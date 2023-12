News Brevi – 21.12.2023

FESTE: LE PREVISIONI DELL’AEROPORTO DI CAGLIARI – L’Aeroporto di Cagliari informa: “Dal 22 dicembre ’23 al 7 gennaio ’24, sono previsti circa 200.000 passeggeri tra arrivi e partenze, con circa 1.300 movimenti a fronte di circa 230.000 posti offerti. Nello specifico, dal 22 al 28 dicembre si attendono 74.000 viaggiatori, dal 29 dicembre al 2 gennaio 62.000 e dal 3 a 7 gennaio 63.000 (somma tra arrivi e partenze). Le previsioni superano i dati dello stesso periodo dello scorso anno. Il traffico complessivo registrato nel periodo 1° gennaio – 15 dicembre 2023 all’Aeroporto di Cagliari è di circa 4.700.000 passeggeri, per un aumento del traffico di oltre il 10%. La stagione invernale attualmente in corso allo scalo cagliaritano è caratterizzata da circa 210 voli settimanali e 33 collegamenti di linea – di cui 23 nazionali e 10 internazionali – operati da 7 compagnie aeree in 9 Paesi diversi”.

AERONAUTICA MILITARE: CONSEGNATI GLI SPADINI AGLI ALLIEVI DEL 1° CORSO – Si è svolta presso la Sala Teatro dell’Accademia Aeronautica, alla presenza del Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, la tradizionale cerimonia di consegna degli spadini a 92 Allievi del 1° Corso regolare. A dare il benvenuto alle autorità civili e militari ed ai familiari dei giovani allievi è stato il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali: “La consegna dello Spadino rappresenta un importante passaggio di consegne, tradizioni e valori che si tramandano da generazioni tra i frequentatori dell’Accademia Aeronautica. Un momento esaltante, nella vita di ogni allievo che racchiude sentimenti di orgoglio, per essere riusciti a superare un iter selettivo ed addestrativo particolarmente sfidante; entusiasmo, per le sfide future ancora da affrontare; stima per tutti i colleghi di corso con cui si sta sviluppando un legame unico che si consoliderà durante questo percorso, colleghi con cui si condividono le difficoltà ma soprattutto le soddisfazioni e le emozioni che state vivendo in questi primi mesi di Accademia”. A conclusione del suo intervento il Generale Casali si è complimentato con tutti i frequentatori: “Continuate questo cammino con la stessa determinazione, forza di volontà e passione senza mai adagiarvi sugli allori, il percorso che vi aspetta non è semplice, ma vi consentirà di vivere un’esperienza unica e entusiasmante esplorando i nuovi domini utilizzando mezzi tecnologicamente all’avanguardia sempre al servizio del nostro Paese” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM: STATAMENT SULLA CAPACITY DECLARATION DI AMSTERDAM SCHIPHOL – KLM informa: “Schiphol ha annunciato oggi che nel 2024 saranno possibili 483.000 movimenti di aerei, a determinate condizioni. Ciò consentirà a KLM di continuare la ripresa dopo il periodo estremamente difficile della pandemia. Siamo lieti di questo. Operazioni stabili e prevedibili sono vitali per clienti e dipendenti, che comprensibilmente si aspettano questo da noi. Ora abbiamo appena tre mesi invece dei soliti sei mesi per prendere le disposizioni necessarie. KLM farà ovviamente tutto il possibile per operare il numero di voli che le sono stati assegnati”.

