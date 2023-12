Un film speciale per il 90° anniversario di Air France e il 70° anniversario della Patrouille de France

Per concludere un anno di celebrazioni per il 90° anniversario di Air France e il 70° anniversario della Patrouille de France, i due gioielli dell’industria aeronautica francese vengono onorati in un film speciale che li vede insieme in spettacolari riprese aeree.

“Alla fine di settembre 2023, il 22esimo Airbus A350-900 della compagnia denominato “Les Sables-d’Olonne” ha effettuato il suo ferry flight dall’assembly site del produttore a Tolosa all’hub globale di Air France a Parigi-Charles de Gaulle. Per l’occasione, i piloti della Patrouille de France Alphajet hanno effettuato un positioning flight in preparazione di un airshow nella regione dell’Occitania, volando a fianco dell’aereo nell’ambito di un air display coreografato alla perfezione.

L’operazione è stata filmata ad un’altitudine di oltre 2.500 metri sopra la Camargue. Preparata meticolosamente dagli equipaggi, questa missione speciale denominata “Athos A350” ha coinvolto undici velivoli di varie dimensioni e operanti a velocità diverse che volavano insieme per creare immagini eccezionali”, afferma Air France.

“È stato necessario un mese di preparazione e di scrupolosa collaborazione per pianificare nei minimi dettagli questo volo di 45 minuti, garantendo il massimo livello di sicurezza. Questo lavoro preparatorio, preparato congiuntamente dal Patrouille de France team, dall’Air France crew e dal pilota dell’aereo dotato di telecamera, è stato realizzato secondo gli standard più elevati”, afferma Eric Prévot, event manager & ATHOS A350 mission leader.

“Diretto da Eric Magnan (Airborne Films), uno specialista in riprese aeree, il film è stato girato da un French TBM 700 DAHER camera-mounted aircraft che incorporava un gyro-stabilized camera system all’avanguardia. La musica originale del compositore Augustin Saldjian è stata eseguita dall’Orchestra Filarmonica di Praga.

Un vero regalo per tutti gli appassionati di aviazione, questo film è un omaggio allo spirito pionieristico dell’intera industria aeronautica francese. Mette inoltre in risalto la sua lunga tradizione di innovazione, riconosciuta in tutto il mondo per la sua competenza ed eccellenza sia nel settore civile che in quello militare. Prodotto con il supporto della French Air and Space Force e di Airbus, testimonia anche la passione di lunga data e l’impegno quotidiano del personale di Air France e dell’intero settore aeronautico per far sentire l’influenza della Francia in tutto il mondo”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: ERIC MAGNAN / AIRBORNE FILMS)