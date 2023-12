LATAM annuncia un ordine per ulteriori cinque Boeing 787

LATAM Group annuncia un ordine per altri cinque Boeing 787 Dreamliner, continuando a portare avanti il proprio impegno per essere più efficiente e sostenibile. L’acquisto colloca il gruppo aereo sudamericano tra i maggiori operatori del Dreamliner in America Latina.

Con questo ordine, insieme alle consegne già programmate di questo modello nei prossimi anni, LATAM Group raggiungerà un totale di 46 aerei Boeing 787. Questo investimento, che rappresenta un aumento di 20 aerei di questo modello rispetto alla flotta pre-pandemia, rafforza l’impegno del gruppo ad avere una delle flotte più moderne ed efficienti del Sud America.

Inoltre, LATAM Group ha deciso di equipaggiare i prossimi Boeing 787 che riceverà con motori GEnx di GE Aerospace, diventando la prima compagnia aerea in Sud America ad avere questi motori noti per le loro elevate performance e per l’efficienza.

“Queste azioni sono pienamente in linea con l’impegno per la sostenibilità e avvicinano LATAM all’obiettivo di diventare un gruppo a zero emissioni di carbonio entro il 2050”, ha affermato Ramiro Alfonsín, CFO di LATAM Airlines Group S.A. “L’incorporazione dei motori GEnx è una decisione che offre maggiore flessibilità e opzioni per l’espansione della flotta a lungo raggio. Inoltre, l’aumento delle dimensioni della flotta di Boeing 787 consentirà al gruppo di operare con due diversi modelli di motori, noti per la loro tecnologia all’avanguardia e il ridotto impatto ambientale, in modo complementare”.

“Il 787 Dreamliner è perfettamente adatto a supportare gli obiettivi operativi e di sostenibilità di LATAM Group con le sue prestazioni eccezionali, la capacità di rotte flessibili e il comfort migliorato per i passeggeri”, ha affermato Mike Wilson, vice president of Latin America and Caribbean Sales, Boeing Commercial Airplanes. “Non vediamo l’ora di collaborare con LATAM Group, poiché collega l’America Latina con il mondo e fa la differenza nelle comunità che serve”.

La famiglia di motori GEnx ha più di 50 milioni di ore di volo dall’entrata in servizio nel 2011 ed è il fastest-selling high-thrust engine nella storia di GE, con quasi 3.000 motori in servizio e in backlog, compresi i ricambi, secondo i dati del produttore.

“GE Aerospace è lieta di dare il benvenuto a LATAM Airlines Group nella famiglia di motori GEnx”, ha affermato Kathy MacKenzie, Vice President, GE Commercial Programs for GE Aerospace. “Mentre LATAM Group continua ad espandere e far crescere la sua flotta di 787 Dreamliner, non vediamo l’ora di supportare il loro continuo successo in ogni fase del percorso”.

La famiglia 787 Dreamliner offre una fuel efficiency superiore, mantenendo competitivi gli airline customers. Il Boeing 787 utilizza il 25% in meno di carburante e crea il 25% in meno di emissioni rispetto agli aerei che sostituisce. Il Boeing 787-9 può trasportare 300 passeggeri per 7.565 miglia nautiche (14.010 km).

Il Boeing 787 è progettato per il comfort, offrendo una cabina spaziosa, illuminazione a LED regolabile, finestrini più grandi, migliore qualità dell’aria, smooth ride technology e ampio spazio di stivaggio, per un’esperienza di volo più piacevole.

Attualmente il Gruppo dispone di 332 aerei, 56 Boeing passenger aircraft (767, 777 e 787) e 256 Airbus aircraft (A319, A320, A320neo, A321 e A321neo). Inoltre LATAM Cargo dispone di 20 cargo aircraft.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Boeing – GE Aerospace – Photo Credits: Boeing)