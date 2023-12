Emirates SkyCargo conclude il 2023 con molti successi e porta avanti i suoi piani strategici di crescita a lungo termine

Emirates informa: “Emirates SkyCargo, la divisione cargo della più grande compagnia aerea internazionale del mondo, conclude un anno importante di crescita e di investimenti sia nelle operazioni attuali che in quelle future. A dimostrazione della fiducia nel ruolo essenziale che il cargo aereo continuerà a svolgere nel commercio globale, la compagnia aerea ha fatto passi da gigante verso i suoi piani strategici di crescita a lungo termine per raddoppiare la capacità nel prossimo decennio e consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nella logistica aerea globale”.

Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President di Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “Il 2023 è stato un anno cruciale per Emirates SkyCargo. Nonostante le continue fluttuazioni del trasporto aereo, le tendenze a lungo termine indicano che il settore sta crescendo a un tasso del 3-5% su base annua. Emirates SkyCargo, tuttavia, continua a superare la crescita del mercato, trasportando oltre 1.183.000 tonnellate di merci da gennaio a metà dicembre, con un solido aumento del 7% rispetto allo scorso anno. Guardando al futuro, siamo ben posizionati per incrementare costantemente le operazioni nel 2024, continuando la nostra crescita strategica per assicurarci di essere leader del settore con soluzioni veloci, affidabili, flessibili ed efficienti”.

“In linea con l’Agenda Economica di Dubai (D33), Emirates SkyCargo continua a impegnarsi per accrescere la posizione di Dubai come il più grande hub logistico del mondo, espandendo la sua flotta e la sua rete per servire meglio i clienti globali. Nel 1° trimestre, Emirates SkyCargo ha noleggiato due Boeing 747-400F, liberando immediatamente spazio cargo aggiuntivo in risposta alla forte domanda dei clienti. Questi velivoli si aggiungono alla flotta di 11 Boeing 777F e 251 aerei passeggeri.

Un’ulteriore espansione è all’orizzonte, con quattro nuovi 777-200F previsti nel 2024 e un quinto aereo nel 2025. Questo ordine si aggiunge ai 310 aerei passeggeri a fusoliera larga che Emirates ha all’interno del suo portafoglio e che vedranno la consegna di nuovi aerei e di nuova capacità cargo fino al 2035.

Basandosi sulla sua competitiva connettività globale, Emirates SkyCargo ha esteso la sua portata in Canada e Nord America attraverso una cooperazione strategica d’interlinea con Air Canada Cargo. I clienti possono ora prenotare le spedizioni che viaggeranno sui voli di Air Canada Cargo tramite e-SkyCargo, espandendo la portata di Emirates SkyCargo a oltre 60 città in Canada e a più di 150 città a livello globale.

A maggio, Emirates SkyCargo ha rafforzato il suo portafoglio prodotti multi-verticale, con il lancio di due nuovi prodotti su misura nell’ambito della sua sezione Life Sciences and Healthcare. Affrontando le sfide specifiche del trasporto nel settore sanitario, Emirates Vital è un prodotto specializzato progettato per il trasporto di studi clinici, terapie cellulari e genetiche e campioni umani, mentre Emirates Medical Devices consente il trasporto di tutti i materiali, dai pacemaker alle risonanze magnetiche. Dal lancio, Emirates SkyCargo ha trasportato quasi 1.000 tonnellate di merci altamente sensibili, utilizzando solo questi due prodotti.

Emirates Delivers ha esteso le operazioni al Kuwait, facilitando spedizioni internazionali consegnate porta a porta di articoli acquistati nel Regno Unito e negli Stati Uniti ad acquirenti esperti di e-commerce. Riconoscendo l’opportunità della più ampia regione del Medio Oriente, finora poco servita per quanto riguarda le spedizioni di e-commerce, Emirates Delivers si sta preparando a scalare in modo significativo nel 2024, offrendo soluzioni di consegna rapide, affidabili e convenienti”, afferma Emirates.

“Nel corso del 2023, Emirates SkyCargo ha contribuito a plasmare il panorama digitale delle operazioni cargo. Oltre alla propria piattaforma di prenotazione online su e-SkyCargo, la capacità della compagnia aerea è ora disponibile su due dei maggiori marketplace digitali, CargoAi e WebCargo, con l’intenzione di espandere ulteriormente la propria impronta digitale all’inizio del 2024. A ottobre, Emirates SkyCargo ha lanciato un’importante connessione host-to-host con lo spedizioniere globale Kuehne+Nagel, fornendo accesso diretto ai suoi prodotti e servizi leader di mercato sul motore di prenotazione interno di Kuehne+Nagel.

Riflettendo il più ampio contributo di Emirates SkyCargo al commercio globale, la compagnia aerea ha lanciato una nuova campagna che mostra come “Il mondo funziona meglio con Emirates SkyCargo”. Sconvolgendo la tradizionale pubblicità incentrata sulla USP del settore cargo, The World Works Better è diventato il mantra con cui Emirates SkyCargo opera, fornendo un impatto tangibile alle persone e alle imprese di tutto il mondo.

Impegnata a promuovere un impatto positivo nelle comunità che serve in tutto il mondo, Emirates SkyCargo non è nuova alle missioni umanitarie. In seguito ai devastanti terremoti che hanno colpito la Turchia e la Siria a febbraio, Emirates SkyCargo, in collaborazione con l’International Humanitarian City (IHC), ha istituito rapidamente un ponte aereo per Istanbul. Dedicando uno spazio cargo sul suo volo giornaliero per Istanbul per un periodo di due settimane, Emirates SkyCargo e IHC hanno assicurato un flusso costante di forniture di emergenza alle ONG presenti sul posto.

Emirates SkyCargo continua a concentrarsi su iniziative sostenibili e ambientali che hanno un impatto significativo, sia nelle proprie operazioni che in tutto il settore. Dai programmi a terra che assicurano il riciclo del 75% di tutti i fogli di plastica nelle strutture della compagnia aerea a Dubai fino all’ottimizzazione del modo in cui vengono caricati gli aeromobili, le operazioni più ecologiche e sostenibili rimarranno una priorità per Emirates SkyCargo fino al 2024 e oltre.

Ad agosto, Emirates Group ha ottenuto le certificazioni IATA Environmental Assessment (IEnvA) Stage One e IEnvA Illegal Wildlife Trade module, un risultato a cui Emirates SkyCargo ha contribuito in modo significativo. Già leader mondiale nella prevenzione del traffico illegale di animali selvatici, la certificazione è un riconoscimento dell’impegno dell’intera azienda ad agire.

Mentre il 2023 volge al termine, Emirates SkyCargo non mostra segni di rallentamento. Riflettendo la sua fiducia nel futuro della logistica aerea e per servire i suoi clienti in un panorama dinamico, Emirates SkyCargo ha definito piani di crescita ambiziosi, tra cui investimenti in capacità digitali, l’aggiunta di 20 nuove destinazioni alla sua rete di cargo e il raddoppiamento della capacità esistente nel prossimo decennio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)