IBERIA TRASPORTA PIU’ DI 30 NIBBI REALI PR CONTRIBUIRE ALLA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE IN SPAGNA – Iberia informa: “Il nibbio reale è un rapace di medie dimensioni che, secondo la Direttiva Uccelli dell’Unione Europea, è “quasi a rischio” in Europa. In Spagna non esistono quasi uccelli di questa specie, anche se la zona più colpita è la metà meridionale della penisola, dove è praticamente estinta. In questo contesto, la ONG AMUS-Action for the Wild World, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla conservazione delle specie minacciate, ha avviato un progetto per reintrodurre il nibbio reale nel sud-ovest della Spagna, con l’obiettivo di migliorare la sua conservazione nel zona più colpita del Paese. Questa proposta fa parte dei progetti LIFE-Eurokite dell’Unione Europea, che hanno come uno dei loro obiettivi la protezione del nibbio reale. Iberia ha aderito all’iniziativa trasportando 32 pulcini di nibbio reale in aereo dal Regno Unito alla Spagna, cosa che ha fornito un importante sostegno affinché il progetto andasse avanti. Hanno viaggiato nelle stive dell’aereo Iberia che operava sulla rotta IB3175 da Londra a Madrid. All’aeroporto di Madrid, il personale della ONG ha atteso l’arrivo degli uccelli per il loro successivo trasferimento alle strutture AMUS nella provincia di Badajoz. I 32 uccelli sono già stati liberati nel sud-ovest della penisola, aumentando così la dimensione della popolazione nidificante di questa specie. Si tratta di un passo nuovo e decisivo per la conservazione del nibbio reale in Spagna”.

ANA INTRODUCE NUOVI AMENITY KITS SUI VOLI INTERNAZIONALI IN FIRST AND BUSINESS CLASS – All Nippon Airways (ANA) introdurrà nuove amenity pouches nelle sue cabine di First e Business Class sui voli internazionali, a partire dall’inizio di gennaio 2024. Le pouches sono realizzate in collaborazione con ETTINGER, fondata nel 1934. La custodia ETTINGER, realizzata in tela di cotone naturale e materiali riciclati, esemplifica l’impegno di ANA per la sostenibilità e sarà la prima compagnia aerea al mondo a offrire l’ETTINGER amenity pouch. In First Class, ANA offrirà i cosmetici “SENSAI”, un prodotto cosmetico realizzato con materiali coltivati in un’azienda agricola orientata al riciclaggio che non utilizza pesticidi o fertilizzanti chimici per alcuni dei suoi ingredienti. Per i passeggeri di Business Class, ANA offrirà “AVEDA” amenities, che non sono mai testati sugli animali e aderiscono a una politica di gestione attenta all’ambiente, compresi i materiali derivati da risorse naturali. Inoltre, le amenity pouches di entrambe le classi includeranno una borsa riutilizzabile originale ANA realizzata con materiali riciclati. “La collaborazione di ANA con ETTINGER simboleggia il nostro impegno per la sostenibilità e offre ai clienti prodotti di lusso che migliorano la loro esperienza di viaggio”, ha affermato Tomoji Ishii, executive vice president, customer experience management and planning of ANA. “Questi amenity pouches non sono solo compagni di viaggio; rappresentano la dedizione di ANA ai nostri ‘ANA Future Promise goals’ di rimozione della plastica”. A sostegno dei suoi impegni di sostenibilità, ANA sta interrompendo l’uso della plastica in amenity kit packaging. ANA introdurrà paper bands, a partire dagli ETTINGER amenity pouches. Si prevede che questo cambiamento strategico ridurrà l’utilizzo di plastica usa e getta di circa 1,7 tonnellate all’anno.

AMERICAN UTILIZZA IL MACHINE LEARNING PER I MOVIMENTI NEI SUOI HUB DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE – American Airlines informa: “American ha sviluppato la tecnologia Smart Gating in modo che i nostri aerei trascorrano meno tempo in attesa sulla pista e i clienti abbiano più tempo per effettuare le loro coincidenze. Lo strumento è stato sviluppato dai team IT e Operations di American per ridurre i conflitti tra i gate, alleviare la congestione delle rampe e abbreviare i tempi di taxi. È uno dei tanti modi in cui utilizziamo la tecnologia innovativa per garantire operazioni più affidabili ed efficienti (leggi anche qui)”.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS LANCIANO NEL REGNIO UNITO LA BIG ORANGE SALE PER IL NATALE – easyJet ha lanciato oggi in UK la più grande Big Orange Sale di sempre, giusto in tempo per Natale. “Sono ora disponibili per la prenotazione oltre 2,8 milioni di posti, inclusi 1,2 milioni da e per il Regno Unito, con uno sconto fino al 20%. Le tariffe scontate sono disponibili su migliaia di voli easyJet tra l’8 gennaio e il 30 novembre 2024 dal Regno Unito verso oltre 130 destinazioni attraverso l’impareggiabile rete della compagnia aerea che abbraccia Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Gli sconti sono disponibili per la prenotazione da oggi, giovedì 21 dicembre, fino alle 23:00 di lunedì 5 febbraio su easyJet.com e tramite l’app mobile per i voli, insieme ai pacchetti vacanza su easyJet.com/holidays”, afferma easyJet. Ali Gayward, Country Manager di easyJet nel Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare oggi la nostra più grande Big Orange Sale di sempre, in modo che i clienti possano prenotare in anticipo per ottenere un ottimo affare quando pianificano il loro prossimo viaggio a corto raggio o pacchetto turistico, o anche un regalo di Natale dell’ultimo minuto”.

