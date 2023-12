Qatar Airways presenta la 2024 Network Expansion, incluso un forte Summer Schedule che comprende anche Venezia

Qatar Airways annuncia l’espansione del suo network nel 2024 con nuove destinazioni e riprese di voli, prenotabili prima del nuovo anno. “I viaggiatori possono iniziare a pianificare i loro viaggi estivi 2024 con la ripresa di Venezia a giugno, seguita dalla nuova destinazione di Amburgo a luglio.

Questi gateway fungeranno da veicolo per una maggiore attività economica e turistica poiché si collegheranno alla pluripremiata rete di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways. Si prevede che Venezia vedrà una forte domanda da destinazioni come Giappone, Cina e Australia, mentre Amburgo fungerà da porta d’ingresso verso il Sud Africa, la Thailandia e le Filippine”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha commentato: “Mentre quest’anno volge al termine, siamo lieti di presentare ai nostri passeggeri nuove ed entusiasmanti opportunità di viaggio per l’anno 2024. A partire dalla nostra ripresa su Venezia e un volo inaugurale per Amburgo, Qatar Airways e il suo hub, l’Hamad International Airport, continuano a posizionarsi sulla mappa globale come gateway leader per i viaggi e la connettività internazionale. Non vediamo l’ora di vedere i nostri passeggeri scoprire nuove esperienze e riprendere a volare verso le loro destinazioni preferite”.

“I viaggiatori che desiderano trascorrere l’estate 2024 in Europa hanno più scelta che mai e ora possono trascorrere giornate soleggiate in riva al fiume ad Amburgo e gustare un gelato mentre navigano sui canali di Venezia.

Gli annunci arrivano sulla scia della recente espansione dell’orario invernale di Qatar Airways che include un aumento delle frequenze di volo verso destinazioni chiave per il tempo libero, tra cui Amsterdam, Bangkok, Barcellona, Belgrado e Miami, collegandosi attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport di Doha.

Venezia – sette voli settimanali in vigore dal 12 giugno 2024.

Da Doha a Venezia con partenza alle 09:00 e arrivo alle 14:20 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Da Venezia per Doha con partenza alle 16:50 e arrivo alle 23:10 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Amburgo – sette voli settimanali in vigore dal 1° luglio 2024.

Da Doha ad Amburgo con partenza alle 08:35 e arrivo alle 14:10 il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Da Amburgo a Doha con partenza alle 15:40 e arrivo alle 22:40 il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Da Doha ad Amburgo con partenza alle 2:15 e arrivo alle 07:50 il martedì, giovedì e sabato. Da Amburgo a Doha alle 09:20 e con arrivo alle 16:20 martedì, giovedì e sabato.

I nuovi voli di Qatar Airways sono disponibili per la prenotazione su www.qatarairways.com“, conclude Qatar Airways.

In merito al nuovo collegamento Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save, ha dichiarato: “Per l’aeroporto di Venezia, il volo su Doha di Qatar Airways costituisce un collegamento fondamentale per l’offerta sul Medio e l’Estremo Oriente. Siamo particolarmente soddisfatti che la compagnia riprenda a volare dal Marco Polo nel 2024 con lo stesso prodotto d’eccellenza: una linea giornaliera effettuata con l’aeromobile Dreamliner B787, che offre il massimo confort ai passeggeri e nel contempo favorisce il trasporto merci in uscita e in entrata”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Gruppo SAVE – Photo Credits: Qatar Airways)