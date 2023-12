Qatar Airways presenta la prossima fase di trasformazione digitale dotando il Cabin Crew di Smart Onboard Functionality

Qatar Airways ha introdotto un’applicazione interna che consente al Cabin Crew di offrire esperienze personalizzate ai passeggeri. “Nella sua fase iniziale, l’applicazione offre approfondimenti in tempo reale su flight information, sui clienti e sui servizi. Ciò consente all’equipaggio di cabina di visualizzare i profili dei passeggeri, inclusi i membri del Privilege Club e dei membri oneworld, nonché tutte le richieste e preferenze di servizi speciali per un viaggio più personalizzato e integrato con la compagnia aerea. L’applicazione consente inoltre all’equipaggio di cabina di fornire accesso a materiali di formazione digitali aggiornati.

Nei prossimi mesi Qatar Airways raggiungerà il primo traguardo in questa fase di trasformazione digitale fornendo al Cabin Crew oltre 15.000 dispositivi mobili. La compagnia aerea completerà l’implementazione del nuovo progetto in più fasi, con l’intenzione di espandere la sua portata all’Hamad International Airport e agli aeroporti e alle lounge d’oltremare, integrando l’itinerario e i requisiti unici dei passeggeri in tutti i punti di contatto”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr Badr Mohammed Al Meer, ha dichiarato: “Noi di Qatar Airways siamo incredibilmente entusiasti di introdurre una nuova fase nella trasformazione digitale della compagnia aerea, in particolare quella che migliorerà la nostra esperienza di bordo di livello mondiale. In qualità di leader nell’innovazione del settore e nell’adozione del digitale, Qatar Airways eccelle nell’identificare e rispondere alle tendenze emergenti per il comfort e la comodità dei nostri passeggeri e questo progetto è un passo decisivo verso un’interazione più connessa e approfondita tra i nostri clienti e il personale”.

“Abbracciando soluzioni digitali, la compagnia aerea non solo sta snellendo i processi, ma sta anche dimostrando l’impegno a ridurre i rifiuti cartacei, facendo un passo verso modalità di lavoro più sostenibili.

Quest’anno Qatar Airways ha compiuto passi da gigante nella sua trasformazione digitale, inclusa la collaborazione con Google Cloud per esplorare soluzioni di analisi dei dati e intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei clienti e la sostenibilità”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)