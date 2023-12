Diamond Aircraft consegna quattro Diamond DA62 MPP Special Mission Aircraft alla Nigerian Air Force

Diamond Aircraft annuncia la consegna di successo di quattro DA62 MPP Special Mission Aircraft alla Nigerian Air Force (NAF). “La cerimonia ufficiale di accettazione ha avuto luogo presso la base del 303 Medium Airlift Group a Ilorin, nello stato di Kwara, in ottobre.

Il processo di approvvigionamento, avviato circa due anni fa, ha raggiunto un traguardo significativo con la consegna degli ultimi due velivoli DA62 MPP, che vanno a completare i primi due velivoli consegnati tra febbraio e luglio all’inizio di quest’anno. La NAF ha presentato l’aereo durante una cerimonia di ricevimento, con tutti e quattro gli aerei dotati di sistemi elettro-ottici all’avanguardia. Il DA62 MPP è dotato della più recente tracking and sensor technology e costituisce oggi il punto di riferimento come la piattaforma aerea più economica, potente e versatile della sua categoria, contribuendo all’efficienza operativa della NAF“, afferma Diamond Aircraft.

David Fasching, Sales Manager Africa, Special Mission Aircraft Division at Diamond Aircraft Austria, ha dichiarato: “Diamond Aircraft è onorata di contribuire alle capacità della Nigerian Air Force con la consegna del DA62 MPP Special Mission Aircraft. Questa collaborazione di successo riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia per le missioni di sorveglianza in Africa. Siamo fiduciosi che le funzionalità avanzate del DA62 MPP miglioreranno significativamente l’efficacia operativa della NAF”.

Mr. Shakiru Olayinka, Sales Representative for Diamond Aircraft in Nigeria: “In qualità di sales representative for Diamond’s Special Mission Aircraft Solutions in Nigeria, sono orgoglioso di testimoniare la consegna di successo del DA62 MPP Special Mission Aircraft alla Nigerian Air Force. Questa pietra miliare riflette il nostro impegno nel fornire alla NAF servizi di alto livello e soluzioni per le loro esigenze operative in continua evoluzione. Siamo entusiasti dell’impatto positivo che questi aerei avranno sugli sforzi di sicurezza della Nigeria”.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)