Eve Air Mobility rilascia gli eVTOL Airworthiness Criteria per la consultazione pubblica

Eve Air Mobility (“Eve”) annuncia il rilascio dei proposed airworthiness criteria per la consultazione pubblica. La National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) ha svelato questi criteri, che rappresentano una pietra miliare degna di nota nel processo di certificazione e mostrano i notevoli progressi raggiunti nello sviluppo del velivolo eVTOL di Eve.

I criteri di aeronavigabilità proposti dall’ANAC sono soggetti a consultazione pubblica fino a metà febbraio 2024. Dopo questo periodo, l’ANAC analizzerà il feedback ricevuto, incorporando potenzialmente modifiche nei criteri e successivamente svelando la base di certificazione finale. Una volta finalizzati i criteri, Eve e ANAC si concentreranno sugli strumenti di conformità da considerare per la certificazione eVTOL. Come affermato in precedenza, ANAC è la principale autorità di certificazione per il progetto eVTOL di Eve.

“La pubblicazione dei criteri di aeronavigabilità proposti è una pietra miliare importante verso il percorso di certificazione dell’eVTOL di Eve e l’apertura ai commenti del pubblico contribuisce all’allineamento delle certification basis all’interno del settore e tra le diverse autorità di certificazione. Ciò è in linea con il percorso di Eve che mira a far sì che il vehicle type certificate venga rilasciato dall’ANAC, come principale autorità di certificazione, e convalidato da altre autorità in tutto il mondo, dove verrà utilizzato l’eVTOL”, ha affermato Luiz Valentini, chief technology officer, Eve.

“Eve ha formalizzato il processo per ottenere un Type Certificate per il suo eVTOL con ANAC nel febbraio 2022. Il processo di certificazione dell’eVTOL si allinea con le procedure per ottenere uno “special class category” aircraft Type Certificate, aderendo ai requisiti di aeronavigabilità delineati nei regolamenti brasiliani esistenti sull’aviazione civile e altri criteri stabiliti.

In un passo significativo verso il riconoscimento globale, all’inizio di quest’anno Eve ha anche formalizzato la Type Certificate validation con l’U.S. Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti e sta lavorando attivamente per ottenere una convalida simultanea.

Abbracciando un approccio globale al suo progetto eVTOL, Eve, in collaborazione con importanti organizzazioni ed enti come ANAC, è pronta a plasmare il futuro della mobilità aerea urbana promuovendo i progressi nel trasporto aereo urbano. L’azienda fornirà un’alternativa sicura e sostenibile e continuerà a maturare il design e le capacità dei suoi aerei con una ricerca dedicata dell’efficienza, integrando perfettamente la tecnologia all’avanguardia nel settore”, conclude Embraer.

Eve Air Mobility riceve la ESG Financing Guarantee da Bradesco Bank in Long-Term Funding

Bradesco Bank ha concluso con Eve Mobilidade Aérea Urbana, una controllata di Eve Air Mobility (“Eve”) e una spin-off di Embraer, la prima ESG financing guarantee operation allineata ai Green Loans Principles (versione 2023), che segue un insieme di linee guida per strutturare operazioni di finanziamento con finalità sostenibili. Eve sta sviluppando soluzioni per l’ecosistema globale della Urban Air Mobility (UAM), incluso un electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft. L’importo totale garantito ammonta a 490 milioni di R$ e sarà assegnato esclusivamente allo sviluppo dell’eVTOL di Eve.

La linea di credito è stata approvata dalla Brazil’s National Development Bank (BNDES) da Finem Line e dal Climate Fund, il cui obiettivo è sostenere la realizzazione di progetti e lo sviluppo tecnologico legati alla riduzione delle emissioni di gas serra e all’adattamento al cambiamento climatico e alle sue conseguenze.

Ad oggi sono stati emessi proventi per un totale di 127 milioni di R$. Bradesco assegnerà gradualmente i nuovi proventi, secondo l’esborso di BNDES a Eve, che mantiene l’arretrato leader del settore di 2.850 velivoli eVTOL.

“Alla recente COP28 di Dubai, i leader globali hanno discusso le azioni strategiche per accelerare la riduzione delle emissioni globali entro il 2030. La garanzia di finanziamento ESG di Eve riflette direttamente il nostro impegno per la sostenibilità, che è intrinsecamente legato alla nostra strategia aziendale. Il nostro obiettivo va oltre l’offerta di soluzioni più ecologiche per la mobilità aerea urbana, ci concentriamo sulla costruzione di una catena del valore in linea con le migliori pratiche del mercato”, ha spiegato Eduardo Couto, Eduardo Couto, chief financial officer of Eve.

“L’eVTOL di Eve è completamente elettrico con un’impronta sonora inferiore rispetto agli aerei convenzionali e fornisce zero emissioni locali. Progettato per gli spostamenti urbani, offrirà viaggi sicuri, efficienti, confortevoli e più sostenibili all’interno delle città di tutto il mondo. Eve prevede le prime consegne e l’entrata in servizio già nel 2026 e tra i suoi clienti figurano United Airlines, Republic Airways, Helisul Aviação e VOAR, tra gli altri. Ad oggi in Brasile, Eve ha ordini per un massimo di 335 velivoli eVTOL“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)