DELTA: DALLE PARTEI DI AEREI ALLE OPERE D’ARTE – Delta informa: “Nell’ambito degli sforzi continui di Delta per supportare i talenti emergenti, la compagnia aerea ha commissionato opere a sei artisti emergenti per elevare il loro lavoro a un nuovo pubblico e mostrare il loro talento. Le gallerie coinvolgenti, sia in aria che a terra, presentavano pezzi commissionati e lavori passati degli artisti, ispirando gli ospiti a esplorare le proprie connessioni tra arte e viaggio. I pezzi commissionati sono stati realizzati con materiali selezionati con cura da aerei Delta in pensione. Ogni artista ha utilizzato la propria visione creativa per trasformare questi materiali in opere d’arte uniche, molti dei quali esplorano nuovi mezzi e discipline. Mentre Delta continua a rafforzare la sua presenza nel sud della Florida con voli aggiuntivi da Miami, sta anche investendo nella comunità artistica locale con un contributo ad Arts Access presso la Miami Foundation. Per celebrare la partnership con questi sei artisti nati e residenti a Miami, la donazione aiuterà a fornire accesso ed educazione artistica ai bambini nell’area di Miami per ispirare la prossima generazione di artisti a prendere il volo”.

AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI: INCIDENTE SIMULATO PER L’ESERCITAZIONE ANNUALE – L’Aeroporto di Trapani informa: “Il volo XH1234 della Goodbye Flight, nome di fantasia, in partenza per Milano Linate dall’aeroporto civile di Trapani Birgi, delle 15.30, dopo l’impatto con un volatile, tecnicamente definito bird strike, con un motore in stallo, è stato costretto a interrompere il decollo. Uscito di pista, ha preso fuoco. È questo lo scenario ipotizzato per l’esercitazione annuale Pea, Piano di emergenza aeroportuale, che si è svolta, ieri, all’aeroporto Vincenzo Florio in full scale, cioè su scala totale, ipotizzando l’evento più grave, appunto l’incidente. Il piano ha movimentato oltre 200 persone e circa 50 mezzi, con una chiusura al traffico, sia civile sia militare, per tre ore. Gli studenti dell’istituto aeronautico Marino Torre di Trapani, con alcuni insegnanti e genitori sono stati i figuranti dell’operazione, nel ruolo di passeggeri e dei loro familiari”. Il commento del direttore generale di Airgest, Michele Bufo: “Abbiamo simulato l’attivazione del piano di emergenza aeroportuale, un’eventualità che speriamo di non vivere mai nella realtà. Facciamo delle esercitazioni periodiche, proprio per essere sicuri che tutta la macchina dei soccorsi sia pienamente efficiente e in grado di intervenire in modo appropriato e tempestivo. Quando la torre di controllo attiva il sistema di gestione dell’emergenza, segue l’arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco militari e civili e quindi l’assistenza e il soccorso alle persone coinvolte. È una procedura di livello internazionale che si fa in tutti gli aeroporti, in tutto il mondo, con le medesime modalità, qui ha una maggiore capacità di risposta perché si somma all’intervento della parte civile anche quello militare”.

L’AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA COMUNICA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ESERCIZIO 2024 – L’Aeroporto di Bologna informa: “Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato le date del 2024 per la pubblicazione dei risultati finanziari approvati dal Consiglio di Amministrazione ed ha altresì stabilito la data dell’Assemblea degli azionisti, in unica convocazione. Eventuali modifiche alle date saranno comunicate tempestivamente. In occasione della diffusione dei dati contabili di periodo sono previste conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria secondo tempi e modalità che saranno resi noti non appena definiti”.

