Skellefteå City Airport collabora con SAS sul Sustainable Aviation Fuel

Skellefteå City Airport diventa il primo aeroporto individuale in Svezia ad aderire al SAS Corporate Sustainability Program. Ciò significa che l’aeroporto acquisterà environmentally friendly aviation fuel per tutti i suoi viaggi d’affari con SAS nel periodo 2023/2024.

Il fattore più importante per ridurre le emissioni nel settore dell’aviazione è sostituire i combustibili fossili (cherosene) con sustainable aviation fuels (SAF). Il SAS Corporate Sustainability Program è un’iniziativa progettata per soddisfare la customer demand per sustainable aviation fuels, che ridurranno l’impatto climatico dei viaggi aerei e del trasporto aereo.

“Se sempre più aziende acquistassero biofuel per i loro viaggi d’affari la domanda aumenterebbe e, di conseguenza, si accelererebbe la produzione e l’utilizzo dei biofuel. Skellefteå Airport è già attivamente impegnato nella transizione climatica del settore aeronautico, quindi è naturale per noi che i dipendenti volino senza fossili quando viaggiano in aereo. Volando con 100% biofuel in tutti i nostri viaggi d’affari con SAS nel 2023-2024, tutto il carburante fossile per l’aviazione verrà sostituito con carburante sostenibile. Vogliamo dimostrare quanto sia facile per un’azienda aderire e far parte della transizione verde della Svezia”, afferma Robert Lindberg, CEO di Skellefteå City Airport.

“Coinvolgendo i nostri clienti e collaborando con loro ridurremo le emissioni di CO2 fossile e consentiremo una produzione su larga scala di sustainable aviation fuels. Ci auguriamo che la partnership tra Skellefteå City Airport e SAS possa ispirare altre aziende ad aderire al nostro programma di sostenibilità aziendale e a far parte del viaggio per trasformare l’aviazione per le generazioni a venire. Il comune di Skellefteå ha aderito al programma all’inizio di quest’anno. Skellefteå è davvero in prima linea quando si tratta di guidare attivamente il cambiamento verso un’aviazione più sostenibile”, afferma Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability, SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)