Atterra a Sydney il primo Airbus A220 di Qantas Group

Il primo Airbus A220 di QantasLink è atterrato a Sydney, segnando la fase successiva del programma di rinnovamento della flotta del Gruppo (leggi anche qui).

L’aereo, che presenta una speciale livrea indigena, ha effettuato il ferry flight dallo stabilimento Airbus di Mirabel, in Canada, ed è atterrato a mezzogiorno dopo aver fatto tappa a Vancouver, Honolulu e Nadi (Fiji).

È il primo dei 29 A220 che saranno consegnati a QantasLink come parte del programma di rinnovo della flotta domestica del Gruppo. Sono inoltre in ordine altri 36 aerei widebody.

Gli A220 hanno il doppio del range dei Boeing 717 che sostituiscono, dando loro la possibilità di volare senza scalo tra due punti qualsiasi in Australia. Essendo il primo aereo del loro tipo in Australia, si prevede che gli aerei da 137 posti apriranno nuove rotte (dirette) domestiche e internazionali a corto raggio, man mano che altri aerei entreranno nella flotta.

Vanessa Hudson, Qantas Group CEO, ha affermato che l’A220 sbloccherà miglioramenti che vanno da minori emissioni a meno rumore e un migliore comfort per i passeggeri: “Non potremmo essere più entusiasti di dare il benvenuto a questo nuovo A220, insieme ai vantaggi che porterà ai nostri clienti e alle opportunità di carriera per il nostro personale. Le dimensioni e l’autonomia dell’A220 ci consentono di aggiungere nuove rotte dirette alla nostra rete che prima potrebbero non essere state commercialmente valide.

Un aereo più efficiente nei consumi è un modo in cui stiamo lavorando per raggiungere net zero e l’A220 genera circa il 25% in meno di emissioni di carbonio rispetto alla generazione precedente, oltre ad essere molto più silenzioso.

Questo arrivo segna l’inizio del più grande programma di rinnovamento della flotta domestica nella storia di Qantas, poiché il Gruppo prenderà in consegna in media un nuovo aeromobile ogni tre settimane nei prossimi anni.

Grazie a questo investimento nella flotta stiamo reclutando più piloti, personale di cabina e ingegneri e prevediamo di creare circa 8.500 posti di lavoro locali nel prossimo decennio”.

Essendo il primo A220 ad essere utilizzato in Australia, l’aeromobile, con marche di registrazione VH-X4A, sarà sottoposto ad approvazioni normative, airport readiness and crew familiarisation e training activities, prima di iniziare a volare sulla rotta Melbourne-Canberra nel primo trimestre 2024. L’A220 flight simulator for pilot training ha sede a Melbourne.

L’aereo è uscito dal reparto di verniciatura il mese scorso con una livrea complessa, come ultima aggiunta alla lunga serie Flying Art di Qantas. Qantas ha collaborato con la principale agenzia di design indigeno australiano, Balarinji, la Copyright Agency e il Tjungu Palya Art Center per riprodurre il senior Pitjantjatjara artist Maringka Baker’s painting Minyma Kutjara Tjukurpa (Two Sisters Creation Story) per l’aereo.

“La straordinaria livrea ha catturato l’attenzione di clienti, dipendenti e appassionati di aviazione in tutto il mondo e siamo orgogliosi che il nostro primo aereo A220 continui la nostra tradizione decennale di mostrare la First Nations art e la cultura attraverso la serie Flying Art”, ha aggiunto la signora Hudson.

Minyma Kutjara Tjukurpa è il tredicesimo nuovo aereo consegnato al Gruppo negli ultimi 12 mesi, inclusi nove Airbus A321LR per Jetstar e tre Boeing 787 Dreamliner per Qantas International. Nei prossimi 12 mesi sono previste ulteriori consegne di diversi tipi di aeromobili, incluso il primo Airbus A321XLR per Qantas Domestic, poiché il Boeing 737 verrà gradualmente ritirato.

Il secondo A220 è attualmente sulla final assembly line e sarà consegnato nel gennaio 2024. Altri cinque A220 saranno consegnati tra gennaio 2024 e la metà del 2025.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Airbus – Qantas Group)