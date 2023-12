Avio Aero ottiene la Certificazione della parità di genere

Avio Aero è tra le prime aziende del settore aerospaziale a ricevere la Certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituita per incentivare le aziende a intraprendere iniziative adeguate a ridurre il divario di genere. Un riconoscimento importante che valorizza il percorso strategico intrapreso dall’azienda negli ultimi anni sui temi di inclusione e pari opportunità.

La valutazione è stata condotta da Bureau Veritas – leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, accreditato presso il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia – che ha sottoposto l’azienda a un esame basato su sei aree strategiche: cultura e strategia, governance, processi di gestione delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

“Ci impegniamo ogni giorno perché la nostra azienda possa avere un impatto positivo sulla società in cui viviamo e l’ottenimento di questa certificazione è il riconoscimento concreto di tale impegno. Tutto ciò è sicuramente motivo di orgoglio, ma non si tratta di un traguardo bensì di un ulteriore stimolo a proseguire su questa strada”, ha dichiarato Riccardo Procacci, amministratore delegato di Avio Aero. “Siamo convinti che l’innovazione, che è parte fondante del nostro DNA, passi necessariamente da differenti punti di vista: la diversità di genere rappresenta un arricchimento quotidiano che è sempre più imprescindibile”.

“Avio Aero lavora da anni per promuovere una concreta e reale inclusione delle diversità, sia a livello di governance sia a livello di iniziative. È stata tra le prime aziende in Italia a istituire il ruolo del Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Leader, al quale è stato affiancato il supporto di un’intera struttura, il DEI Council, organo che pianifica tutte le attività svolte in questo ambito. In particolare, le attività dedicate ai talenti femminili sono coordinate dal Women’s Network, Employee Resource Group (ERG) che ha come obiettivo la riduzione del gap occupazionale per raggiungere la parità di genere in azienda. Questo ERG organizza attività ed eventi per supportare le politiche di attrazione, retention e sviluppo dei talenti femminili, ad esempio gli STEM day. Occasioni che permettono alle studentesse universitarie di conoscere le attività aziendali e visitare i nostri stabilimenti in tutta Italia, approfondendo anche quelle che sono le opportunità professionali.

L’azienda, inoltre, aderisce a numerose iniziative locali e nazionali per la valorizzazione di ogni diversità, tra cui ValoreD, tra le principali associazioni di imprese che si impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel nostro Paese”, afferma Avio Aero.

“La scelta di intraprendere il percorso per ottenere la certificazione di genere è una scelta coraggiosa, perché significa mettere sotto la lente di ingrandimento i propri processi aziendali, fare una fotografia dello status quo e mettere in piedi significativi piani di miglioramento per raggiungere questo ambizioso obiettivo”, ha affermato Carlamaria Tiburtini, HR Business Partner e Diversity, Equity & Inclusion Leader di Avio Aero.

