rappresentando quasi il 65% del numero di turisti brasiliani che visiteranno Los Angeles nel 2024, secondo il Los Angeles Tourism Economics Forecast”.

P&W PUERTO RICO STA DANDO FORMA AL FUTURO DEI MILITARY ENGINES – P&W Puerto Rico sta dando forma al futuro dei motori degli aerei militari. Nello specifico, il sito ha il compito di supportare i military propulsion systems dell’azienda. “Le performance del Puerto Rico CORE sono costantemente ai vertici della classifica in termini di risultati”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president of engineering for P&W. “Sono stati 20 anni fantastici e c’è molto altro in arrivo”. Il sito di Aguadilla sostiene anche gli sforzi di istruzione STEM nella comunità locale. Il sito collabora con l’Università di Porto Rico e sponsorizza il Turbolab, un laboratorio aerospaziale inaugurato nel 2022. Pratt & Whitney Puerto Rico sponsorizza anche la NAF Academy di Porto Rico, la cui prima classe completa di studenti di laurea sarà diretta al college questo autunno.

DELTA STA RADDOPPIANDO LA CONNETTIVITA’ A BORDO – Si stima che circa 2,9 milioni di passeggeri volino ogni giorno negli Stati Uniti, con una media di tre ore a bordo. Tuttavia, non tutti i voli sono uguali. Poiché la domanda di viaggi continua a crescere, i frequent flyer prestano maggiore attenzione alla qualità dei loro viaggi. Le compagnie aeree hanno dovuto innovarsi e adattarsi per soddisfare le esigenze del viaggiatore moderno e cercare modi per migliorare l’esperienza del cliente. “L’evoluzione dell’esperienza di volo continua ad essere strettamente legata al cambiamento delle esperienze nella vita quotidiana dei consumatori”, afferma Ranjan Goswami, senior vice president of customer experience design at Delta Air Lines. “Oggi, ciò significa uno spostamento verso esperienze curate che assomigliano molto a quelle che i clienti apprezzano a casa”. La missione di offrire valore immediato ai clienti ha dato vita a diverse innovazioni leader del settore in Delta che stanno aiutando i clienti a vivere un’esperienza di viaggio perfettamente connessa, dal Wi-Fi gratuito di qualità streaming a esperienze personalizzate multi-schermo che imitano la connettività domestica. Per stare al passo con l’evoluzione degli interessi dei clienti, Delta sta espandendo la connettività su una scala senza precedenti. Già disponibile sulla maggior parte dei voli domestici – più di 620 aerei – l’implementazione del Wi-Fi gratuito di Delta è iniziata alla grande. Solo nell’ultimo anno, i clienti hanno registrato più di 32 milioni di sessioni di qualità streaming utilizzando questa opzione Internet unica nel suo genere, che offre streaming ad alta velocità e consente ai viaggiatori di esplorare e scoprire nuovi contenuti, intrattenimento e altro ancora. Fornire connettività con funzionalità di streaming consente a Delta di migliorare i viaggi dei suoi clienti. I team hanno progettato due prodotti di intrattenimento come parte dell’esperienza Wi-Fi a bordo che si completano a vicenda per tutta la durata del volo: Delta Sync Wi-Fi e Delta Sync seatback.