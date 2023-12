Rolls-Royce avvia una nuova serie di hydrogen research tests

Rolls-Royce annuncia di aver avviato una nuova serie di innovativi hydrogen research tests. “Sia Rolls-Royce che il suo partner easyJet si impegnano a essere in prima linea nello sviluppo della hydrogen combustion engine technology, in grado di alimentare una gamma di aeromobili, compresi quelli nel narrowbody market segment, dalla metà degli anni ’30 in poi.

L’ultima serie di test, per testare gli aerospace cryogenic liquid hydrogen pump systems, è iniziata presso la Rolls-Royce facility di Solihull, UK.

Questi affronteranno una sfida ingegneristica chiave: prendere il low-pressure liquid hydrogen, raffreddato sotto i -250°C, e pressurizzarlo in modo che possa poi essere pompato in un motore per essere bruciato”, afferma Rolls-Royce.

“Rolls-Royce ha identificato tre sfide tecnologiche nel percorso verso l’utilizzo dell’idrogeno nell’aviazione: fuel combustion, fuel delivery e fuel systems integration con il motore. Tutti gli elementi devono essere confermati per funzionare in sicurezza.

A settembre Rolls-Royce ha stabilito una prima mondiale, quando i test su un full annular combustor di un motore Pearl 700 al DLR di Colonia, alimentato al 100% da idrogeno, hanno dimostrato che il carburante può essere bruciato in condizioni che rappresentano la maximum take-off thrust (leggi anche qui).

I test di Solihull segnano ora l’inizio della comprensione del fuel delivery element. I test iniziali si sono concentrati sul raffreddamento della pompa e sulla comprensione del suo comportamento in cryogenic conditions. Ulteriori test riprenderanno all’inizio del prossimo anno”, prosegue Rolls-Royce.

Simon Burr, Group Director of Engineering, Technology and Safety, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Continuiamo a fare buoni progressi nel nostro viaggio verso l’idrogeno lavorando al fianco di easyJet. L’idrogeno è un’opportunità che può far parte della transizione energetica dell’aviazione e ci impegniamo a comprenderne appieno il potenziale”.

Jane Ashton, Director of Sustainability, easyJet, ha dichiarato: “L’idrogeno sarà un componente chiave per aiutare la short haul aviation a decarbonizzare le sue operazioni e quindi accogliamo con favore i continui progressi nel programma di test di Rolls Royce. Non vediamo l’ora di lavorare con Rolls-Royce per sviluppare queste nuove tecnologie, che hanno il potenziale per creare un vero cambio di passo nel settore dell’aviazione”.

“L’anno scorso, easyJet e Rolls-Royce hanno anche stabilito un primato mondiale, facendo funzionare con successo un moderno motore aeronautico, un AE2100, con 100% green hydrogen a Boscombe Down, Regno Unito (leggi anche qui).

Il programma di test supporta un obiettivo a lungo termine per Rolls-Royce e easyJet: un full gas hydrogen ground test con un Pearl engine.

Ciò porterà a sua volta a un full ground test su un motore Pearl che utilizza liquid hydrogen: sia easyJet che Rolls-Royce hanno l’ambizione condivisa di portare poi la tecnologia in volo.

I pump research tests ricevono sostegno finanziario attraverso l’UK Government Aerospace Technology Institute, mentre il più ampio hydrogen test programme riceve finanziamenti da easyJet“, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – easyJet – Photo Credits: Rolls-Royce plc)