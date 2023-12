Air France-KLM introduce in flotta la A320neo Family con la consegna del primo A321neo a Transavia

In linea con il suo impegno volto a migliorare le proprie prestazioni economiche e ambientali, Air France-KLM continua il rinnovamento della sua flotta.

Il 19 dicembre 2023, il Gruppo ha preso in consegna il primo aeromobile A321neo, che sarà operato da Transavia Netherlands (leggi anche qui). Dotato di 232 posti in una configurazione a classe singola, l’aereo effettuerà il suo primo volo commerciale dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol il 5 gennaio 2024.

“Questo è l’inizio di un nuovo capitolo per Transavia e per il Gruppo”, ha dichiarato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM. “Con l’introduzione della famiglia Airbus A320neo nella nostra flotta, stiamo portando aerei più silenziosi, meno inquinanti e più efficienti nei consumi, in grado di trasportare più passeggeri. Questo massiccio investimento a lungo termine nella nostra flotta conferma il nostro impegno nel ridurre il nostro impatto ambientale, come pionieri di un’aviazione più sostenibile, migliorando al contempo l’esperienza dei nostri clienti”.

Questa consegna inaugurale fa seguito all’ordine evolutivo effettuato da Air France-KLM nel 2021 per 100 aeromobili della Airbus A320neo Family – con diritti di acquisto per ulteriori 60 aeromobili – per rinnovare le flotte di KLM e Transavia Netherlands e per rinnovare ed espandere la flotta di Transavia France.

Si prevede che Transavia France e KLM prenderanno in consegna i loro primi aeromobili A320neo Family rispettivamente all’inizio di gennaio ed entro la metà del 2024.

Beneficiando delle più recenti innovazioni tecnologiche, gli aeromobili della A320neo Family offrono le migliori prestazioni della loro categoria per le esigenze di rete delle compagnie aeree del Gruppo. Rispetto agli aerei della generazione precedente, offrono una riduzione del rumore del 50% nonché una riduzione del 15% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. Permettono inoltre una riduzione dei costi unitari superiore al 10%.

Il rinnovo della flotta è la prima leva per ridurre le emissioni di CO2 e di rumore, con effetto immediato. Oltre all’uso di Sustainable Aviation Fuel e misure operative come l’ecopilotaggio, è uno dei pilastri del percorso di decarbonizzazione del Gruppo, che mira a ridurre del 30% le emissioni di CO2 per passeggero/km entro il 2030 rispetto al 2019.

Entro il 2030, la quota di aeromobili di nuova generazione nella flotta del Gruppo dovrebbe raggiungere l’81%, contro il 21% nel 2023.

Dagli anni 2000 Air France-KLM ha già ridotto la propria impronta acustica del 40%.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)