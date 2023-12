Air France svela le nuove destinazioni per l’estate 2024

Air France continua a diversificare la propria rete. La compagnia aerea aggiungerà 7 destinazioni al suo summer 2024 schedule (da aprile a ottobre 2024), comprese 3 nuove città, dal suo hub di Parigi-Charles de Gaulle.

Medio raggio

La prossima estate Air France aggiungerà 3 nuove città dal suo hub di Parigi-Charles de Gaulle:

Verona (Italia): fino a 3 voli settimanali, martedì, giovedì e sabato, dal 2 aprile 2024, su Embraer 190.

Narvik, porta delle Isole Lofoten (Norvegia): 1 volo settimanale ogni sabato dal 15 giugno al 31 agosto 2024, su Airbus A319.

Kalamata (Grecia): 1 volo settimanale ogni sabato dal 6 luglio al 31 agosto, su Airbus A319.

Inoltre, i voli Air France per Tromsø (Norvegia), fino ad ora disponibili solo in inverno, saranno prolungati per tutta l’estate. La compagnia aerea opererà fino a 2 voli settimanali da Parigi-Charles de Gaulle, a bordo dell’Airbus A319.

Lungo raggio

Il 13 maggio 2024, Air France riprenderà i voli per Minneapolis (Minnesota, USA), operati nell’estate 2023 tramite Delta Air Lines, partner di Air France all’interno della joint venture transatlantica che unisce Air France, KLM, Delta Air Lines e Virgin Atlantic. Il volo sarà operato quotidianamente con Boeing 787-9.

Sempre negli Stati Uniti, il servizio Parigi-Charles de Gaulle – Raleigh-Durham (Carolina del Nord), inaugurato nell’inverno 2023, sarà prolungato fino all’estate 2024, con un massimo di 7 voli settimanali (rispetto ai 3 voli settimanali dell’inverno 2023-2024), operato con Airbus A350-900.

Ciò porterà a 23 il numero totale di città del Nord America dove Air France volerà durante la prossima estate: Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Città del Messico, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, Newark, Ottawa, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver e Washington DC.

Spostandosi verso est, il servizio Parigi-Charles de Gaulle – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), introdotto nell’inverno 2023, sarà esteso fino all’estate 2024, con un volo giornaliero operato con A350-900.

Gli orari dettagliati dei voli, i giorni e le tariffe sono disponibili su airfrance.com.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)