oneworld® diventa la prima alleanza di compagnie aeree ad aderire a IATA CO2 Connect

IATA e l’alleanza oneworld lavoreranno insieme nel campo delle CO2 emission calculations con tutte le 13 compagnie aeree membri di oneworld, che si impegnano a fornire dati operativi allo IATA CO2 Connect emissions calculator. Ciò migliorerà ulteriormente la qualità e l’accuratezza dello strumento, poiché la percentuale di airline-specific fuel burn data utilizzati dal calcolatore aumenterà sostanzialmente, con i dati forniti dalle seguenti compagnie aeree membri di oneworld: Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qatar Airways, Qantas, Royal Air Maroc, Royal Jordanian e SriLankan Airlines.

Marie Owens Thomsen, IATA Senior Vice President, Sustainability and Chief Economist, ha dichiarato: “I viaggiatori vogliono fare scelte informate riguardo alla loro impronta di CO2 e IATA CO2 Connect si propone di fornire calcoli delle emissioni di CO2 basati su dati operativi. Siamo lieti che oneworld diventi la prima alleanza di compagnie aeree ad aderire a questa iniziativa, coinvolgendo le sue 13 compagnie aeree membri come contributori di dati. La loro decisione sottolinea l’importanza dell’obiettivo del settore di fornire coerenza e allineamento in questo campo”.

Grace Cheung, oneworld Environmental and Sustainability Board Chair and General Manager Sustainability, Cathay Pacific, ha dichiarato: “oneworld è orgogliosa di essere la prima alleanza aerea globale a supportare il lavoro di IATA per fornire ai clienti stime di alta qualità delle emissioni di CO2 dei loro voli. La nostra collaborazione con IATA su CO2 Connect aiuterà a sua volta i principali attori del settore dell’aviazione, tra cui compagnie aeree, produttori di aeromobili e travel management companies, tra gli altri, a fare scelte migliori e più informate per i viaggiatori e a migliorare l’ESG reporting”.

IATA ha lanciato CO2 Connect nel giugno 2022, con l’obiettivo di utilizzare i dati delle compagnie aeree membri, come fuel burn, belly cargo and load factors, per fornire calcoli di alta qualità sulle emissioni di CO2 per passeggero del volo. Abbinato ad altre IATA and open market data sources, IATA CO2 Connect calcola le emissioni di CO2 per 74 tipi di aeromobili, che rappresentano circa il 98% della active global passenger fleet, e considera i dati di traffico di 881 operatori aerei che rappresentano circa il 93% dei viaggi aerei globali.

Gli IATA CO2 Connect data calculations sono disponibili per i partner del settore tramite un’API o un flat file, nonché tramite airline sales channels e travel management companies.

In un recente sondaggio d’opinione, il 90% dei viaggiatori ha affermato di avere la responsabilità di conoscere le emissioni di carbonio del proprio volo, ma solo due su cinque lo fanno effettivamente. Mentre l’84% degli intervistati riconosce che è facile trovare strumenti per stimare con precisione le proprie emissioni di carbonio, la stragrande maggioranza (90%) si aspetta che le compagnie aeree o gli agenti di viaggio forniscano loro queste informazioni.

IATA CO2 Connect continuerà ad evolversi e includerà nuove funzionalità, avendo appena lanciato una corporate reporting solution per supportare la richiesta di segnalare accuratamente le emissioni di CO2 derivanti dai viaggi d’affari, e il prossimo anno introdurrà soluzioni di compensazione della CO2 per supportare le compagnie aeree e altri partner del settore. È inoltre in fase di sviluppo un Cargo calculator, che sarà lanciato nel 2024, per supportare la richiesta da parte di spedizionieri e spedizionieri di accedere a emissioni di CO2 precise derivate da dati reali delle compagnie aeree.

IATA CO2 Connect utilizza la Passenger CO2 Calculation Methodology (RP 1726) adottata dalla IATA Passenger Service Conference a marzo 2022. Questa è stata concepita con il supporto di partner leader di 20 compagnie aeree e i principali produttori di aeromobili, in consultazione con organismi internazionali di definizione degli standard e logistics services providers.

(Ufficio Stampa IATA – oneworld)