BOEING CONSEGNA IL PRIMO ORCA EXTRA LARGE UNCREWED UNDERSEA VEHICLE ALLA U.S. NAVY – Boeing ha consegnato il primo Orca Extra Large Uncrewed Undersea Vehicle (XLUUV) alla U.S.Navy, dopo il completamento dei test di accettazione questo mese. L’XLUUV, designato dalla Marina come “Orca”, è una nuova classe di sottomarini autonomi in grado di svolgere missioni critiche di lunga durata per ottenere il dominio marittimo sottomarino in ambienti mutevoli e acque contestate. “Questo è il culmine di oltre un decennio di lavoro pionieristico, sviluppando un veicolo sottomarino a lungo raggio e completamente autonomo con una grande payload capacity, che può operare in modo completamente indipendente da un veicolo ospite”, ha affermato Ann Stevens, Boeing Maritime and Intelligence Systems vice president. “Ho avuto il grande piacere di vedere il nostro team dare vita a questa capacità unica nel suo genere e sono orgogliosa della loro innovazione, perseveranza e impegno costante che hanno portato all’UUV più avanzato e capace al mondo. Con la partnership della Marina, non vediamo l’ora di continuare a fornire alla flotta questo veicolo rivoluzionario”. Orca è il risultato di oltre 50 anni di esperienza Boeing nella costruzione e nella gestione di undersea vehicles.

EMBRAER ESPANDE LE CAPACITA’ DI SUPORTO E MANUTENZIONE NEGLI STATI UNITI – Embraer ha annunciato che sta raddoppiando la propria maintenance service capacity negli Stati Uniti, per supportare la continua crescita della base clienti dei suoi jet executive, attraverso l’aggiunta di tre Executive Aviation Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facilities in Dallas Love Field, TX, Cleveland, OH, Sanford, FL. “Siamo lieti di offrire ulteriori service locations ai nostri clienti, poiché espanderemo in modo significativo la capacità, l’efficacia e l’impronta del nostro MRO network negli Stati Uniti. La nostra Executive Jets fleet è cresciuta rapidamente negli ultimi anni poiché la forte domanda continua per l’intero portafoglio di prodotti. Questa espansione fornirà capacità aggiuntiva immediata e garantirà che siamo pronti a prenderci cura dei nostri stimati clienti e a crescere strategicamente per molti anni a venire”, afferma Frank Stevens, Vice President MRO Services, Embraer Services and Support. Embraer aumenterà inoltre sostanzialmente il proprio Mobile Response network di 28 teams e amplierà le proprie capacità compreso l’accesso a servizi interni, verniciatura e riparazione di componenti come parte di questa espansione. Il servizio in queste località inizierà nel secondo trimestre 2024. Embraer dispone attualmente di tre owned U.S.-based service centers dedicati ai suoi executive jet customers situati a Mesa, Arizona, Melbourne, Florida e Fort Lauderdale, Florida. Inoltre, la società dispone di 24 authorized service centers per i suoi executive jets negli Stati Uniti.

ROLLS-ROYCE: HIGH SPEED FERRIES CON MTU GAS ENGINE – Rolls-Royce informa: “Il primo traghetto interno in Europa alimentato da un high-speed mtu Series 4000 gas engine è appena entrato in funzione sul Lago di Costanza, Germania. Il traghetto, recentemente battezzato Richmond, attraverserà il Lago di Costanza da otto a nove volte al giorno, trasportando fino a 700 passeggeri e 64 auto da Meersburg a Costanza e ritorno. Si unisce ad una flotta di altri cinque traghetti, tutti alimentati da motori MTU. I due mtu Series 4000 engines a otto cilindri forniscono ciascuno 746 Kw di potenza e funzionano con meno rumore e vibrazioni rispetto a un motore diesel, mantenendo le emissioni al di sotto degli attuali IMO III nitrogen oxide limits, anche senza post-trattamento dei gas di scarico. Un multipoint gas injection system garantisce un comportamento di accelerazione dinamico mentre il turbocharging system consente riserve di potenza sufficienti su tutta la gamma di velocità per manovre difficili. In futuro l’operatore del traghetto spera di far operare la nave con bio-liquified natural gas (LNG) e quindi di essere completamente neutrale dal punto di vista climatico”.