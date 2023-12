SWISS: nuovo contratto collettivo di lavoro approvato dal personale di cabina

I membri del Kapers cabin crew union hanno approvato con referendum la proposta del nuovo CLA24 collective labour agreement per il cabin personnel di Swiss International Air Lines (SWISS). “Con un’affluenza alle urne dell’87,6%, il 79,1% dei voti referendari si è espresso a favore dell’accettazione del CLA. SWISS e Kapers avevano raggiunto un accordo sul nuovo CLA all’inizio di novembre. Oltre agli aumenti salariali, CLA24 offre numerosi miglioramenti ai termini e alle condizioni di lavoro dei membri dell’equipaggio di cabina e soddisfa meglio le esigenze individuali dello SWISS cabin crew corps, composto da circa 3.500 dipendenti”, afferma Swiss.

“Sono lieto che CLA24 sia stato approvato dai membri di Kapers e da una maggioranza così ampia”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Questo risultato positivo del referendum ci conferma che il nostro nuovo contratto collettivo di lavoro per il nostro cabin personnel pone solide basi su cui possiamo costruire e plasmare un futuro condiviso di successo. Per noi di SWISS questo accordo segna anche la pietra miliare finale nella nostra ripresa post-coronavirus. Grazie ai vantaggi che ne derivano, nei prossimi cinque anni investiremo complessivamente circa 200 milioni di franchi nel nostro personale di cabina. Il nostro cabin staff dà un enorme contributo al successo della nostra compagnia. Quindi sono ancora più felice che con il nostro nuovo CLA ora possiamo migliorare in modo tangibile i loro termini e le condizioni di lavoro”.

“Con il nuovo CLA24, tutti i membri dell’equipaggio di cabina SWISS vedranno aumentare il loro stipendio base mensile a tempo pieno di 400 franchi. Il nuovo CLA prevede inoltre un aumento salariale del 2% basato sull’inflazione e tassi di spesa più elevati. Inoltre, a partire dal terzo anno di servizio, i cabin crew members possono scegliere di ricevere una componente variabile della retribuzione legata ai risultati aziendali di SWISS o una tredicesima mensilità garantita parziale (e successivamente completa). E come ulteriore innovazione, ora anche gli standby duties vengono remunerati.

Oltre ai miglioramenti monetari, SWISS investe anche nella qualità della vita dei membri dell’equipaggio di cabina nell’ambito del nuovo CLA. I loro turni di servizio mensili verranno ora pubblicati una settimana prima, il 18 del mese precedente, per aiutarli a pianificare meglio la loro vita sociale. Verranno inoltre assegnati sette giorni liberi fissi in ciascun monthly roster. È stato inoltre aumentato il tempo entro il quale lo standby staff è tenuto a presentarsi in servizio, se necessario. CLA24 offre inoltre nuovi modelli di lavoro part-time, ad esempio modelli adattati alle esigenze dei genitori o degli studenti”, conclude Swiss.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)