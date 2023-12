Brussels Airlines prevede quasi 300.000 passeggeri durante le vacanze di fine anno

Brussels Airlines prevede di trasportare quasi 300.000 passeggeri nelle prossime due settimane. Particolarmente apprezzati sono i voli a lungo raggio, con un load factor medio dell’87,2%.

“Quella di oggi sarà la giornata più impegnativa dell’intero periodo festivo, con oltre 24.000 passeggeri prenotati sui voli di Brussels Airlines. Il secondo giorno più trafficato delle festività di fine anno sarà venerdì 29 dicembre, con oltre 21.000 passeggeri. È chiaro che le persone vogliono essere a casa o a destinazione durante le vacanze, perché il 24 e il 31 dicembre sono i giorni di viaggio meno apprezzati, con rispettivamente 11.000 e 10.000 passeggeri.

Sullo Short and Medium Haul network viaggeranno oltre 228.000 passeggeri. Roma è la destinazione più popolare tra i passeggeri che iniziano il loro viaggio a Bruxelles, seguita da Malaga, Barcellona e Vienna.

Sui long-haul flights saranno accolti quasi 68.000 passeggeri. Anche se numericamente rappresenta una minoranza, il load factor sui voli a lungo raggio è superiore alla media con l’87,2%. New York è la destinazione a lungo raggio più popolare, seguita da Dakar e Kinshasa“, afferma Brussels Airlines.

“Brussels Airlines comunicherà i risultati dell’intero anno 2023 all’inizio di marzo, ma la compagnia aerea può già confermare che sono attesi solidi numeri che segnerebbero la fine di tre anni finanziariamente turbolenti per la compagnia aerea belga.

Un momento storico per Brussels Airlines nel 2023 è stato senza dubbio l’arrivo dell’Airbus A320neo. Il primo aereo di questo tipo nella flotta di Brussels Airlines e anche la prima volta che Brussels Airlines ha potuto ricevere in consegna un aereo nuovo di zecca (leggi anche qui). Nel frattempo un altro A320neo si è unito alla flotta.

Brussels Airlines ha anche potuto investire in una migliore esperienza per i passeggeri, con una rinnovata Sunrise Lounge, un catering migliorato in Business Class sui voli a corto raggio, nuovi amenity kits e l’annuncio di Michaël Vrijmoed come Star Chef per Brussels Airlines.

Il nuovo anno inizierà con la presentazione delle nuove divise per flying and ground operations employees. A fine marzo riapriranno i voli per Cracovia (Polonia) e a giugno – grazie all’aggiunta di un decimo aereo di lungo raggio – verranno lanciati i voli per Nairobi (Kenya). Nel 2024 Brussels Airlines accoglierà nella sua flotta anche altri tre nuovi A320neo, oltre ad altre novità molto interessanti”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)